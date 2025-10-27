TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des offres qui misent sur la personnalisation, les services sur-mesure et la qualité de la restauration


Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère.
Le savoir-faire et les offres groupes des hôteliers HCF à votre service depuis 32 ans, grâce au concept du tout compris et le 100% direct.
Une production groupes France dédiée aux professionnels du tourisme de groupes.
Bienvenue dans les régions de France !


Rédigé par Hôtels Circuits France le Lundi 1 Décembre 2025

© Hôtel Les Vallées à La Bresse
© Hôtel Les Vallées à La Bresse
Chers Partenaires Professionnels du Tourisme de Groupes,
Les hôteliers-restaurateurs-réceptifs Hôtels Circuits France, pionniers de l’organisation de séjours
groupes tout compris en France, œuvrent chaque jour avec passion pour accueillir et organiser les
séjours de vos Clients Groupes loisirs, événementiels, sportifs, étudiants, séminaires…
C’est avec un véritable plaisir que nous vous retrouvons pour vous présenter notre nouveau Catalogue 2026 à la mise en page renouvelée et avec la présence accrue de thématiques originales et inédites.

Les régions de France révèlent une large palette de couleurs qui célèbrent si bien la richesse des terroirs, des paysages, du patrimoine, des spécialités locales ... pour un vrai dépaysement dans l’Hexagone !

Les hôteliers mettent à votre service leur savoir-faire et leur sens de l’hospitalité pour développer, tout au long de l’année, une offre de séjours groupes immersifs et qualitatifs : confort et charme des hôtels, restauration de terroir, diversité des séjours, attractivité des programmes et des expériences à vivre, excellence du rapport service/qualité/prix, accueil personnalisé, ambiance familiale, authenticité.

© Hôtels Circuits France
© Hôtels Circuits France
Notre ambition de satisfaire vos clients et de contribuer avec vous à leur fidélisation avec des séjours adaptés à leurs demandes s’illustre par les fondamentaux d’une offre très qualitative :
● une production France déclinée en 24 destinations dans les plus belles régions de France, avec une logistique spécifique pour les groupes et l’assistance permanente des hôteliers,
● des séjours-circuits véritablement tout compris & complets, bien pensés, fondés sur le charme des terroirs,
● des séjours thématiques : Marchés de Noël, Réveillons, Fêtes régionales et traditionnelles, Festivals, Randonnée, Gastronomie locale, Oenologie ...,
● des séjours en ½ pension ainsi que des sorties à la journée et des stop lunch,
● des séjours sur-mesure : à composer à la carte et à personnaliser.

Et, avec les nouveautés 2026, c’est encore plus de découvertes, de terroirs et de confort que vous pourrez offrir à vos groupes :
● une nouvelle destination avec la Lorraine, au pays des 3 frontières et l’hôtel***-restaurant Aster, chaleureux, confortable et idéalement situé à Val de Briey (54),
● des rénovations et de nouveaux équipements et services dans de nombreux hôtels,
● des programmes de séjour renouvelés pour encore plus de charme et d’authenticité grâce aux pépites sélectionnées pour vous par les hôteliers,
● une offre de thématiques boostée à travers près de 250 idées de thèmes pour renouveler vos offres clients : culture locale, moments festifs, expériences de séjour… à retrouver pages 9 à 11 de notre brochure et dans les 4 pages de chaque hôtel.


A votre service ! Professionnalisme et hospitalité

Les hôteliers Hôtels Circuits France mettent directement à votre service leur savoir-faire d’hôteliers-restaurateurs-réceptifs, leur connaissance étendue de l’offre locale, la qualité de leurs prestations, leur accueil personnalisé. Ils vous accompagnent dans la production tourisme et l’organisation de tous vos séjours groupes dans les régions de France.

Une cuisine de terroir régionale et savoureuse, un service attentionné

Une restauration de terroir, gourmande et généreuse préparée dans chaque hôtel par des Chefs de cuisine passionnés, avec des produits frais, de saison, en circuits courts, des spécialités et des recettes du terroir... pour une cuisine maison régionale qui valorise, au fil des saisons, les produits et les producteurs locaux : artisans, maraîchers, éleveurs, pêcheurs, vignerons, brasseurs…

Un accompagnateur régional de l’hôtel pour votre séjour-circuit groupe

Votre groupe bénéficie, durant son séjour, des services de l’accompagnateur de l’hôtel : qualifié, expérimenté et attentionné, il fait partager, en tant que spécialiste de sa destination, avec enthousiasme, passion, convivialité et bonne humeur, sa connaissance approfondie de sa région.

