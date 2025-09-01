TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croisières Signature : découvrir la Norvège autrement


Nos croisières Signature proposent une expérience unique à bord pour découvrir des lieux tout aussi uniques en Norvège grâce à une restauration raffinée, les boissons incluses et un service hôtelier particulièrement attentionné sur le MS Trollfjord.


Rédigé par HURTIGRUTEN le Lundi 8 Septembre 2025

Les points forts des Croisières Signature

Faire découvrir nos sites préférés
Nous avons soigneusement sélectionné les escales de nos croisières Signature, car nous savons qu’elles permettront de découvrir la Norvège de la manière la plus enchanteresse, la plus époustouflante et unique qui soit.

Un rythme tranquille
Avec une à deux escales de plusieurs heures par jour, vos clients pourront se promener, participer à des excursions passionnantes organisées par nos soins et apprendre à connaître chaque lieu comme un résident local.

Déguster une cuisine nordique délicieuse
En norvégien, nous disons que nos chefs « satt alle kluter til », autrement dit « jouent le grand jeu » lorsqu’il s’agit de préparer les plats exceptionnels et primés de nos croisières Signature.

Plus de guides présents à vos côtés
Nous avons doublé le nombre de personnes dans l’équipe d'expédition pour nos croisières Signature. Vos clients profiteront d'encore plus de conseils pratiques et d’informations sur la nature, la culture et l’histoire de la Norvège.

Se détendre en mer
Un large choix d’activités à bord telles que des ateliers de peinture de paysage et de photographie. Le navire possède également une salle de fitness et un sauna.

Eté ou Hiver ?

La ligne du Spitzberg, de mai à août 2026
Sur cet itinéraire l’accent est mis sur la découverte des Fjords et des îles Lofoten grâce aux escales de Sæbo, au coeur du Hjørundfjord ou du pittoresque village de Reine. Pour la partie Arctique du voyage, le MS Trollfjord passera plus de temps au Spitzberg et proposera une navigation dans le Billefjord et la découverte du glacier Nordenskjöld avant d’arriver à Longyearbyen.

La Ligne du Cap Nord, de septembre 2026 à avril 2027
Cet itinéraire permet de naviguer depuis Oslo, la capitale jusqu’au Cap Nord au sommet du continent européen. Chaque escale offre des expériences uniques : escapade culturelle à Oslo avec son emblématique opéra et le musée Munch, visite architecturale Art Déco à Ålesund, puis le port de pêche de Rorvik au sein de l’archipel de Vikna, et bien sur Svolvær au coeur des îles Lofoten. Ce parcours permet de passer plus de 6 jours au nord du Cercle Polaire et maximiser les chances de voir des Aurores Boréales.

Challenge de vente

Gagnez une croisière en Norvège
Réservez 5 cabines sur les Croisières Signature* et gagnez une cabine sur l’itinéraire de votre choix.

*Départs entre le 01.12.2024 et le 30.04.2026

Les offres

Des offres réservation anticipées avant le 31.10.2025 avec des remises exceptionnelles
● 350€ de remise par personne
● pour la réservation d’une Suite, 850€ de crédit bord en complément de la remise pour réservation anticipée

Contacter HURTIGRUTEN

Croisières Signature : découvrir la Norvège autrement
Service Réservation au 01.84.88.02.22

