Des moments inoubliables à vivre à AlUla

Un florilège des Festivals
Lancé fin 2021, le premier calendrier des AlUla Moments avait pour but de révéler les récits uniques de la région à travers une série de festival et d’événements. Ce programme célèbre aussi bien les secrets d’AlUla que les cultures locales et internationales. Avec plus de 7000 ans de présence humaine continue et parce qu’elle a été le foyer de certaines des civilisations anciennes, AlUla a toujours été un lieu naturel de rassemblements culturels et d’expériences partagées.
Le calendrier comprend cinq festivals phare, chacun offrant une riche palette d’expériences autour de l’art, la culture, la musique, la nature, le bien-être et l’astronomie. Parmi eux :
- AlUla Wellnes Festival qui explore les pratiques en vogue pour revitaliser l’esprit, le corps et l’âme.
- Winter at Tantora célèbre le patrimoine, la culture, la mode et la musique d’AlUla.
- Ancient Kingdom Festival rend hommage aux civilisations anciennes d’AlUla et des oasis voisines de Khaybar et Tayma avec des événements immersifs.
- AlUla Skies offre des expériences époustouflantes comme des vols en montgolfières, des spectacles de drones et des séances d’observation des étoiles.
- AlUla Arts Festival met en avant des événements et des expériences d’art contemporain et ancien.
En plus de ces Festivals, le calendrier AlUla Moments inclut des événements majeurs tels que le Festival AZIMUTH qui transforme les paysages spectaculaires d’AlUla en une scène électro en plein air... jusqu’au lever du soleil dans le désert ! La dernière édition de cet événement exclusif à capacité limitée, a rassemblé des têtes d’affiche venues du monde entier.
Par ailleurs, depuis trois éditions consécutives, le Festival annuel Desert X AlUla laisse une trace durable dans le paysage avec des œuvres réalisées par des artistes contemporains locaux et internationaux, visibles dans toute l’oasis. Les œuvres permanentes des éditions passées sont visibles à l’hôtel Our Habitas et sur le site de ce qui sera Wadi AlFann –une destination artistique à part entière avec des œuvres d’art permanentes s’étendant sur une zone désertique de 65 km2 qui ouvrira au public en 2026
Par ailleurs, depuis trois éditions consécutives, le Festival annuel Desert X AlUla laisse une trace durable dans le paysage avec des œuvres réalisées par des artistes contemporains locaux et internationaux, visibles dans toute l’oasis. Les œuvres permanentes des éditions passées sont visibles à l’hôtel Our Habitas et sur le site de ce qui sera Wadi AlFann –une destination artistique à part entière avec des œuvres d’art permanentes s’étendant sur une zone désertique de 65 km2 qui ouvrira au public en 2026
A ce copieux programme de Festivals s’ajoutent aussi des compétitions sportives comme l’épreuve d’endurance de AlUla Desert Blaze, la course d’obstacles de l’Arabian Warrior, ainsi que des courses de 5 km, 10 km, semi-Marathon (21,1 km) et marathon (42,2 km) ouvertes aux athlètes et aventuriers de tous niveaux. Et enfin le prestigieux Championnat de polo Richard Mille qui s’adresse seulement à des joueurs de renommée mondiale mais fournit aux spectateurs l’occasion rare d’assister à l’un des sports les plus raffinés du monde dans un cadre unique et de voir des chevaux galoper sur les terrains de jeu du désert.
Maraya, joyau architectural et Centre culturel
Tout au long de l’année, de nombreux événements –locaux et mondiaux- et concerts se déroulent aussi au Centre culturel Maraya qui dispose notamment d’une salle polyvalente dédiée aux conférences et aux divertissements. Ce lieu unique qui a déjà accueilli les grands artistes internationaux, d'Andrea Bocelli à Usher et Seal, héberge aussi des expositions d'art contemporain locales, régionales et internationales.
Coup de cœur de la vallée d'Ashar, Maraya est d’abord un véritable joyau architectural. Son nom signifie "miroir" en arabe. Logiquement, sa structure est entièrement recouverte de miroirs, dans laquelle le paysage environnant se reflète sans fin, captivant les regards de loin comme de près, offrant une expérience fascinante et inoubliable. Son immense rooftop permet à ceux qui y grimpent de s’offrir une vue à 360 degrés sur les époustouflants paysages environnants. Absolument magique !
