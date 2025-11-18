Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

L’enquête de la Croix publiée ce lundi 8 décembre fera parler d’elle ? Oui, les Français de plus de 18 ans déclarant aller à la messe au moins une fois par mois représentent environ 12% de la population. Parmi eux, il convient cependant de distinguer deux groupes :
- Les « réguliers » : ils partagent des pratiques communes et représentent 5,5 % de la population soit, en extrapolant, trois millions de Français de plus de 18 ans qui vont à la messe au moins une fois par mois.
Bien qu’il n’existe pas un portrait-robot type du catholique pratiquant régulier, son âge moyen est très légèrement inférieur à 50 ans et presque un sur trois vit en région parisienne, illustrant une tendance lourde d’un catholicisme de plus en plus urbain. Autre fait marquant, un peu plus d’un pratiquant régulier sur deux est un homme.
Autre indication enfin : près des deux tiers des « réguliers » sont issus d’une famille qui allait régulièrement à la messe.
- Les « occasionnels engagés » pour leur part sont ces catholiques que l’on croise moins, voire très peu, dans les églises le dimanche – en dehors des cérémonies familiales –, mais dont la foi a tout de même nourri un engagement paroissial, caritatif, syndical… Ils représentent 3,5 millions de Français.
Combien de catholiques dans le monde :
Selon Vatican News :
En 2023, le nombre de catholiques s'élève à 1,4 milliard, soit 17, 8% de la population mondiale qui compte 8 milliards d’habitants. Ce chiffre est en augmentation par rapport à l'année précédente, avec 15 881 000 catholiques supplémentaires par rapport à l’année précédente.
L'augmentation du nombre de fidèles concerne les cinq continents, y compris l'Europe, ce qui inverse la tendance enregistrée dans le recensement précédent, qui montrait une diminution du nombre de catholiques sur le vieux continent.
La croissance du nombre de catholiques est évidente en Afrique (+8,3 millions) et en Amérique (+5,6 millions), suivies par l'Asie (+954 000), l'Europe (+740 000) et l'Océanie (+210 000). Le pourcentage de catholiques dans la population mondiale est en légère augmentation par rapport à l'année précédente (+0,1).
Le militantisme de l’église se renforce
Mais, il ne faut pas négliger le travail des missionnaires laïcs, qui sont plus de 440 000 dans le monde, et des catéchistes (2,8 millions au total, à l'échelle mondiale).
Ils sont de véritables piliers pour la pastorale et l'évangélisation, surtout dans les «terres de mission», là où la présence de l’Église est relativement récente.
Il ne faut pas minimiser non plus le soutien de l'Église catholique dans le monde de plus de 74 000 écoles maternelles, fréquentées par 7,6 millions d'enfants, et 102 000 écoles primaires, soit 36 millions d'élèves.
Dans ses 52 000 collèges et lycées, on compte également plus de 20,7 millions d'élèves, tandis que 7 millions d'adolescents et de jeunes fréquentent des établissements d'enseignement supérieur, des universités et des grandes écoles rattachés à des réalités d’Église ou à des congrégations catholiques…
Une poids touristique certain
L’architecture, la sculpture, les peintures et autres vitraux suffisent effectivement à eux seuls à séduire des millions de touristes - LisieuxPhoto Laurine Thiodet
Bien que l’entrée d’un lieu de culture soit gratuite et qu’il ne soit pas vraiment possible d’établir des statistiques sérieuses sur leur fréquentation, il apparaît que ces maillons essentiels du patrimoine artistique de nos pays occidentaux reçoivent un nombre important de visiteurs. Selon l’OMT, 44% des visiteurs du patrimoine culturel visitent des sites religieux ! Selon Atout France, ils seraient quelque 50 millions dans l’Hexagone !
L’architecture, la sculpture, les peintures et autres vitraux suffisent effectivement à eux seuls à séduire des millions de touristes y compris les plus indifférents à la religion et les adeptes d’autres religions.
De plus, esthètes, ces touristes séjournent en général peu de temps dans la ville mais en profitent pour visiter au moins un autre bâtiment ou site naturel.
Quant aux pèlerins, attirés par un événement religieux d’envergure locale ou nationale, ils constituent les légions historiques de « touristes » signalées dans le monde et dans son histoire du tourisme et sont toujours aussi nombreux.
Le Jubilé en Italie n’a-t-il pas attiré cette année quelque 30 millions de fidèles tandis que Notre Dame rénovée ne désemplit pas et que Lourdes accueille quelque 3 millions de visiteurs dont 60 000 malades ?
Le Mont Saint-Michel pour sa part, n’en reçoit-il pas à peu près autant alors que plus loin la Virgen de Guadalupe au Mexique accueille 20 millions de fidèles, ce qui en fait le site le plus fréquenté juste après Saint-Pierre de Rome… ?
Les villes sanctuaires : un réseau très organisé
… Devant un tel engouement, un réseau de 19 villes sanctuaires s’est constitué en France en partenariat avec Atout France afin d’organiser une offre religieuse et touristique fréquentable permettant aux fidèles de se loger et de se restaurer facilement.
Dotées d’offices de tourisme assurant un service permanent, ces villes sont aussi dotées d’un site internet, Ville-sanctuaires.com, que nous vous conseillons d’autant plus de visiter que les informations sont rédigées d’une belle plume et illustrées par des visuels de qualité permettant probablement de séduire de plus en plus de visiteurs.
Lesquels viennent également assister aux nombreux événements organisés par ces lieux. Ainsi au Puy en Velay, on vient assister au départ des pèlerins pour Saint-Jacques de Compostelle.
A Vézelay, on vient découvrir une basilique superbement restaurée par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc mais aussi redécouvrir des légendes ou se souvenir de la visite de Saint Louis et plus tôt du départ pour la troisième croisade de Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste…
En tout environ 1 million de visiteurs s’y pressent. A Cotignac, superbe village provençal, on rend hommage à la vierge Marie qui aurait aidé à la naissance de Louis XIV !
Légendes, histoire, petite histoire, croyances, foi, quête de beau ou de sacré... Il est quasiment assuré qu’à moins d’une catastrophe quelconque, le patrimoine religieux n’est pas près de se démoder. Au contraire.
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d'en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
