La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg


Hurtigruten invite à découvrir la Norvège et le Spitzberg sous la lumière magique du Soleil de minuit. Grâce à de longues escales dans des ports soigneusement sélectionnés, les passagers découvrent les villages de pêcheurs des îles Lofoten, la tranquillité du Hjørundfjord et la ville la plus septentrionale au monde, Longyearbyen. À bord, une gastronomie locale raffinée, des excursions sur mesure et l’expertise de l’équipe d’expédition offrent une immersion unique dans la beauté et la culture du Grand Nord.


Rédigé par HURTIGRUTEN le Lundi 10 Novembre 2025

Pourquoi proposer cette croisière ?

© Hurtigruten / Preben Nilsen
© Hurtigruten / Preben Nilsen
Un itinéraire entre sites emblématiques et trésors cachés
Dans l’esprit de notre célèbre Express Côtier, il dévoile des lieux incontournables comme les fjords, les îles Lofoten ou le Cap Nord, mais aussi l'île du Spitzberg durant 3 jours de navigation au cœur des plus beaux paysages sauvages de l’Arctique. Au total, 14 escales longues (environ 6 heures) laissent à chacun le temps de découvrir ces lieux uniques.
Escales : Bergen, Åndalsnes, Træna, Reine, Tromsø, Honningsvåg, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Senja, Svolvær, Brønnøysund, Ålesund, Sæbø.

Une véritable croisière
À bord, conférences thématiques, ateliers, présence d'un photographe dédié et dégustations culinaires rythment le programme. À terre, plus de 30 excursions optionnelles, aux thèmes variés, permettent de répondre aux envies de chacun tout en offrant une découverte approfondie de chaque escale.

Une restauration Premium avec boissons incluses
La cuisine célèbre la Norvège à travers des créations inspirées par la mer et les saisons. Nos chefs pratiquent une approche « du fjord à l’assiette », sublimant les produits locaux pour offrir une gastronomie à la fois raffinée et authentique.
Au Bar 1893 et dans nos restaurants, cocktails Signature, bières artisanales, vins fins et spiritueux norvégiens prolongent cette expérience sensorielle.

Des membres de l’équipage parlant français à bord
Toujours disponibles pour répondre aux questions, encadrer les débarquements et les activités, ils livrent leurs connaissances sur la Norvège, si impressionnante par sa nature et sa culture, ainsi que sur le Spitzberg. Proche des passagers et à leur écoute, l’équipage participe également à une ambiance chaleureuse très appréciée.

© Hurtigruten / Agurtxane Concellon - © Hurtigruten / M. Afflerbach
© Hurtigruten / Agurtxane Concellon - © Hurtigruten / M. Afflerbach
L’été, la meilleure saison pour découvrir la Norvège et le Spitzberg
Les longues journées d’été en Norvège apportent un dépaysement supplémentaire. Au nord, le Soleil de Minuit s’accroche au ciel, refusant de se coucher tandis qu'au sud, les paysages verdoyants et la vie animée réchauffent les cœurs. En naviguant de mai à septembre sur la Ligne du Spitzberg, toutes les nuances du Soleil de Minuit sont au rendez-vous grâce à des journées de 24 heures et une luminosité permanente pour ne rien manquer d’une nature grandiose.

Infos pratiques

Dates de départ 2026 :
11, 25 mai
8, 22 juin
6, 20 juillet
3, 17, 31 août

Offre

  • 350€ de remise par personne, soit 700€ par cabine pour une résa avant le 15.12.25

Contacter Hurtigruten

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg
Service Réservation au 01.84.88.02.22

Lu 143 fois

