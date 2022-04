Découvrez la Corse-du-sud avec VoyageursMaG

Appli mobile TourMaG



La Corse-du-Sud est l’une des circonscriptions départementales françaises, mais aussi une partie de la collectivité de Corse. Elle est également une circonscription administrative de l’État avec à sa tête un préfet qui siège à Ajaccio. Son code officiel attribué par l’INSEE est 2A. Ce guide vous présente tout ce qu’il faut savoir sur cette région.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Vendredi 22 Avril 2022









Retrouvez notre guide sur la



Sommaire :



La géographie de la Corse-du-Sud



Les voies de transport



Les différents atouts à découvrir



Les voies de transport en Corse-du-Sud



● Le réseau routier



Le département de la Corse-du-Sud dispose d’un réseau routier. La longueur totale de ce dernier est de 3 668 km, subdivisés en 0 km d’autoroutes, 245 km de routes nationales, 1 999 km de routes départementales et 1 424 km de voies communales. Ainsi, il occupe le 91e rang au niveau national sur les 96 départements métropolitains pour sa longueur et 96e rang pour sa densité avec 0,4 km par km2 de territoire.



● Transport aérien



La Corse-du-Sud possède deux aéroports. Il s’agit de l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte (anciennement Campo dell'Oro) et l’aéroport de Figari Sud Corse. Ces deux aéroports sont gérés par la Chambre de commerce et d’industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud.



● Transport maritime



Il existe quatre ports en Corse-du-Sud, dont trois qui assurent les liaisons passagères ou mixtes (véhicules particuliers et poids lourds). Il s’agit du port d’Ajaccio pour les liaisons régulières et permanentes du département vers Marseille (Corsica Linea), Toulon et Nice (Corsica Ferries). Il y a aussi le port de Propriano (liaisons régulières du département vers Marseille et Porto Torres) et le port de Bonifacio (liaisons permanentes du département vers Santa Teresa Gallura). C'est sans oublier le port de Porto-Vecchio (liaisons régulières du département vers Marseille).



● Transport ferroviaire



La ligne Bastia - Ajaccio des chemins de fer corses relie la vallée de la Gravona sur toute sa longueur. Neuf points d’arrêt sont prévus d’Ajaccio à Bocognano. Elle permet de joindre plusieurs fois par jour Corte en 2 heures, Bastia en 3 heures 30 et Calvi en 4 heures. Il faut noter qu’il existe également une desserte locale assurée entre Ajaccio-centre et Mezzana.





Les différents atouts à découvrir en Corse-du-Sud



● Bonifacio



Bonifacio est un admirable village situé au sud de l’île. Il est construit au bord d’une impressionnante falaise de calcaire. Celui-ci se divise en deux parties, à savoir la ville haute et la ville basse. La ville haute vous offre un intéressant point de vue sur la Méditerranée. La ville basse vous donne accès au joli port de plaisance.



Vous pouvez également visiter des grottes, faire des randonnées, faire des criques ou sorties en bateau. Ne manquez pas l’escalier du Roy Aragon qui vous guide jusqu’à la mer, avant de vous faire longer le calcaire jusqu’à la berge.



● Les îles Sanguinaire



Les îles Sanguinaire ferment le Golfe d’Ajaccio par le nord. En réalité, elles représentent un ensemble de quatre petites îles. Ces îlots doivent leurs noms aux reflets sanguins du soleil couchant sur les roches magmatiques.



Étant encore des îlots inhabitables, elles renferment de nombreuses espèces animales et végétales protégées. Vous avez la possibilité de visiter l’île principale Mezzu Mare, où vous allez profiter de la nature. Aussi, pensez à contempler la vue panoramique sur le Golfe d’Ajaccio.



● Les plages corses



La Corse-du-Sud dispose également de magnifiques plages. Les côtes sud sont si belles que de très nombreuses plages sont apparues et font aujourd'hui le plaisir de la population et des touristes. Certaines sont plus jolies que d’autres. En général, les eaux sont bleues, limpides et turquoises. Il y a peu de vagues et beaucoup de soleil.



