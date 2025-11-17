MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

MSC Yacht Club : le raffinement discret qui redéfinit le tour du monde

Grande première en 2027 : le MSC Yacht Club embarquera pour la MSC World Cruise. Un événement, et surtout une véritable nouveauté dans la manière d’aborder un voyage longue durée.



Le MSC Yacht Club , ce n’est pas seulement une catégorie de cabine : c’est une expérience unique. Un sanctuaire. Un coin de sérénité posé sur les ponts supérieurs du navire.



Les hôtes y trouveront un lounge panoramique baigné de lumière, un solarium avec piscine et bar, un restaurant ouvert 24 h/24, des zones de détente à l’atmosphère feutrée — et une sensation rare : celle d’être à la fois au cœur du navire et dans une bulle, délicate, intime, apaisante et privative.



Un majordome, une présence invisible mais essentielle



Le MSC Yacht Club , c’est aussi un service qui fait toute la différence :

un majordome disponible de jour comme de nuit, discret, attentif, efficace.

Bagages, réservations, accompagnement, organisation sur mesure… rien n’est laissé au hasard. Pour un voyage de 121 jours, ce confort devient un art de vivre.



Des suites pensées comme des refuges



Les suites reprennent les codes d’un hôtel 5* : lignes épurées, teintes apaisantes, matières nobles. Certaines sont conçues pour les familles, d’autres pour les passagers en quête d’espace.

Et puis il y a la Suite Royale, spectaculaire, avec son espace extérieur de 78 m², comprenant un bain à remous — un privilège rarissime sur une croisière autour du monde.



Quatre mois dans une Suite MSC Yacht Club, c’est parcourir le globe sans renoncer au confort absolu.