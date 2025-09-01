Croisières Signature : découvrir la Norvège autrement

✔ Faire découvrir nos sites préférés

Nous avons soigneusement sélectionné les escales de nos croisières Signature, car nous savons qu’elles permettront de découvrir la Norvège de la manière la plus enchanteresse, la plus époustouflante et unique qui soit.



✔ Un rythme tranquille

Avec une à deux escales de plusieurs heures par jour, vos clients pourront se promener, participer à des excursions passionnantes organisées par nos soins et apprendre à connaître chaque lieu comme un résident local.



✔ Déguster une cuisine nordique délicieuse

En norvégien, nous disons que nos chefs « satt alle kluter til », autrement dit « jouent le grand jeu » lorsqu’il s’agit de préparer les plats exceptionnels et primés de nos croisières Signature.



✔ Plus de guides présents à vos côtés

Nous avons doublé le nombre de personnes dans l’équipe d'expédition pour nos croisières Signature. Vos clients profiteront d'encore plus de conseils pratiques et d’informations sur la nature, la culture et l’histoire de la Norvège.



✔ Se détendre en mer

Un large choix d’activités à bord telles que des ateliers de peinture de paysage et de photographie. Le navire possède également une salle de fitness et un sauna.