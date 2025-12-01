TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Comment aller à AlUla ?


AlUla offre un dépaysement total, à quelques heures de Paris, via Riyad ou Djedda. En sus des vols de la compagnie SAUDIA, de nombreuses options sont possibles. Plusieurs permettent de compléter la découverte d’AlUla par celle d’une autre destination moyen-orientale.


Rédigé par AlUla le Lundi 1 Décembre 2025

© Credit Royal Commission for AlUla
© Credit Royal Commission for AlUla
AlUla n’est pas seulement une merveille de la nature et de l’histoire, c’est aussi une ville de plus en plus accessible aux voyageurs du monde entier. La présence, à 35 kms du centre-ville, d'un aéroport international facilite les choses.

Cet aéroport, bien que petit, est moderne et dispose d'infrastructures adaptées aux vols intérieurs et à certains vols internationaux.

Depuis la France, un accès simple avec SAUDIA

Accéder à AlUla depuis la France est aujourd’hui simple et confortable grâce aux nombreuses connexions assurées via Riyad et Jeddah. Depuis Paris-CDG, la compagnie saoudienne SAUDIA propose tout au long de l’hiver, et jusqu’au 28 mars 2026, des vols quotidiens vers les deux principales portes d’entrée du Royaume :

  • Riyad : 1 vol quotidien

  • Jeddah : 2 vols quotidiens

Une fois à Riyad ou Jeddah, il suffit de poursuivre le voyage par un vol direct SAUDIA vers AlUla :

  • Depuis Riyad : vol d’1 h 55, avec jusqu’à deux fréquences le dimanche

  • Depuis Jeddah : vol d’1 h 15

Des pré- et post-acheminements sont également disponibles depuis plusieurs villes de province, et des départs depuis Nice sont programmés durant la saison estivale.

La compagnie Flynas propose elle aussi des vols sans escale entre AlUla, Riyad et Jeddah (fréquences variables selon les jours).

En choisissant Riyad ou Jeddah comme ville de correspondance, les voyageurs peuvent d’ailleurs enrichir leur séjour en découvrant l’une de ces deux métropoles saoudiennes en pleine transformation :

  • Jeddah, vibrante cité au riche patrimoine historique mêlé à une modernité assumée.

  • Riyad, nouvelle capitale culturelle et touristique du Moyen-Orient.

Ainsi, grâce à ces multiples combinaisons aériennes, rejoindre AlUla n’a jamais été aussi accessible.

L’offre montante des compagnies françaises

C’est ce même itinéraire avec correspondance qui s’impose à ceux qui choisissent de voler avec Air France.

La compagnie française assure désormais jusqu’à trois vols directs par semaine au départ de Paris CDG en direction de Riyad. Les vols sont assurés en Airbus A350-900 équipés de 324 sièges (34 en Business, 24 en Premium et 266 en Economy). A l’aller, le vol AF684 part de Paris-Charles de Gaulle à 23h20, pour une arrivée à Riyad à 06h25 le lendemain. Au retour, le vol AF685 décolle de Riyad à 08h40 et atterrit à Paris-Charles de Gaulle à 14h20.

Le voyageur doit ensuite prendre, en correspondance, un vol domestique pour rejoindre AlUla.

De son côté, Transavia qui renforce actuellement sa présence au Moyen-Orient a annoncé l'ouverture de nouvelles liaisons à destination de l'Arabie Saoudite, du 26 octobre 2025 au 28 mars 2026.

Pendant cette période, Transavia assure deux vols/semaine au départ de Orly et à destination de Medine, les mercredi et samedi.

Transavia assure également à destination de Medine, un vol par semaine au départ de Lyon (le dimanche) et un vol au départ de Marseille (le jeudi).

Au départ de Toulouse, Transavia assure un vol par semaine à destination de Medine (le mardi) et un vol par semaine à destination de Djeddah (également le mardi). Une fois à Medine ou à Jeddah, le voyageur doit, là aussi, prendre un vol domestique pour rejoindre AlUla.

Combiner la découverte de Pétra et celle d’AlUla

AlUla est également devenue plus accessible grâce à une variété de vols internationaux directs en provenance de villes telles que Amman (Jordanie), Dubaï (Emirats Arabes Unis), Doha (Qatar), Le Caire (Egypte) ou Bahreïn.

Cette diversification de l’offre aérienne contribue à installer AlUla comme la nouvelle destination touristique montante du Moyen-Orient. Elle permet aussi - et les TO ne s’en privent pas - d’imaginer de combiner des séjours plaisants entre deux destinations moyen-orientales.

Exemple : ceux qui, depuis Paris, volent avec Royal Jordanian, la compagnie nationale jordanienne, peuvent s’offrir facilement quelques jours dans ce Royaume, le temps de visiter Amman, la capitale, puis de filer jusqu’à la merveilleuse Pétra qui fut, jadis, la capitale du royaume nabatéen.

Lorsqu’ils rejoignent ensuite, AlUla, les voyageurs ont l’opportunité d’y découvrir l’antique Hegra, qui fut, elle aussi, une cité de l’ancien Royaume nabatéen.

Ce combiné est de nature à satisfaire tout particulièrement les amateurs de voyages culturels, ce qui ne les empêchera pas de découvrir aussi, à AlUla, bien d’autres merveilles et de vivre quelques expériences inoubliables.

Combiner AlUla et une autre destination luxe moyen-orientale

Autre combinaison possible : ceux qui, depuis Paris, volent avec la compagnie Qatar Airways peuvent, eux, s’arrêter quelques jours, à Doha, la capitale du Qatar, avant de rejoindre AlUla.

De même, ceux qui, au départ de Paris, choisissent de voler avec la compagnie Emirates peuvent faire un stop à Dubaï avant de rejoindre leur destination finale.

Dans les deux cas, les voyageurs ont ainsi l’opportunité de réaliser un séduisant combiné entre les deux destinations luxe -à la fois balnéaire et culturelle- que sont Doha et Dubaï et la nouvelle destination montante du Moyen-Orient qu’est AlUla avec son concentré de civilisations millénaires, de merveilles naturelles, de festivals, d’événements culturels et d’activités de plein air.

A noter que, sur place, des locations de voiture sont possibles, notamment à l’aéroport d’AlUla, pour ceux qui veulent explorer la région à leur rythme.

Si, depuis belle lurette, tous les chemins sont réputés mener à Rome, beaucoup de dessertes aériennes mènent désormais à AlUla. Il serait dommage de ne pas en profiter pour approfondir sa connaissance du Moyen-Orient.

Comment aller à AlUla ?
Philip ALFONS
Responsable Marketing & Promotion
Email : palfons@articleonze.com
Téléphone : +33 (0)6 23 49 43 83

Site web grand public : www.experiencealula.com/fr/forever-revitalising

E-learning : https://fr.alulaspecialist.com/