Vous n’avez qu’à profiter du sable chaud et des instants paradisiaques en Méditerranée. Les plages de la Corse-du-Sud sont aussi d’excellents points de départ pour les plongeurs amateurs. Ces différentes plages sont le Zonza (Plage de Pinarello), Porto-Vecchio (Plage de Santa Giulia), Belvédère-Campomoro (Plage de Cala d’Agulia), Pietrosella (Plage de Mare E Sole), Alata (Plage de Lava), Casaglione (Plage du Liamone), Cargèse (Plage de Peru).

Visiter la Corse-du-Sud est synonyme de découvrir une île chaleureuse, astrale et incroyablement belle. Sachez que la visite de la Corse-du-Sud et la Haute-Corse n’est pas en réalité la même expérience, car les paysages ne sont pas les mêmes, les plages, les falaises et les flancs de montagne également. Voici les lieux que vous pouvez explorer en Corse-du-Sud.Bonifacio est un admirable village situé au sud de l’île. Il est construit au bord d’une impressionnante falaise de calcaire. Celui-ci se divise en deux parties, à savoir la ville haute et la ville basse. La ville haute vous offre un intéressant point de vue sur la Méditerranée. La ville basse vous donne accès au joli port de plaisance.Vous pouvez également visiter des grottes, faire des randonnées, faire des criques ou sorties en bateau. Ne manquez pas l’escalier du Roy Aragon qui vous guide jusqu’à la mer, avant de vous faire longer le calcaire jusqu’à la berge.Les îles Sanguinaire ferment le Golfe d’Ajaccio par le nord. En réalité, elles représentent un ensemble de quatre petites îles. Ces îlots doivent leurs noms aux reflets sanguins du soleil couchant sur les roches magmatiques.Étant encore des îlots inhabitables, elles renferment de nombreuses espèces animales et végétales protégées. Vous avez la possibilité de visiter l’île principale Mezzu Mare, où vous allez profiter de la nature. Aussi, pensez à contempler la vue panoramique sur le Golfe d’Ajaccio.La Corse-du-Sud dispose également de magnifiques plages. Les côtes sud sont si belles que de très nombreuses plages sont apparues et font aujourd'hui le plaisir de la population et des touristes. Certaines sont plus jolies que d’autres. En général, les eaux sont bleues, limpides et turquoises. Il y a peu de vagues et beaucoup de soleil.Vous n’avez qu’à profiter du sable chaud et des instants paradisiaques en Méditerranée. Les plages de la Corse-du-Sud sont aussi d’excellents points de départ pour les plongeurs amateurs. Ces différentes plages sont le Zonza (Plage de Pinarello), Porto-Vecchio (Plage de Santa Giulia), Belvédère-Campomoro (Plage de Cala d’Agulia), Pietrosella (Plage de Mare E Sole), Alata (Plage de Lava), Casaglione (Plage du Liamone), Cargèse (Plage de Peru).

● Ajaccio



Ajaccio représente la ville la plus développée et peuplée de la Corse-du-Sud. Elle est située au fond du Golfe d’Ajaccio, partagée entre ses montagnes et ses plages. C’est également une ville très culturelle, entre tradition et modernité, nature et architecture.



Découvrez particulièrement le Cours Napoléon, immense rue commerçante qui vous guide de la Place Diamant au port de plaisance. Des maisons enchevêtrées et authentiques sont à perte de vue. D’ailleurs, le Musée National de la Maison Bonaparte en fait partie. Il vous offre le libre accès à la maison dans laquelle la famille Bonaparte a vécu entre le XVIIe et le XXe siècle.



Parallèlement au Cours Napoléon, vous allez découvrir la Rue du Cardinal Fesch ainsi que le musée Fesch. Ce dernier est un palais-musées où sont assemblées de très nombreuses œuvres anciennes. Innové par l’oncle maternel de Napoléon, il renferme aujourd’hui des pièces italiennes de peintres comme Botticelli, mais également celles d’artistes corses.



