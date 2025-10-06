Hurtigruten : La saison des Aurores Boréales est lancée !

Le nord de la Norvège se trouve directement sous l’ovale auroral – un anneau invisible autour du pôle Nord magnétique où l’activité des aurores est la plus forte. Toute notre côte nord est ainsi une terre d’Aurores Boréales.



Au-dessus du Cercle Polaire

Le meilleur endroit pour observer les Aurores Boréales en Norvège se situe près ou au-dessus du Cercle Polaire Arctique. Ici, les aurores apparaissent au-dessus de la tête, et non à l’horizon, offrant des spectacles qui embrasent tout le ciel.



Tromsø

Considérée comme la capitale des Aurores Boréales, cette ville arctique animée attire des voyageurs du monde entier venus admirer le phénomène. Située sous l’ovale auroral, Tromsø offre de grandes chances d’apercevoir les aurores boréales.



Alta

Cette ville du Finnmark bénéficie de certains des ciels les plus dégagés de Norvège. Elle abrite le premier observatoire permanent d’Aurores Boréales au monde – ici, on se sent loin de tout. Avec une pollution lumineuse minimale, Alta offre régulièrement des spectacles saisissants. Vous pouvez même visiter son immense hôtel de glace.



Kirkenes

À l’extrême nord-est de la Norvège, Kirkenes profite de longues nuits polaires et d’une activité aurorale intense.