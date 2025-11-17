MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

Un départ comme un nouveau chapitre
MSC Magnifica quittera successivement Rome, Gênes, Marseille et Barcelone début janvier 2027. Quatre ports comme quatre portes d’entrée vers un même rêve : partir pour quatre mois où la seule horloge sera celle de la mer.
Dès les premières heures, le ton sera donné : ce voyage est une immersion totale dans la diversité du monde.
Ce sont 121 jours de navigation, où l’on suit un itinéraire pensé comme un récit, un fil narratif qui relie continents et cultures.
Cinq grands mouvements, cinq ambiances, un seul voyage
🌎 L’Amérique du Sud, le choc des émotions
Le périple commence par la magie brute de l’Atlantique Sud. À Rio, les hôtes sont accueillis par une ville en apesanteur, suspendue entre océan et montagne. Buenos Aires déploie son élégance mélancolique, Montevideo sa douceur tranquille, avant que les confins du monde ne se révèlent à Ushuaïa.
Puis vient le frisson marin : le passage du canal de Panama, un moment toujours empreint de solennité. D’emblée, le voyage impose son rythme : ample, vibrant, spectaculaire.
🌎 L’Océanie, l’ailleurs incarné
Puis MSC Magnifica poursuit sa route vers cette partie du monde où l’horizon semble ne jamais finir. Papeete et son parfum de Tiare. Aitutaki et sa lumière. Hobart, entre nature brute et atmosphère arty. Et Sydney, ville-monde, solaire, effervescente, magnétique. L’Océanie est un chapitre à part, un moment suspendu.
🌎 L’Amérique du Nord, verticalité et modernité
Honolulu fait entrer les voyageurs dans un territoire volcanique, vibrant, puissant. San Francisco dévoile ses pentes, ses brumes, son charme incomparable. Vancouver, enfin, présente l’une des silhouettes urbaines les plus élégantes du continent. Trois escales, trois atmosphères, trois visions d’un même Pacifique.
🌎 L’Afrique, retour à l’essentiel
Sur la route du retour, MSC Magnifica glisse vers l’océan Indien. Port Louis, île Maurice : mélange d’épices, de douceur et de métissage. Le Cap : ville spectaculaire, posée au pied d’une montagne mythique. Walvis Bay : tableau étrange, presque lunaire, où dunes et lagunes se rencontrent. L’Afrique offre un recul, un ralentissement, une respiration profonde avant le retour vers l’Europe.
🌎 L’Europe, comme un sourire final
Les dernières semaines font résonner les couleurs familières de l’Atlantique et de la Méditerranée. Funchal, puis Lisbonne, lumineuse depuis toujours. Et enfin Barcelone, pour refermer ces quatre mois d’exploration.
MSC Yacht Club : le raffinement discret qui redéfinit le tour du monde
Grande première en 2027 : le MSC Yacht Club embarquera pour la MSC World Cruise. Un événement, et surtout une véritable nouveauté dans la manière d’aborder un voyage longue durée.
Le MSC Yacht Club, ce n’est pas seulement une catégorie de cabine : c’est une expérience unique. Un sanctuaire. Un coin de sérénité posé sur les ponts supérieurs du navire.
Les hôtes y trouveront un lounge panoramique baigné de lumière, un solarium avec piscine et bar, un restaurant ouvert 24 h/24, des zones de détente à l’atmosphère feutrée — et une sensation rare : celle d’être à la fois au cœur du navire et dans une bulle, délicate, intime, apaisante et privative.
Un majordome, une présence invisible mais essentielle
Le MSC Yacht Club, c’est aussi un service qui fait toute la différence :
un majordome disponible de jour comme de nuit, discret, attentif, efficace.
Bagages, réservations, accompagnement, organisation sur mesure… rien n’est laissé au hasard. Pour un voyage de 121 jours, ce confort devient un art de vivre.
Des suites pensées comme des refuges
Les suites reprennent les codes d’un hôtel 5* : lignes épurées, teintes apaisantes, matières nobles. Certaines sont conçues pour les familles, d’autres pour les passagers en quête d’espace.
Et puis il y a la Suite Royale, spectaculaire, avec son espace extérieur de 78 m², comprenant un bain à remous — un privilège rarissime sur une croisière autour du monde.
Quatre mois dans une Suite MSC Yacht Club, c’est parcourir le globe sans renoncer au confort absolu.
Un navire réinventé, un bien-être redéfini
Avant son départ pour le Tour du Monde, le MSC Aurea Spa de MSC Magnifica aura été repensé autour d’une philosophie totalement tournée vers la relaxation : sauna panoramique, hammams, grotte de sel, dix cabines de soins et des programmes spécialisés allant de l’acupuncture à l’endermologie.
La salle de sport Technogym® accueillera les hôtes face à la mer, avec des équipements de pointe, un studio de yoga et un espace spinning baigné de lumière naturelle.
Chaque zone est pensée pour accompagner un voyage long, où prendre soin de soi devient un rituel quotidien.
Une cuisine qui s’adapte à l’itinéraire
À bord, la gastronomie est un second voyage. Le Butcher’s Cut propose ses viandes premium, le Kaito Sushi Bar ses saveurs japonaises, tandis que les restaurants principaux font évoluer leur carte en fonction des cultures traversées. Même les buffets prendront des accents internationaux au fil des escales. Voyager par les saveurs, c’est aussi une manière de découvrir chaque culture.
Un voyage qui libère de toutes les contraintes
Ce qui fait la force d’une croisière Tour du Monde avec MSC Croisières, c’est aussi sa simplicité. Pas de transferts, pas de valises à refaire, pas de stress.
Tout est fluide, organisé, pensé pour que les passagers n’aient qu’une seule préoccupation : regarder le monde défiler. Et pour ceux qui ne pourraient pas partir quatre mois, des segments permettent de vivre une partie de cette odyssée planétaire.
Une nouvelle façon de voir le monde
La MSC World Cruise 2027 dépasse la simple idée de croisière. C’est une aventure humaine et maritime, une façon de redécouvrir la planète en laissant le temps reprendre sa place. Chaque escale ouvre une nouvelle fenêtre, chaque journée en mer invite à la contemplation.
Avec l’arrivée du MSC Yacht Club, cette édition signe une nouvelle approche : celle d’un tour du monde où l’exploration s’allie au raffinement, où la lenteur devient un luxe, et où le voyage redevient ce qu’il aurait toujours dû être : une expérience totale.
Pour plus d’informations sur les croisières autour du monde, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr.
