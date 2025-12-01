Agences de voyages : faut-il vendre sur rendez-vous ?

« Beaucoup de nos agences fonctionnent en vente sur rendez-vous, notamment pour la remise de carnets, afin d’éviter aux clients des attentes importantes »

« L’agence doit rester un lieu où l’on pousse facilement la porte, pour échanger ou être conseillé à tout moment »,

« On a son médecin, son pédiatre, son dentiste. Pourquoi on n’aurait pas son agent de voyages ? On appelle son agent et on cale un rendez-vous. Je trouve que cela fait rêver. »