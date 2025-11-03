La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg

Un itinéraire entre sites emblématiques et trésors cachés

Dans l’esprit de notre célèbre Express Côtier, il dévoile des lieux incontournables comme les fjords, les îles Lofoten ou le Cap Nord, mais aussi l'île du Spitzberg durant 3 jours de navigation au cœur des plus beaux paysages sauvages de l’Arctique. Au total, 14 escales longues (environ 6 heures) laissent à chacun le temps de découvrir ces lieux uniques.

Escales : Bergen, Åndalsnes, Træna, Reine, Tromsø, Honningsvåg, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Senja, Svolvær, Brønnøysund, Ålesund, Sæbø.



Une véritable croisière

À bord, conférences thématiques, ateliers, présence d'un photographe dédié et dégustations culinaires rythment le programme. À terre, plus de 30 excursions optionnelles, aux thèmes variés, permettent de répondre aux envies de chacun tout en offrant une découverte approfondie de chaque escale.



Une restauration Premium avec boissons incluses

La cuisine célèbre la Norvège à travers des créations inspirées par la mer et les saisons. Nos chefs pratiquent une approche « du fjord à l’assiette », sublimant les produits locaux pour offrir une gastronomie à la fois raffinée et authentique.

Au Bar 1893 et dans nos restaurants, cocktails Signature, bières artisanales, vins fins et spiritueux norvégiens prolongent cette expérience sensorielle.



Des membres de l’équipage parlant français à bord

Toujours disponibles pour répondre aux questions, encadrer les débarquements et les activités, ils livrent leurs connaissances sur la Norvège, si impressionnante par sa nature et sa culture, ainsi que sur le Spitzberg. Proche des passagers et à leur écoute, l’équipage participe également à une ambiance chaleureuse très appréciée.

