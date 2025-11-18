Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Mais, il ne faut pas négliger le travail des missionnaires laïcs, qui sont plus de 440 000 dans le monde, et des catéchistes (2,8 millions au total, à l'échelle mondiale).



Ils sont de véritables piliers pour la pastorale et l'évangélisation, surtout dans les «terres de mission», là où la présence de l’Église est relativement récente.



Il ne faut pas minimiser non plus le soutien de l'Église catholique dans le monde de plus de 74 000 écoles maternelles, fréquentées par 7,6 millions d'enfants, et 102 000 écoles primaires, soit 36 millions d'élèves.



Dans ses 52 000 collèges et lycées, on compte également plus de 20,7 millions d'élèves, tandis que 7 millions d'adolescents et de jeunes fréquentent des établissements d'enseignement supérieur, des universités et des grandes écoles rattachés à des réalités d’Église ou à des congrégations catholiques…