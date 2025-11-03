La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg

Pourquoi proposer cette croisière ?
Un itinéraire entre sites emblématiques et trésors cachés
Dans l’esprit de notre célèbre Express Côtier, il dévoile des lieux incontournables comme les fjords, les îles Lofoten ou le Cap Nord, mais aussi l'île du Spitzberg durant 3 jours de navigation au cœur des plus beaux paysages sauvages de l’Arctique. Au total, 14 escales longues (environ 6 heures) laissent à chacun le temps de découvrir ces lieux uniques.
Escales : Bergen, Åndalsnes, Træna, Reine, Tromsø, Honningsvåg, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Senja, Svolvær, Brønnøysund, Ålesund, Sæbø.
Une véritable croisière
À bord, conférences thématiques, ateliers, présence d'un photographe dédié et dégustations culinaires rythment le programme. À terre, plus de 30 excursions optionnelles, aux thèmes variés, permettent de répondre aux envies de chacun tout en offrant une découverte approfondie de chaque escale.
Une restauration Premium avec boissons incluses
La cuisine célèbre la Norvège à travers des créations inspirées par la mer et les saisons. Nos chefs pratiquent une approche « du fjord à l’assiette », sublimant les produits locaux pour offrir une gastronomie à la fois raffinée et authentique.
Au Bar 1893 et dans nos restaurants, cocktails Signature, bières artisanales, vins fins et spiritueux norvégiens prolongent cette expérience sensorielle.
Des membres de l’équipage parlant français à bord
Toujours disponibles pour répondre aux questions, encadrer les débarquements et les activités, ils livrent leurs connaissances sur la Norvège, si impressionnante par sa nature et sa culture, ainsi que sur le Spitzberg. Proche des passagers et à leur écoute, l’équipage participe également à une ambiance chaleureuse très appréciée.
Dans l’esprit de notre célèbre Express Côtier, il dévoile des lieux incontournables comme les fjords, les îles Lofoten ou le Cap Nord, mais aussi l'île du Spitzberg durant 3 jours de navigation au cœur des plus beaux paysages sauvages de l’Arctique. Au total, 14 escales longues (environ 6 heures) laissent à chacun le temps de découvrir ces lieux uniques.
Escales : Bergen, Åndalsnes, Træna, Reine, Tromsø, Honningsvåg, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Senja, Svolvær, Brønnøysund, Ålesund, Sæbø.
Une véritable croisière
À bord, conférences thématiques, ateliers, présence d'un photographe dédié et dégustations culinaires rythment le programme. À terre, plus de 30 excursions optionnelles, aux thèmes variés, permettent de répondre aux envies de chacun tout en offrant une découverte approfondie de chaque escale.
Une restauration Premium avec boissons incluses
La cuisine célèbre la Norvège à travers des créations inspirées par la mer et les saisons. Nos chefs pratiquent une approche « du fjord à l’assiette », sublimant les produits locaux pour offrir une gastronomie à la fois raffinée et authentique.
Au Bar 1893 et dans nos restaurants, cocktails Signature, bières artisanales, vins fins et spiritueux norvégiens prolongent cette expérience sensorielle.
Des membres de l’équipage parlant français à bord
Toujours disponibles pour répondre aux questions, encadrer les débarquements et les activités, ils livrent leurs connaissances sur la Norvège, si impressionnante par sa nature et sa culture, ainsi que sur le Spitzberg. Proche des passagers et à leur écoute, l’équipage participe également à une ambiance chaleureuse très appréciée.
L’été, la meilleure saison pour découvrir la Norvège et le Spitzberg
Les longues journées d’été en Norvège apportent un dépaysement supplémentaire. Au nord, le Soleil de Minuit s’accroche au ciel, refusant de se coucher tandis qu'au sud, les paysages verdoyants et la vie animée réchauffent les cœurs. En naviguant de mai à septembre sur la Ligne du Spitzberg, toutes les nuances du Soleil de Minuit sont au rendez-vous grâce à des journées de 24 heures et une luminosité permanente pour ne rien manquer d’une nature grandiose.
Les longues journées d’été en Norvège apportent un dépaysement supplémentaire. Au nord, le Soleil de Minuit s’accroche au ciel, refusant de se coucher tandis qu'au sud, les paysages verdoyants et la vie animée réchauffent les cœurs. En naviguant de mai à septembre sur la Ligne du Spitzberg, toutes les nuances du Soleil de Minuit sont au rendez-vous grâce à des journées de 24 heures et une luminosité permanente pour ne rien manquer d’une nature grandiose.
Infos pratiques
Dates de départ 2026 :
11, 25 mai
8, 22 juin
6, 20 juillet
3, 17, 31 août
11, 25 mai
8, 22 juin
6, 20 juillet
3, 17, 31 août
Offre
- 350€ de remise par personne, soit 700€ par cabine pour une résa avant le 15.12.25
Contacter Hurtigruten
Autres articles
-
Hurtigruten : La saison des Aurores Boréales est lancée !
-
Croisières Signature : découvrir la Norvège autrement
-
Bien choisir son voyage "Hurtigruten en français"
-
-50% sur la 2e personne : l’été au fil des fjords avec Hurtigruten
-
La Norvège avec Hurtigruten : retour d’expérience des agents de voyages