DES SÉJOURS CIRCUITS TOUT COMPRIS

Des programmes clé en main avec des excursions en étoile autour de l’hôtel
pour découvrir toutes les facettes de la région : patrimoine, richesses culturelles,
villages classés, nature, gastronomie, paysages, vignobles, traditions, gens du pays,
producteurs locaux…

DES SÉJOURS À THÈME SUR-MESURE & À PERSONNALISER

► Séjours thématiques : réveillons, marchés de Noël, fêtes locales, routes des vins,patrimoine...
► Séjours randonnée : programme alliant randonnée et visites touristiques, séjour 100% rando, marche nordique, marche douce…
► Séjours vélo : programme de sorties cyclo, itinéraires vélo avec ou sans visites touristiques ...
► Séjours Neige et Neige douce : ski nordique, raquettes, ski de piste, balades en traîneaux à chiens, programmes “Neige Douce”…
► Séjours nature, détente & autres activités sportives : multi-activités, sports nautiques, golf, bien-être...
► Séjours sur-mesure : des prestations entièrement à la carte, à créer selon les demandes de vos groupes.

DES PRESTATIONS À LA CARTE

● Séjours combinés multi-régions : créez votre circuit sur-mesure en combinant plusieurs destinations en un séjour comme Alsace / Lorraine, Périgord Dordogne / Midi Toulousain, Aveyron / Auvergne, Bretagne / Loire Atlantique…
● Séjours prestations hôtelières seules : 1/2 pension, pension complète, B&B
Stops lunch - Stop bus : des solutions personnalisées, même en cas de timing serré, pour vos déjeuners en cours de route (ou petits-déjeuners ou dîners)
● Evénements à la carte, stages, ateliers, rassemblements : ateliers créatifs, stages sportifs, bridge, voitures de collection, motos, entreprises, réunions familiales...
● Séjours mini-groupes : du sur-mesure pour vos petits groupes, familles…
● Sorties et programmes à la journée : une journée découverte avec un programme de visites et un déjeuner aux saveurs régionales.
● Eductours clients et Eductours équipes : Faites découvrir les highlights de nos régions vos équipes ou à vos chefs de groupes et comptez sur nous pour leur faire adorer nos régions.
● Voyages surprises : vous organisez chaque année un voyage surprise et vos clients adorent ça ? Les hôteliers HCF aussi et ils sauront dénicher pour vous des pépites et des expériences originales de leur région

TOUJOURS AVEC DES TARIFS GROUPES COMPÉTITIFS

● Calculés au plus juste, nets et véritablement tout compris, ils garantissent un excellent rapport service/qualité/prix. Nos tarifs sont différenciés selon les destinations et ils tiennent compte de la catégorie de l’hôtel (**, *** ou ****), de la région et des saisons.
● Faites profiter vos Clients des tarifs les plus attractifs : en période “promo”, les hôteliers vous proposent leurs séjours tout compris à des petits prix : vous gagnez des clients et vous les fidélisez !

L’ACCUEIL PERSONNALISÉ, LE SENS DU SERVICE ET LES VALEURS DES HÔTELIERS HÔTELS CIRCUITS FRANCE

© Hôtels Circuits France
© Hôtels Circuits France
Les hôteliers Hôtels Circuits France vous apportent les meilleures solutions personnalisées, en vous garantissant de réels avantages concurrentiels fondés sur leur savoir-faire et sur leurs prestations de qualité. Et ainsi, ils développent avec vous, séjour après séjour, un partenariat porteur de valeur ajoutée en participant au succès de vos séjours & événements groupes et ont à cœur d’offrir un accueil humain, chaleureux et généreux, à vivre et à partager ensemble !

Demande de Cotation & Réservation

Vos contacts Demandes de Cotation & Réservations :
Directement auprès des 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France
A retrouver sur l'annuaire #PartezEnFrance

Découvrez les hôtels & les régions Hôtels Circuits France en vidéo
📽 Hôtels Circuits France en vidéo :
Voir notre vidéo de présentation

📽📽 Pour découvrir les films des régions HCF :
Voir la vidéo de chaque Hôtel sur la chaîne Hôtels Circuits France

Vos contacts Infos et Demandes de Catalogue :
Hôtels Circuits France
Corinne Giorgiutti
Communication et marketing
info@hotelscircuitsfrance.com
Tel : +33 (0)5 63 43 09 09

Site web : www.hotels-circuits-france.com