Coup de cœur de la vallée d'Ashar, Maraya est d’abord un véritable joyau architectural. Son nom signifie "miroir" en arabe. Logiquement, sa structure est entièrement recouverte de miroirs, dans laquelle le paysage environnant se reflète sans fin, captivant les regards de loin comme de près, offrant une expérience fascinante et inoubliable. Son immense rooftop permet à ceux qui y grimpent de s’offrir une vue à 360 degrés sur les époustouflants paysages environnants. Absolument magique !
La « Villa Hegra », symbole de l’amitié franco-saoudienne
Le réseau des résidences à l'étranger dédiées aux artistes français (plus communément appelées Villas, à l’image de la Villa Medicis de Rome) s’est encore agrandi récemment en s’implantant à AlUla : ouverte depuis octobre 2025, la « Villa Hegra » est à la fois un Centre culturel, une résidence d'artistes avec le premier studio d'art performatif d’AlUla et un cinéma. Ce lieu qui permet de croiser création française et rencontres internationales, dispose aussi d’ateliers pour les artistes et d’espaces pour les enfants. Installée, après d’importants travaux, dans deux maisons existantes du centre de la Ville moderne, la « Villa Hegra » est ouverte aussi bien aux habitants d’AlUla et du reste de l’Arabie Saoudite qu’aux touristes.
Ce lieu est un symbole de l’amitié franco-saoudienne qui s’incarne aussi dans AFALULA, l’Agence française chargée, en partenariat avec la Commission royale pour AlUla, de transformer la vallée-oasis en destination touristique internationale de premier plan.
Ce lieu est un symbole de l’amitié franco-saoudienne qui s’incarne aussi dans AFALULA, l’Agence française chargée, en partenariat avec la Commission royale pour AlUla, de transformer la vallée-oasis en destination touristique internationale de premier plan.
Au quotidien, visites et expériences immersives tous azimuts
En dehors des Festivals et des lieux exceptionnels que sont Maraya et « Villa Hegra », les diverses facettes d’AlUla peuvent se découvrir, au quotidien, lors de visites guidées, de randonnées à pied, à vélo, à cheval, mais aussi en prenant de la hauteur ou, tout simplement, en écoutant les jeunes d’AlUla parler de leur région.
De plus en plus de jeunes Saoudiens et Saoudiennes sont en effet formés aux différents métiers du tourisme et aussi aux langues étrangères –en majorité l’anglais, pour l’instant-, soit à l'Institut saoudien des Langues, soit à l'étranger. Le Royaume tient en effet tout particulièrement à ce qu’AlUla soit racontée par des « RAWI », des conteurs d'histoires capables de présenter leur terre natale et de faire vivre les traditions locales.
D’ailleurs, le patrimoine exceptionnel de la vieille ville d'AlUla -tout comme sa palmeraie- se découvrent lors de visites guidées.
C’est également dans le cadre de visites guidées que s’approche Hegra, premier site d'Arabie saoudite classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme le site de la ville antique de Dadan. Il en va de même pour la bibliothèque à ciel ouvert faites d’inscriptions gravées dans la pierre qui est connue sous le nom arabe de Jabal Ikmah. Parce qu’ils sont protégés, ces sites sont accessibles seulement en présence d'un(e) guide. Pour s'y rendre, deux options : en bus ou bien à bord d’un véhicule avec chauffeur.
Après la découverte culturelle Jabal Ikmah, il est cependant très facile de passer aux travaux pratiques ! Tout près de ce site, de jeunes Saoudiennes proposent en effet des ateliers de gravure sur pierre.
De plus en plus de jeunes Saoudiens et Saoudiennes sont en effet formés aux différents métiers du tourisme et aussi aux langues étrangères –en majorité l’anglais, pour l’instant-, soit à l'Institut saoudien des Langues, soit à l'étranger. Le Royaume tient en effet tout particulièrement à ce qu’AlUla soit racontée par des « RAWI », des conteurs d'histoires capables de présenter leur terre natale et de faire vivre les traditions locales.
D’ailleurs, le patrimoine exceptionnel de la vieille ville d'AlUla -tout comme sa palmeraie- se découvrent lors de visites guidées.
C’est également dans le cadre de visites guidées que s’approche Hegra, premier site d'Arabie saoudite classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme le site de la ville antique de Dadan. Il en va de même pour la bibliothèque à ciel ouvert faites d’inscriptions gravées dans la pierre qui est connue sous le nom arabe de Jabal Ikmah. Parce qu’ils sont protégés, ces sites sont accessibles seulement en présence d'un(e) guide. Pour s'y rendre, deux options : en bus ou bien à bord d’un véhicule avec chauffeur.
Après la découverte culturelle Jabal Ikmah, il est cependant très facile de passer aux travaux pratiques ! Tout près de ce site, de jeunes Saoudiennes proposent en effet des ateliers de gravure sur pierre.
AlUla se découvre aussi lors de randonnées à pied, à cheval, à vélo et aussi en prenant de la hauteur...
Les chemins de randonnée d’AlUla accueillent aussi bien les simples marcheurs que les trekkeurs avertis. Comme partout, chacun doit veiller à choisir ce qui lui convient, selon son âge et sa forme physique. Si, par exemple, le "Circuit du patrimoine" (1,2 km) qui serpente dans l'oasis est sans difficulté et accessible à tous, d'autres chemins sont plus exigeants et impliquent, en outre, d'être chaussés de manière appropriée. C’est le cas du "Sentier de randonnée de la Réserve naturelle de Sharaan" (6 kms) qui nécessite 4 heures de marche à travers formations rocheuses et vallées pittoresques. Et, aussi, un circuit nommé "Voyage à travers le temps" qui implique de marcher 8 kms au milieu des roches volcaniques et des dunes de sable. Par ailleurs, avec son parcours à couper le souffle à travers canyons, vallées et désert, la AlUla Trail Race (Course de Trail d'AlUla) s’apparente autant à un défi sportif qu’à une exploration du paysage.
AlUla se découvre aussi à cheval. Deux circuits sont d’ores et déjà proposés. Ceux qui veulent une promenade tranquille connectée avec la nature optent pour le « Sentier des fermes d'AlUla », à travers les palmeraies et les anciennes terres agricoles. Les cavaliers plus aguerris opteront plutôt pour le circuit d'Elephant Rock qui zigzague entre des formations rocheuses époustouflantes au milieu d'un désert doré.
Ouverte également à ceux qui veulent la découvrir à vélo, l’oasis leur propose à la fois des chemins faciles et des sentiers plus sportifs, adaptés à toutes les conditions physiques. Ceux qui veulent vivre une aventure en VTT emprunteront le sentier de 14 km traversant les montagnes de grès d'AlUla, un cadre pittoresque d'une incroyable beauté ! Des descentes palpitantes aux pistes sablonneuses escarpées, cet itinéraire garantit une explosion d'adrénaline. Une aventure inoubliable !
Ceux qui préfèrent prendre de la hauteur pour découvrir la palmeraie et les extraordinaires paysages rocheux de AlUla, ont également plusieurs options à leurs dispositions : ils peuvent s'offrir des balades en montgolfière ou des vols en hélicoptère. Ils peuvent aussi, tout simplement, se rendre en voiture au Belvédère de Harrat qui, situé à 1250 mètres au-dessus du niveau de la mer, au sommet d’un ancien volcan, offre un panorama à 360 degrés sur la palmeraie, les falaises escarpées et les dunes de sable, particulièrement splendides au lever et au coucher du soleil.
Cependant, les amateurs de sensations fortes, eux, iront découvrir le désert et ses canyons avec la tyrolienne d’AlUla, après avoir, bien sûr, mis un casque sur leur tête et bouclé leur harnais. Ceux qui préfèrent des expériences plus paisibles quoique dépaysantes, opteront pour l’observation des étoiles (suivie d’un repas). Cette expérience est proposée sur plusieurs sites, et notamment dans la Réserve naturelle de Shaaran où sont également proposés des safaris pour se familiariser avec les exceptionnelles flore et faune locales.
Contact AlUla
Philip ALFONS
Responsable Marketing & Promotion
Email : palfons@articleonze.com
Téléphone : +33 (0)6 23 49 43 83
Site web grand public : www.experiencealula.com/fr/forever-revitalising
E-learning : https://fr.alulaspecialist.com/
Responsable Marketing & Promotion
Email : palfons@articleonze.com
Téléphone : +33 (0)6 23 49 43 83
Site web grand public : www.experiencealula.com/fr/forever-revitalising
E-learning : https://fr.alulaspecialist.com/