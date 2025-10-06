TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Hurtigruten : La saison des Aurores Boréales est lancée !


Depuis quelques semaines déjà les aurores boréales ont commencé à illuminer le ciel norvégien. Jusqu’en 2026, l’activité solaire atteindra son niveau le plus élevé depuis 11 ans. La Norvège est l’un des meilleurs endroits au monde pour voir les Aurores Boréales. Il n’existe pas de mots pour décrire la magie de ces ciels d’encre qui s’illuminent de verts, de roses et de violets.


Rédigé par HURTIGRUTEN le Lundi 13 Octobre 2025

Le meilleur moment pour observer les Aurores Boréales en Norvège

© Hurtigruten / Tommy Simonsen
© Hurtigruten / Tommy Simonsen
Aerticket
La saison des Aurores Boréales en Norvège s’étend de fin septembre à début avril, lorsque la nuit polaire revient et que l’obscurité permet à l’aurore de se dévoiler. Mais, comme toujours dans la nature, le bon moment compte.

Les mois d’octobre à mars sont les plus favorables. Les nuits sont longues et le ciel, sombre. L’aurore apparaît le plus souvent entre 18h et 2h, lorsque la nuit est la plus profonde.

Nous vivons actuellement une période de maximum solaire, ce qui signifie que le soleil est plus actif que d’habitude. Plus d’activité solaire, c’est plus d’aurores et des spectacles plus intenses.

Où voir les Aurores Boréales en Norvège

Le nord de la Norvège se trouve directement sous l’ovale auroral – un anneau invisible autour du pôle Nord magnétique où l’activité des aurores est la plus forte. Toute notre côte nord est ainsi une terre d’Aurores Boréales.

Au-dessus du Cercle Polaire
Le meilleur endroit pour observer les Aurores Boréales en Norvège se situe près ou au-dessus du Cercle Polaire Arctique. Ici, les aurores apparaissent au-dessus de la tête, et non à l’horizon, offrant des spectacles qui embrasent tout le ciel.

Tromsø
Considérée comme la capitale des Aurores Boréales, cette ville arctique animée attire des voyageurs du monde entier venus admirer le phénomène. Située sous l’ovale auroral, Tromsø offre de grandes chances d’apercevoir les aurores boréales.

Alta
Cette ville du Finnmark bénéficie de certains des ciels les plus dégagés de Norvège. Elle abrite le premier observatoire permanent d’Aurores Boréales au monde – ici, on se sent loin de tout. Avec une pollution lumineuse minimale, Alta offre régulièrement des spectacles saisissants. Vous pouvez même visiter son immense hôtel de glace.

Kirkenes
À l’extrême nord-est de la Norvège, Kirkenes profite de longues nuits polaires et d’une activité aurorale intense.

Pourquoi choisir une croisière Aurores Boréales en Norvège avec Hurtigruten ?

© Hurtigruten / Orjan Bertelsen
© Hurtigruten / Orjan Bertelsen
Les excursions terrestres se limitent à un seul lieu, en espérant que le ciel soit dégagé. En mer, nous profitons de la liberté de suivre la météo et d’optimiser les chances d’observer les Aurores Boréales.
Nos navires naviguent directement sous l’ovale auroral, nous faisons escale et traversons des dizaines de sites d’observation tout au long du voyage, maximisant les chances chaque nuit.

Offre

À LA RECHERCHE DES AURORES BORÉALES

13 jours à bord de l'Express Côtier avec vols inclus
Voyage avec accompagnateur français
Promesse des Aurores Boréales

Jusqu'à 500€ de réduction par cabine*

Sur une sélection de départs du 01.11.2025 au 31.01.2026
Réservation avant le 15 novembre 2025

Notre Promesse des Aurores Boréales

Nous sommes si confiants dans notre expertise que nous garantissons cette promesse pour plusieurs voyages Aurores Boréales : si vous ne voyez pas d’aurores lors de votre voyage de 11 jours ou plus, nous vous offrons une croisière de 6 jours du Nord au Sud ou de 7 jours du Sud au Nord à bord de l’Express Côtier.

Contacter Hurtigruten


Hurtigruten : La saison des Aurores Boréales est lancée !
Service Réservation au 01.84.88.02.22

facebook instagram



Lu 260 fois

Tags : Hurtigruten
Notez
Assur-Travel

Brand news CruiseMaG

Hurtigruten : La saison des Aurores Boréales est lancée !

Hurtigruten : La saison des Aurores Boréales est lancée !
Depuis quelques semaines déjà les aurores boréales ont commencé à illuminer le ciel norvégien....
Dernière heure

Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027

easyJet holidays met le cap sur Louxor

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière

Mondial Tourisme mise sur l’expérience terrain pour booster la destination Tunisie

Storytelling : comment faire voyager vos clients avant même leur départ ! [ABO]

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique
Production

Production

Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027

Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

easyJet holidays met le cap sur Louxor

easyJet holidays met le cap sur Louxor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias