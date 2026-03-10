À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, TourMaG donne la parole aux nouvelles générations du tourisme.
À 25 ans, Léa Brille travaille chez HCorpo, une filiale du groupe Gekko, lui-même intégré au groupe Accor. Entrée dans l’entreprise en alternance, elle incarne un parcours rapide et révélateur des opportunités qu’offre le secteur.
Diplômée d’un BTS Tourisme puis d’un bachelor de chef de produit touristique, elle poursuit sa formation à l’ESCAET où elle obtient un MBA Spécialisé International Travel Management. C’est dans ce cadre qu’elle rejoint HCorpo en 2022 en alternance comme support account manager.
Deux ans plus tard, son alternance débouche sur un CDI en octobre 2024. Quelques mois après, en février 2025, elle évolue vers un poste d’account manager.
L’égalité des chances en début de carrière
Si le tourisme est souvent présenté comme un secteur très féminisé, Léa Brille confirme que les femmes y sont nombreuses. "Dans mes études, il y avait toujours plus de femmes que d’hommes."
Pour autant, cela ne signifie pas que l’égalité soit totalement acquise. "En début de carrière, je pense que nous avons à peu près les mêmes chances. Mais les différences peuvent apparaître plus tard, notamment dans l’accès aux postes à responsabilité."
Si elle n’a pas personnellement été confrontée à des stéréotypes dans son entreprise, elle reste consciente que certaines inégalités persistent dans le monde du travail. "Il peut encore exister des freins, notamment liés à la maternité ou aux écarts de salaire", estime-t-elle.
Pour les étudiantes qui souhaitent se lancer dans le secteur, son conseil est simple,"Il faut croire en soi et ne jamais abandonner. Le tourisme offre énormément de métiers différents. L’important est de trouver une voie qui vous passionne."
