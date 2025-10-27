Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Notre ambition de satisfaire vos clients et de contribuer avec vous à leur fidélisation avec des séjours adaptés à leurs demandes s’illustre par les fondamentaux d’une offre très qualitative :

● une production France déclinée en 24 destinations dans les plus belles régions de France, avec une logistique spécifique pour les groupes et l’assistance permanente des hôteliers,

● des séjours-circuits véritablement tout compris & complets, bien pensés, fondés sur le charme des terroirs,

● des séjours thématiques : Marchés de Noël, Réveillons, Fêtes régionales et traditionnelles, Festivals, Randonnée, Gastronomie locale, Oenologie ...,

● des séjours en ½ pension ainsi que des sorties à la journée et des stop lunch,

● des séjours sur-mesure : à composer à la carte et à personnaliser.



Et, avec les nouveautés 2026, c’est encore plus de découvertes, de terroirs et de confort que vous pourrez offrir à vos groupes :

● une nouvelle destination avec la Lorraine, au pays des 3 frontières et l’hôtel***-restaurant Aster, chaleureux, confortable et idéalement situé à Val de Briey (54),

● des rénovations et de nouveaux équipements et services dans de nombreux hôtels,

● des programmes de séjour renouvelés pour encore plus de charme et d’authenticité grâce aux pépites sélectionnées pour vous par les hôteliers,

● une offre de thématiques boostée à travers près de 250 idées de thèmes pour renouveler vos offres clients : culture locale, moments festifs, expériences de séjour… à retrouver pages 9 à 11 de notre brochure et dans les 4 pages de chaque hôtel.