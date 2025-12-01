Comment aller à AlUla ?

C’est ce même itinéraire avec correspondance qui s’impose à ceux qui choisissent de voler avec Air France.



La compagnie française assure désormais jusqu’à trois vols directs par semaine au départ de Paris CDG en direction de Riyad. Les vols sont assurés en Airbus A350-900 équipés de 324 sièges (34 en Business, 24 en Premium et 266 en Economy). A l’aller, le vol AF684 part de Paris-Charles de Gaulle à 23h20, pour une arrivée à Riyad à 06h25 le lendemain. Au retour, le vol AF685 décolle de Riyad à 08h40 et atterrit à Paris-Charles de Gaulle à 14h20.



Le voyageur doit ensuite prendre, en correspondance, un vol domestique pour rejoindre AlUla.



De son côté, Transavia qui renforce actuellement sa présence au Moyen-Orient a annoncé l'ouverture de nouvelles liaisons à destination de l'Arabie Saoudite, du 26 octobre 2025 au 28 mars 2026.



Pendant cette période, Transavia assure deux vols/semaine au départ de Orly et à destination de Medine, les mercredi et samedi.



Transavia assure également à destination de Medine, un vol par semaine au départ de Lyon (le dimanche) et un vol au départ de Marseille (le jeudi).



Au départ de Toulouse, Transavia assure un vol par semaine à destination de Medine (le mardi) et un vol par semaine à destination de Djeddah (également le mardi). Une fois à Medine ou à Jeddah, le voyageur doit, là aussi, prendre un vol domestique pour rejoindre AlUla.

