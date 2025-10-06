Hurtigruten : La saison des Aurores Boréales est lancée !

Le meilleur moment pour observer les Aurores Boréales en Norvège
La saison des Aurores Boréales en Norvège s’étend de fin septembre à début avril, lorsque la nuit polaire revient et que l’obscurité permet à l’aurore de se dévoiler. Mais, comme toujours dans la nature, le bon moment compte.
Les mois d’octobre à mars sont les plus favorables. Les nuits sont longues et le ciel, sombre. L’aurore apparaît le plus souvent entre 18h et 2h, lorsque la nuit est la plus profonde.
Nous vivons actuellement une période de maximum solaire, ce qui signifie que le soleil est plus actif que d’habitude. Plus d’activité solaire, c’est plus d’aurores et des spectacles plus intenses.
Où voir les Aurores Boréales en Norvège
Le nord de la Norvège se trouve directement sous l’ovale auroral – un anneau invisible autour du pôle Nord magnétique où l’activité des aurores est la plus forte. Toute notre côte nord est ainsi une terre d’Aurores Boréales.
Au-dessus du Cercle Polaire
Le meilleur endroit pour observer les Aurores Boréales en Norvège se situe près ou au-dessus du Cercle Polaire Arctique. Ici, les aurores apparaissent au-dessus de la tête, et non à l’horizon, offrant des spectacles qui embrasent tout le ciel.
Tromsø
Considérée comme la capitale des Aurores Boréales, cette ville arctique animée attire des voyageurs du monde entier venus admirer le phénomène. Située sous l’ovale auroral, Tromsø offre de grandes chances d’apercevoir les aurores boréales.
Alta
Cette ville du Finnmark bénéficie de certains des ciels les plus dégagés de Norvège. Elle abrite le premier observatoire permanent d’Aurores Boréales au monde – ici, on se sent loin de tout. Avec une pollution lumineuse minimale, Alta offre régulièrement des spectacles saisissants. Vous pouvez même visiter son immense hôtel de glace.
Kirkenes
À l’extrême nord-est de la Norvège, Kirkenes profite de longues nuits polaires et d’une activité aurorale intense.
Pourquoi choisir une croisière Aurores Boréales en Norvège avec Hurtigruten ?
Les excursions terrestres se limitent à un seul lieu, en espérant que le ciel soit dégagé. En mer, nous profitons de la liberté de suivre la météo et d’optimiser les chances d’observer les Aurores Boréales.
Nos navires naviguent directement sous l’ovale auroral, nous faisons escale et traversons des dizaines de sites d’observation tout au long du voyage, maximisant les chances chaque nuit.
Notre Promesse des Aurores Boréales
Nous sommes si confiants dans notre expertise que nous garantissons cette promesse pour plusieurs voyages Aurores Boréales : si vous ne voyez pas d’aurores lors de votre voyage de 11 jours ou plus, nous vous offrons une croisière de 6 jours du Nord au Sud ou de 7 jours du Sud au Nord à bord de l’Express Côtier.