● Les Calanques de Piana



Les Calanques de Piana sont des roches reconnues sur le territoire corse comme de véritables miracles naturels. Plusieurs touristes venus des pays lointains viennent les admirer grâce à leur couleur particulière, au porphyre rouge, qui contraste complètement avec le vert du maquis et le bleu de la mer. En voiture, vous pouvez visiter ses Calanques de Piana ou même à pied afin de mieux les observer.



● La découverte des fonds marins



La visite de la Corse-du-Sud vous offre aussi la possibilité de découvrir la beauté des fonds marins. Il suffit de vous équiper de vos palmes, de votre masque et tuba, ainsi qu’une combinaison pour les plus peureux. Vous n’avez pas besoin d’être expérimenté, car il existe des guides qui vont vous accompagner. Sachez aussi que le respect des espèces vivantes aquatiques est obligatoire.



En outre, il existe des endroits du fond marin qui sont bien plus conseillés que d’autres. Parmi ceux-ci figurent le Golfe de Sagone, les Îles Lavezzi et le Golfe de Porto.



● Porto-Vecchio



Tout au fond du golfe se situe Porto-Vecchio, une ville estivale d’excellence. Elle bénéficie d’un magnifique soleil et dispose d’une vieille-ville très charmante ainsi qu’un joli port de plaisance. Deux belles plages aux alentours sont notamment ses atouts qui attitrent de nombreuses personnes. Il s’agit de la plage Palombaggia du nord et Santa Giulia du sud.



Autre atout dont dispose cette ville, c’est la forêt de l’Ospédale et son lac. Ce dernier est très séduisant et est fermé par un immense barrage sur lequel passe la route. Par ailleurs, il est bordé par sa forêt dense qui vous offre de très belles promenades. Elle vous guide jusqu’à la Punta di a Vacca Morta en vous offrant une pleine vue sur Porto-Vecchio et l’horizon méditerranéen.



● Le village de Zonza



Le village de Zonza est classé parmi les plus beaux villages de la Corse. Il se situe non loin des célèbres Aiguilles de Bavella. Celui-ci s’étend de la montagne jusqu’au bord du Golfe de Pinarello et ses plages. Mais la partie la plus attirante et incontestable est le côté de la montagne. Zonza dispose des ruelles étroites, des murs de pierres et une verdure qui contraste avec le bleu du ciel.



Auprès du village Zonza se trouvent les sites archéologiques de Cucuruzzu-Capula. Ce sont des ruines antiques datant de l’ âge de Bronze et confirmant la présence de l’activité humaine sur le territoire Corse. Des murs mégalithiques entourent des loges et plus loin, une tour a été bâtie. Ses techniques de construction ont permis de faire un lien totalement incertain avec les nuraghi sardes.



● Les cascades de Polischellu



Les cascades de Polischellu sont des coins où vous pouvez presque vous sentir seul au monde. Il s’agit de véritables piscines d’eau douce, cristalline et pure. Vous pouvez vous y baigner après une petite promenade sous les fougères et les branchages. Il vous est aussi possible de faire une session de canyoning en amont.



La baignade en rivière de montagne est bien possible en Corse, mais sous certaines conditions. Même si les paysages sont magnifiques, il faut garder à l’esprit que si la météo n’a pas été favorable les jours précédents, il y a des risques de crues assez importants.



● Le Parc A Capulatta



Dans l’arrière-pays ajaccien est situé le parc A Capulatta. Ce dernier est un véritable sanctuaire de protection des espèces de tortues terrestres et aquatiques. Dans ce parc, il existe 170 différentes tortues. Une visite dans ce lieu est une parfaite occasion d’en savoir plus sur la vie de ces reptiles. Vous pouvez découvrir des espèces comme la tortue alligator, la tortue des Galápagos ou la tortue à tête rouge d’Amérique du Sud. Le parc enregistre chaque année des centaines de naissances. Il est tout juste unique en son genre en Europe.



