Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Cinq établissements rejoignent le portefeuille du groupe


Barceló Hotel Group annonce plusieurs ouvertures majeures en 2026. Entre rénovations complètes, implantation de nouveaux concepts haut de gamme et expansion dans plusieurs régions stratégiques, ces projets renforcent la présence de la marque en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.


Mercredi 10 Décembre 2025

Barceló Hotel Group dévoile ses ouvertures 2026 - DepositPhotos.com, Akimafutura
Barceló Hotel Group dévoile ses ouvertures 2026 - DepositPhotos.com, Akimafutura
Barceló Hotel Group lève le voile sur ses ouvertures 2026

En Europe, plusieurs projets majeurs verront le jour dès le début de l’année prochaine.

À Tenerife, le Barceló Santa Cruz Contemporáneo rouvrira en janvier après une transformation complète.

Situé sur la Rambla de Santa Cruz, l’hôtel comptera 135 chambres et suites, trois espaces de restauration, une piscine et un centre de fitness entièrement équipé. Il vise à devenir un nouveau point d’ancrage urbain en alliant design contemporain et offre expérientielle.

En Espagne continentale, Barceló Valladolid rouvrira également début 2026 après la rénovation de l’ancien Hotel Felipe IV. L’hôtel proposera 134 chambres, une piscine, un espace bien-être et plus de 600 m² d’espaces événementiels.

À Murcie, le Palacio San Juan, a Royal Hideaway Hotel, ouvrira au second trimestre. Installé dans un bâtiment historique situé à proximité immédiate de la cathédrale, il comptera 70 chambres et trois salons modulables destinés aux événements professionnels et privés.

Afrique et Moyen-Orient : nouvelles adresses et montée en gamme

Au Maroc, le Royal Hideaway Casablanca est attendu pour début 2026.

Entièrement rénové, il proposera 310 chambres, dont 14 suites, six espaces de restauration, huit salles de réunion, un spa, une piscine et des installations dédiées à une clientèle mêlant affaires et loisirs. Situé près des grands sites de la ville, il entend s’imposer comme une nouvelle référence locale.

En Égypte, l’Occidental Cairo Grand Museum ouvrira en mars 2026 dans la Grand Pyramids Tower, à proximité du Grand Egyptian Museum et des pyramides de Gizeh.

Cet hôtel de 250 chambres et suites offrira un rooftop avec piscine et bar, un restaurant buffet, deux bars supplémentaires, un centre de fitness, des espaces événementiels et plusieurs boutiques.

A lire aussi : Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie

Tags : barcelo hotel group
Mondial Tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
