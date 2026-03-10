Dans mes études, il y avait toujours plus de femmes que d’hommes.

En début de carrière, je pense que nous avons à peu près les mêmes chances. Mais les différences peuvent apparaître plus tard, notamment dans l’accès aux postes à responsabilité.

Il peut encore exister des freins, notamment liés à la maternité ou aux écarts de salaire

Il faut croire en soi et ne jamais abandonner. Le tourisme offre énormément de métiers différents. L’important est de trouver une voie qui vous passionne.

Si le tourisme est souvent présenté comme un secteur, Léa Brille confirme que les femmes y sont nombreuses. "Pour autant, cela ne signifie pas que l’égalité soit totalement. "Si elle n’a pas personnellement étédans son entreprise, elle reste consciente que certaines inégalités persistent dans le monde du travail. "", estime-t-elle.Pour les étudiantes qui souhaitent se lancer dans le secteur, son conseil est simple,"