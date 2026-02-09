Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Dans un contexte où les fluctuations tarifaires et les incertitudes du transport aérien complexifient la distribution, Ollandini Voyages s’appuie sur un positionnement fort : des stocks aériens sécurisés sur ses propres axes.



Pour la saison 2026, le tour-opérateur dispose de capacités confirmées à destination d’Ajaccio et au départ de :



• Caen

• Nantes

• Lille

• Strasbourg

• Paris

• Lyon

• Toulouse



Cette stratégie permet de proposer des packages cohérents et sécurisés, avec une visibilité tarifaire claire pour les agences et leurs clients. En maîtrisant directement ses contingents aériens, Ollandini garantit non seulement la disponibilité, mais aussi la stabilité de ses offres.



Un véritable atout commercial dans un environnement où la maîtrise du transport conditionne la compétitivité globale d’un séjour. Bien entendu, le Tour Operator continue de proposer des vols réguliers et transport maritime au départ de nombreuses villes et à destination de tous les aéroports et ports de l’île.