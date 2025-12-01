Des moments inoubliables à vivre à AlUla

En dehors des Festivals et des lieux exceptionnels que sont Maraya et « Villa Hegra », les diverses facettes d’AlUla peuvent se découvrir, au quotidien, lors de visites guidées, de randonnées à pied, à vélo, à cheval, mais aussi en prenant de la hauteur ou, tout simplement, en écoutant les jeunes d’AlUla parler de leur région.



De plus en plus de jeunes Saoudiens et Saoudiennes sont en effet formés aux différents métiers du tourisme et aussi aux langues étrangères –en majorité l’anglais, pour l’instant-, soit à l'Institut saoudien des Langues, soit à l'étranger. Le Royaume tient en effet tout particulièrement à ce qu’AlUla soit racontée par des « RAWI », des conteurs d'histoires capables de présenter leur terre natale et de faire vivre les traditions locales.



D’ailleurs, le patrimoine exceptionnel de la vieille ville d'AlUla -tout comme sa palmeraie- se découvrent lors de visites guidées.



C’est également dans le cadre de visites guidées que s’approche Hegra, premier site d'Arabie saoudite classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme le site de la ville antique de Dadan. Il en va de même pour la bibliothèque à ciel ouvert faites d’inscriptions gravées dans la pierre qui est connue sous le nom arabe de Jabal Ikmah. Parce qu’ils sont protégés, ces sites sont accessibles seulement en présence d'un(e) guide. Pour s'y rendre, deux options : en bus ou bien à bord d’un véhicule avec chauffeur.



Après la découverte culturelle Jabal Ikmah, il est cependant très facile de passer aux travaux pratiques ! Tout près de ce site, de jeunes Saoudiennes proposent en effet des ateliers de gravure sur pierre.

