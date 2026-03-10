Le marché a réagi de façon classique face au risque géopolitique. Les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuge : le dollar américain, le franc suisse, le yen japonais, les obligations souveraines américaines, l’or - malgré quelques prises de bénéfices récemment - ainsi que les actions du secteur de la défense.



Le yen a réagi avec un certain retard, car les cambistes anticipent que la Banque du Japon ne relèvera probablement pas ses taux avant plusieurs mois. La prochaine hausse est désormais attendue plutôt dans la seconde moitié de l’année.



La volatilité a bien augmenté ces derniers jours, mais elle reste loin de niveaux de crise. Cela suggère que le marché ne panique pas et considère que le conflit, même s’il peut durer, ne devrait pas provoquer de conséquences économiques graves ou durables. Autrement dit, les scénarios catastrophistes - stagflation, nouveau choc pétrolier ou crise mondiale - semblent exagérés. C’est également notre analyse.



Prenons l’exemple du pétrole. Pour l’instant, le détroit d’Ormuz est presque inutilisable, ce qui pénalise surtout l’Asie, notamment la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. Mais depuis le 5 mars, l’Arabie saoudite utilise son oléoduc est-ouest pour acheminer une partie du pétrole vers l’Europe et l’Asie, ce qui aide à limiter le déséquilibre entre l’offre et la demande.



Si cela ne suffit pas, les États-Unis - premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz - pourraient augmenter temporairement leur production. En dernier recours, certains pays pourraient aussi se tourner vers le pétrole russe malgré les sanctions. En pratique, plusieurs solutions existent pour éviter un baril à 100-120 dollars, niveau qui représenterait un vrai danger pour l’économie mondiale.



En revanche, l’incertitude pourrait durer et provoquer ponctuellement des pics de volatilité, surtout lorsque la liquidité est faible, par exemple pendant la session asiatique. Tant que le conflit persiste, les valeurs refuge devraient continuer de bien se comporter. Les devises liées à l’énergie, comme le dollar canadien, devraient aussi progresser puisque le pétrole a déjà augmenté d’environ 20 % la semaine dernière.



Cette crise apporte aussi un enseignement pour le marché des changes. En début d’année, beaucoup parlaient de dédollarisation et de perte de valeur du dollar. Pourtant, lorsque les tensions montent, les investisseurs se tournent toujours vers le billet vert plutôt que vers l’euro ou le yuan.



Annoncer la fin de son hégémonie paraît donc prématuré. Une fois la crise passée, nous pensons néanmoins que le dollar pourrait se déprécier légèrement cette année. Selon nos estimations, le dollar index est actuellement surévalué d’environ 7 %.



Une baisse d’environ 5 % sur l’ensemble de l’année reste plausible.