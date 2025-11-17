TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

121 jours, 45 destinations et une expérience inédite à bord de MSC Magnifica


En 2027, MSC Croisières propose l’un des itinéraires les plus ambitieux de son histoire : 121 jours autour du monde à bord de MSC Magnifica. Une aventure qui traverse 45 destinations dans 25 pays, à bord d’un navire fraichement rénové et proposant une grande nouveauté : un espace exclusif MSC Yacht Club.


Rédigé par MSC Croisières le Lundi 1 Décembre 2025

Un départ comme un nouveau chapitre

© MSC Croisières
© MSC Croisières
Assurever

MSC Magnifica quittera successivement Rome, Gênes, Marseille et Barcelone début janvier 2027. Quatre ports comme quatre portes d’entrée vers un même rêve : partir pour quatre mois où la seule horloge sera celle de la mer.

Dès les premières heures, le ton sera donné : ce voyage est une immersion totale dans la diversité du monde.

Ce sont 121 jours de navigation, où l’on suit un itinéraire pensé comme un récit, un fil narratif qui relie continents et cultures.

Cinq grands mouvements, cinq ambiances, un seul voyage

🌎 L’Amérique du Sud, le choc des émotions

Le périple commence par la magie brute de l’Atlantique Sud. À Rio, les hôtes sont accueillis par une ville en apesanteur, suspendue entre océan et montagne. Buenos Aires déploie son élégance mélancolique, Montevideo sa douceur tranquille, avant que les confins du monde ne se révèlent à Ushuaïa.
Puis vient le frisson marin : le passage du canal de Panama, un moment toujours empreint de solennité. D’emblée, le voyage impose son rythme : ample, vibrant, spectaculaire.

© MSC Croisières
© MSC Croisières
🌎 L’Océanie, l’ailleurs incarné

Puis MSC Magnifica poursuit sa route vers cette partie du monde où l’horizon semble ne jamais finir. Papeete et son parfum de Tiare. Aitutaki et sa lumière. Hobart, entre nature brute et atmosphère arty. Et Sydney, ville-monde, solaire, effervescente, magnétique. L’Océanie est un chapitre à part, un moment suspendu.

© MSC Croisières
© MSC Croisières
🌎 L’Amérique du Nord, verticalité et modernité

Honolulu fait entrer les voyageurs dans un territoire volcanique, vibrant, puissant. San Francisco dévoile ses pentes, ses brumes, son charme incomparable. Vancouver, enfin, présente l’une des silhouettes urbaines les plus élégantes du continent. Trois escales, trois atmosphères, trois visions d’un même Pacifique.

© MSC Croisières
© MSC Croisières
🌎 L’Afrique, retour à l’essentiel

Sur la route du retour, MSC Magnifica glisse vers l’océan Indien. Port Louis, île Maurice : mélange d’épices, de douceur et de métissage. Le Cap : ville spectaculaire, posée au pied d’une montagne mythique. Walvis Bay : tableau étrange, presque lunaire, où dunes et lagunes se rencontrent. L’Afrique offre un recul, un ralentissement, une respiration profonde avant le retour vers l’Europe.

🌎 L’Europe, comme un sourire final

Les dernières semaines font résonner les couleurs familières de l’Atlantique et de la Méditerranée. Funchal, puis Lisbonne, lumineuse depuis toujours. Et enfin Barcelone, pour refermer ces quatre mois d’exploration.

MSC Yacht Club : le raffinement discret qui redéfinit le tour du monde


Grande première en 2027 : le MSC Yacht Club embarquera pour la MSC World Cruise. Un événement, et surtout une véritable nouveauté dans la manière d’aborder un voyage longue durée.

Le MSC Yacht Club, ce n’est pas seulement une catégorie de cabine : c’est une expérience unique. Un sanctuaire. Un coin de sérénité posé sur les ponts supérieurs du navire.

Les hôtes y trouveront un lounge panoramique baigné de lumière, un solarium avec piscine et bar, un restaurant ouvert 24 h/24, des zones de détente à l’atmosphère feutrée — et une sensation rare : celle d’être à la fois au cœur du navire et dans une bulle, délicate, intime, apaisante et privative.

Un majordome, une présence invisible mais essentielle

Le MSC Yacht Club, c’est aussi un service qui fait toute la différence :
un majordome disponible de jour comme de nuit, discret, attentif, efficace.
Bagages, réservations, accompagnement, organisation sur mesure… rien n’est laissé au hasard. Pour un voyage de 121 jours, ce confort devient un art de vivre.

Des suites pensées comme des refuges

Les suites reprennent les codes d’un hôtel 5* : lignes épurées, teintes apaisantes, matières nobles. Certaines sont conçues pour les familles, d’autres pour les passagers en quête d’espace.
Et puis il y a la Suite Royale, spectaculaire, avec son espace extérieur de 78 m², comprenant un bain à remous — un privilège rarissime sur une croisière autour du monde.

Quatre mois dans une Suite MSC Yacht Club, c’est parcourir le globe sans renoncer au confort absolu.

Un navire réinventé, un bien-être redéfini

Avant son départ pour le Tour du Monde, le MSC Aurea Spa de MSC Magnifica aura été repensé autour d’une philosophie totalement tournée vers la relaxation : sauna panoramique, hammams, grotte de sel, dix cabines de soins et des programmes spécialisés allant de l’acupuncture à l’endermologie.

La salle de sport Technogym® accueillera les hôtes face à la mer, avec des équipements de pointe, un studio de yoga et un espace spinning baigné de lumière naturelle.

Chaque zone est pensée pour accompagner un voyage long, où prendre soin de soi devient un rituel quotidien.

Une cuisine qui s’adapte à l’itinéraire

À bord, la gastronomie est un second voyage. Le Butcher’s Cut propose ses viandes premium, le Kaito Sushi Bar ses saveurs japonaises, tandis que les restaurants principaux font évoluer leur carte en fonction des cultures traversées. Même les buffets prendront des accents internationaux au fil des escales. Voyager par les saveurs, c’est aussi une manière de découvrir chaque culture.

Un voyage qui libère de toutes les contraintes

Ce qui fait la force d’une croisière Tour du Monde avec MSC Croisières, c’est aussi sa simplicité. Pas de transferts, pas de valises à refaire, pas de stress.
Tout est fluide, organisé, pensé pour que les passagers n’aient qu’une seule préoccupation : regarder le monde défiler. Et pour ceux qui ne pourraient pas partir quatre mois, des segments permettent de vivre une partie de cette odyssée planétaire.

Une nouvelle façon de voir le monde

La MSC World Cruise 2027 dépasse la simple idée de croisière. C’est une aventure humaine et maritime, une façon de redécouvrir la planète en laissant le temps reprendre sa place. Chaque escale ouvre une nouvelle fenêtre, chaque journée en mer invite à la contemplation.

Avec l’arrivée du MSC Yacht Club, cette édition signe une nouvelle approche : celle d’un tour du monde où l’exploration s’allie au raffinement, où la lenteur devient un luxe, et où le voyage redevient ce qu’il aurait toujours dû être : une expérience totale.

Pour plus d’informations sur les croisières autour du monde, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr.



Lu 277 fois

Tags : MSC Croisières
Notez

Brand news CruiseMaG

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027
En 2027, MSC Croisières propose l’un des itinéraires les plus ambitieux de son histoire : 121 jours...
Dernière heure

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 5 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 2 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements
Partez en France

Partez en France

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français
Production

Production

Jet tours renforce son équipe commerciale

Jet tours renforce son équipe commerciale
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias