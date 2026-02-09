TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout


Pour 2026 Ollandini Voyages continue ce qui fait sa singularité sur le marché du tourisme insulaire : une production linéaire parfaitement maîtrisée, de l’aérien à l’hébergement en passant par la location de voiture et jusqu’à la conception de circuits exclusifs, mais également une qualité de réceptif. Une organisation intégrée qui permet au leader corse d’assurer stabilité tarifaire, disponibilité des stocks et qualité constante des prestations.


Rédigé par Ollandini Voyages le Lundi 23 Février 2026 à 06:10

Une maîtrise aérienne stratégique : des stocks garantis sur 7 axes majeurs

Dans un contexte où les fluctuations tarifaires et les incertitudes du transport aérien complexifient la distribution, Ollandini Voyages s’appuie sur un positionnement fort : des stocks aériens sécurisés sur ses propres axes.

Pour la saison 2026, le tour-opérateur dispose de capacités confirmées à destination d’Ajaccio et au départ de :

• Caen
• Nantes
• Lille
• Strasbourg
• Paris
• Lyon
• Toulouse

Cette stratégie permet de proposer des packages cohérents et sécurisés, avec une visibilité tarifaire claire pour les agences et leurs clients. En maîtrisant directement ses contingents aériens, Ollandini garantit non seulement la disponibilité, mais aussi la stabilité de ses offres.

Un véritable atout commercial dans un environnement où la maîtrise du transport conditionne la compétitivité globale d’un séjour. Bien entendu, le Tour Operator continue de proposer des vols réguliers et transport maritime au départ de nombreuses villes et à destination de tous les aéroports et ports de l’île.

Des établissements intégrés : un contrôle total de l’expérience

La production linéaire du Tour Operator corse repose également sur les établissements du Groupe Ollandini.

Hôtel Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay ****

Adresse haut de gamme face aux Îles Sanguinaires, l’établissement conjugue modernité et élégance : spa Sothys, piscine chauffée, restaurant panoramique, chambres spacieuses. Une référence pour une clientèle en quête de confort et de prestations premium.

Hôtel Castell’Verde ***

Idéalement situé dans la baie de Santa Giulia, l’hôtel bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel. Son implantation privilégiée et son atmosphère conviviale en font une adresse particulièrement appréciée des familles comme des couples souhaitant conjuguer détente et proximité immédiate des plages du sud.

Hôtel Moby Dick ****

Implanté directement sur la plage de Santa Giulia, l’Hôtel Moby Dick incarne l’expérience “les pieds dans l’eau” par excellence. Cadre idyllique, panorama unique et atmosphère apaisante : une valeur sûre de la production Ollandini.

Résidence Castell’Verde

Nichée dans un parc verdoyant dominant la baie de Santa Giulia, cette résidence séduit par sa situation exceptionnelle et sa flexibilité d’hébergement, idéale pour une clientèle

Résidence Moby Dick

Située sur l’un des plus beaux cordons lagunaires du sud de la Corse, elle offre une expérience immersive au plus près de la mer, dans un environnement préservé

Résidence Cala Sultana

Adresse intimiste et élégante du sud de l’île, la résidence Cala Sultana propose un cadre raffiné et apaisant, parfaitement intégré à son environnement naturel, pour une clientèle recherchant calme et standing.

En intégrant ses propres établissements à ses packages, le groupe assure une homogénéité qualitative et une grande réactivité opérationnelle, éléments essentiels pour les agences partenaires.

Des circuits emblématiques et renouvelés

La maîtrise de la production s’exprime également à travers des circuits conçus en interne. S’appuyant sur sa flotte d’autocar, ses chauffeurs expérimentés mais également des guides locaux amoureux de la destination. Ollandini propose une programmation unique !

Isola Bella : un second départ en sens inverse

Véritable référence de la gamme, le circuit Isola Bella se dote en 2026 d’un deuxième départ proposant l’itinéraire en sens inverse.
Cette évolution permet d’optimiser les flux, d’améliorer la fluidité des étapes et d’offrir davantage de disponibilités sur l’un des circuits les plus complets de la destination.

Un produit emblématique qui concentre l’essence même de la Corse : villages perchés, littoraux spectaculaires, patrimoine historique et paysages grandioses.

Innovation et diversification : l’authenticité et la liberté

Toujours soucieux d’anticiper les attentes des voyageurs, Ollandini Voyages enrichit sa production avec deux produits différenciants. Tout en s’appuyant sur une autre activité du groupe la location de voiture.

Corsica Tradizioni

Premier autotour authentique en chambres d’hôtes, il propose une immersion au cœur d’une Corse sincère et enracinée. Accueil personnalisé, terroir, rencontres locales et patrimoine rythment cet itinéraire pensé pour une clientèle en quête d’expériences humaines.

Corsica Avantour

Avec la location de van aménagé, Ollandini répond aux nouvelles aspirations de liberté. Ce concept permet de découvrir l’île à son rythme, tout en bénéficiant de l’expertise et de l’accompagnement du spécialiste corse. Une approche moderne de l’itinérance, sécurisée par un tour-opérateur expérimenté.

Une chaine de valeur intégrée au service des agences

De l’aérien aux établissements hôteliers, en passant par la conception des circuits et les locations de voiture, Ollandini Voyages déploie une chaîne de production intégrée qui constitue son véritable avantage concurrentiel.

Cette production linéaire garantit :

• une meilleure maîtrise des coûts
• une stabilité tarifaire
• une disponibilité optimisée
• une qualité homogène
• une grande réactivité commerciale

Plus qu’un simple tour-opérateur, Ollandini Voyages affirme son positionnement de spécialiste global de la destination Corse, offrant aux agences une production fiable, structurée et différenciante.

Le Groupe Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, l’entreprise dirigée par Jean-Marc et Michaël Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du tourisme en Corse.

Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92

Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40

Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr

