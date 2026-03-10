TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Marché des changes : le dollar reste refuge malgré les tensions géopolitiques [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


La montée des risques géopolitiques a ravivé l’appétit des investisseurs pour les valeurs refuges, en premier lieu le dollar. Malgré une hausse de la volatilité sur le marché des changes, les opérateurs restent relativement confiants quant à l’impact économique du conflit. Dans ce contexte incertain, les cambistes surveillent désormais de près les prochains indicateurs d’inflation américains.


Rédigé par le Mardi 10 Mars 2026 à 07:37

Situation économique

Marché des changes : le dollar reste refuge malgré les tensions géopolitiques - Depositphotos.com Auteur Olivier26
Marché des changes : le dollar reste refuge malgré les tensions géopolitiques - Depositphotos.com Auteur Olivier26
TourMaG
Le marché a réagi de façon classique face au risque géopolitique. Les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuge : le dollar américain, le franc suisse, le yen japonais, les obligations souveraines américaines, l’or - malgré quelques prises de bénéfices récemment - ainsi que les actions du secteur de la défense.

Le yen a réagi avec un certain retard, car les cambistes anticipent que la Banque du Japon ne relèvera probablement pas ses taux avant plusieurs mois. La prochaine hausse est désormais attendue plutôt dans la seconde moitié de l’année.

La volatilité a bien augmenté ces derniers jours, mais elle reste loin de niveaux de crise. Cela suggère que le marché ne panique pas et considère que le conflit, même s’il peut durer, ne devrait pas provoquer de conséquences économiques graves ou durables. Autrement dit, les scénarios catastrophistes - stagflation, nouveau choc pétrolier ou crise mondiale - semblent exagérés. C’est également notre analyse.

Prenons l’exemple du pétrole. Pour l’instant, le détroit d’Ormuz est presque inutilisable, ce qui pénalise surtout l’Asie, notamment la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. Mais depuis le 5 mars, l’Arabie saoudite utilise son oléoduc est-ouest pour acheminer une partie du pétrole vers l’Europe et l’Asie, ce qui aide à limiter le déséquilibre entre l’offre et la demande.

Si cela ne suffit pas, les États-Unis - premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz - pourraient augmenter temporairement leur production. En dernier recours, certains pays pourraient aussi se tourner vers le pétrole russe malgré les sanctions. En pratique, plusieurs solutions existent pour éviter un baril à 100-120 dollars, niveau qui représenterait un vrai danger pour l’économie mondiale.

En revanche, l’incertitude pourrait durer et provoquer ponctuellement des pics de volatilité, surtout lorsque la liquidité est faible, par exemple pendant la session asiatique. Tant que le conflit persiste, les valeurs refuge devraient continuer de bien se comporter. Les devises liées à l’énergie, comme le dollar canadien, devraient aussi progresser puisque le pétrole a déjà augmenté d’environ 20 % la semaine dernière.

Cette crise apporte aussi un enseignement pour le marché des changes. En début d’année, beaucoup parlaient de dédollarisation et de perte de valeur du dollar. Pourtant, lorsque les tensions montent, les investisseurs se tournent toujours vers le billet vert plutôt que vers l’euro ou le yuan.

Annoncer la fin de son hégémonie paraît donc prématuré. Une fois la crise passée, nous pensons néanmoins que le dollar pourrait se déprécier légèrement cette année. Selon nos estimations, le dollar index est actuellement surévalué d’environ 7 %.

Une baisse d’environ 5 % sur l’ensemble de l’année reste plausible.


Taux de change : le point technique

Au début, la volatilité sur le marché des changes est restée relativement limitée.

La semaine dernière, la situation a nettement changé. La paire EUR/USD a évolué dans une amplitude proche de 300 pips, contre environ 100 à 150 pips en temps normal. Comme attendu dans un contexte d’aversion au risque, la tendance a été baissière.

Si l’intensité du conflit reste stable - ce qui semble le scénario le plus probable pour l’instant - nous pensons que la paire pourrait atteindre un point bas temporaire entre 1,1450 et 1,1500.

Une fois la phase géopolitique passée, la tendance de fond haussière de l’EUR/USD devrait reprendre. Les précédents historiques vont dans ce sens, notamment la guerre en Irak en 2003 et la guerre des 12 jours en juin 2025.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S1 S2 R1 R2
EUR/USD 1,1450 1,1423 1,1633 1,1733
EUR/GBP 0,8588 0,8540 0,8700 0,8733
EUR/CHF 0,8904 0,8878 0,9200 0,9210
EUR/CAD 1,5722 1,5700 1,5900 1,5934
EUR/JPY 181,00 180,45 183,00 183,42

Les annonces à suivre

Au-delà des tensions géopolitiques, le marché des changes va surtout surveiller l’inflation américaine dans les prochains jours. Deux indicateurs sont attendus : l’indice des prix à la consommation de février et le PCE core de janvier, l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale. Ce dernier est attendu à 3% sur un an, soit encore au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la Fed.

Ces derniers mois, l’inflation a été principalement tirée par les prix de l’énergie et de l’alimentation. Dans le contexte actuel au Moyen-Orient, il est peu probable que ces pressions diminuent. Le détroit d’Ormuz, au centre des inquiétudes, est une voie essentielle non seulement pour les hydrocarbures mais aussi pour certains engrais, notamment l’urée largement utilisée en agriculture.

Si les prix des fertilisants augmentent durablement, comme au début de la guerre en Ukraine, cela finira par se répercuter sur les prix alimentaires.

Dans ce contexte d’incertitude, le marché n’anticipe plus de baisse des taux de la Fed lors de sa réunion de mi-mars. Le taux directeur devrait rester dans la fourchette de 3,5% à 3,75%, ce qui correspond également à notre scénario.

Cette décision risque toutefois de déplaire au président américain Donald Trump, et de nouvelles critiques contre le président de la Fed, Jerome Powell, sont probablement à prévoir.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ? Impact
11/03 13:30 USA Inflation (Février) Précédent à 2,4% sur un an. Élevé
13/03 13:30 USA Indice PCE core (Janvier) Précédent à 3% sur un an. Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Lu 250 fois

Tags : crise golfe, taux de change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Marché des changes : le dollar reste refuge malgré les tensions géopolitiques [ABO]

Marché des changes : le dollar reste refuge malgré les tensions géopolitiques [ABO]

Conflit Moyen-Orient : derrière la crise aérienne, un risque cyber pour le tourisme [ABO] Conflit Moyen-Orient : derrière la crise aérienne, un risque cyber pour le tourisme [ABO]

Gestion de crise : que faut-il dire (ou pas) à ses clients ? [ABO] Gestion de crise : que faut-il dire (ou pas) à ses clients ? [ABO]

Revue de presse : le tourisme frappé de plein fouet par l'escalade du conflit au Moyen-Orient [ABO] Revue de presse : le tourisme frappé de plein fouet par l'escalade du conflit au Moyen-Orient [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO] Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO] Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO] Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Dernière heure

Moyen-Orient : Celestyal contraint d'annuler deux croisières en Méditerranée

DITEX 2026 : Francis Rosales explique pourquoi il change tout (et pourquoi c’est nécessaire)

Léa Brille : "Il faut arrêter de dire qu’un secteur est fait pour les femmes ou pour les hommes" (Vidéo)

Marché des changes : le dollar reste refuge malgré les tensions géopolitiques [ABO]

Conflit Moyen-Orient : derrière la crise aérienne, un risque cyber pour le tourisme [ABO]

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Cambrai (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDD - (Fougères (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES D'EXCEPTION - Chef de production Voyages culturels haut de gamme H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

DITEX 2026 : Francis Rosales explique pourquoi il change tout (et pourquoi c’est nécessaire)

DITEX 2026 : Francis Rosales explique pourquoi il change tout (et pourquoi c’est nécessaire)
Partez en France

Partez en France

Parc Astérix : la zone Égypte revisitée pour la saison 2026

Parc Astérix : la zone Égypte revisitée pour la saison 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Costa Rica dévoile sa nouvelle campagne européenne

Le Costa Rica dévoile sa nouvelle campagne européenne
Production

Production

Vols affrétés, clients rapatriés... le point avec Cyrille Fradin (Fram-Promovacances)

Vols affrétés, clients rapatriés... le point avec Cyrille Fradin (Fram-Promovacances)
AirMaG

AirMaG

Guerre dans le Golfe : Air France propose des "prix régulés"

Guerre dans le Golfe : Air France propose des "prix régulés"
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Destination Data 2026 veut accélérer la transformation digitale

Destination Data 2026 veut accélérer la transformation digitale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Moyen-Orient : Celestyal contraint d'annuler deux croisières en Méditerranée

Moyen-Orient : Celestyal contraint d'annuler deux croisières en Méditerranée
TravelJobs

Emploi & Formation

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias