Brand USA dévoile un site dédié au voyage pour la Coupe du Monde 2026

Accessible via AmericaTheBeautiful, la nouvelle plateforme rassemble des contenus pratiques destinés aux voyageurs qui souhaitent profiter du tournoi pour découvrir les États-Unis.
Les utilisateurs y trouvent des recommandations d’activités, une sélection de spécialités culinaires locales ainsi que des premières propositions de road trips reliant les villes hôtes à leurs environs immédiats.
Brand USA publie également une sélection de 250 expériences, en lien avec les célébrations d’America 250, parmi lesquelles 50 idées centrées sur le football dans et autour des villes accueillant les rencontres.
Un kit B-roll et des images des destinations hôtes sont mis à disposition des médias.
Fred Dixon, président-directeur général de Brand USA, rappelle que la Coupe du Monde représente « l’occasion parfaite d’allier passion du football et vacances », invitant les visiteurs à prolonger leur séjour pour explorer les sites emblématiques du pays.
Brand USA : des expérience varié dans les 11 villes hôtes
Les villes et régions concernées proposeront une diversité d’expériences pour tous les profils de supporters : points de vue urbains, promenades en bord d’eau, centres culturels, lieux sportifs et quartiers emblématiques liés à l’histoire du football américain.
Chaque équipe disposera également de camps de base et installations d’entraînement indépendants, dont les emplacements définitifs seront annoncés à l'approche du tournoi.
À lire aussi : Brand USA lance « America the Beautiful » pour dynamiser le tourisme international
