La météo Corse à Ajaccio

La ville d’Ajaccio représente la capitale de la Corse-du-Sud et une des destinations touristiques prisées par les habitants de la France métropolitaine. Son climat est de type méditerranéen et se traduit par des étés chauds et secs parfois étouffants et des hivers doux et relativement pluvieux dus à son exposition au sud face à la mer. La température moyenne du mois le plus froid est de 9 °C, celle du mois le plus chaud est de 23,5 °C.



● Le climat à Ajaccio en été



Qu’il s’agisse d’Ajaccio ou de Porto-Vecchio ou de Bonifacio, tous connaissent une forte affluence du mois de juin à septembre. Les conditions climatiques y sont tout simplement parfaites pour profiter du soleil à la plage. L’eau est agréablement chaude faisant de la baignade un pur moment de bien-être.



● Le climat à Ajaccio en hiver



La douceur de l’atmosphère se fait ressentir à partir du mois de décembre, mais la météo à Ajaccio et en Corse-du-Sud est encore admissible. En réalité, c’est en janvier et en février que le temps se dégrade et devient presque insupportable. Ce temps est marqué par des pluies fréquentes et une température fraîche suffisante pour vous empêcher de sortir.



La neige est très rare à Ajaccio. Les chutes de neige avec accumulation au sol ne se produisent que pendant les hivers les plus froids. Habituellement, au cours des nuits les plus froides de l’année, la température descend à environ -2 °C.



Par contre, au cours des hivers les plus froids, elle chute à des valeurs plus basses. Le record de froid est de -8 °C environ.