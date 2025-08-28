SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

Le 1er septembre 2025, Gekko Group, spécialiste de la distribution hôtelière, a officialisé un partenariat avec SAP Concur, acteur mondial de la gestion des voyages et des notes de frais.
L’objectif annoncé est d’améliorer l’expérience de réservation hôtelière au sein de la nouvelle plateforme Concur Travel, grâce à l’intégration de la technologie Gekko Tech et de la solution Hcorpo.
L’intégration de Gekko Tech à l’Hotel Connector de SAP Concur permet d’ouvrir l’inventaire d’Hcorpo aux utilisateurs de Concur Travel.
Gekko Group partenaire de SAP Concur
Ce portefeuille couvre plus de deux millions d’établissements répartis dans 180 pays, allant des grandes chaînes internationales aux appartements avec services.
L’offre inclut différents types de tarifs : publics, négociés et dynamiques. Le dispositif propose également des outils liés au paiement, à la récupération de TVA et à la gestion des dépenses.
La collaboration ne se limite pas aux grandes entreprises. Elle est également conçue pour les TMC locales et autres agrégateurs souhaitant intégrer facilement du contenu hôtelier à Concur Travel.
Selon Salomé Mogier, Chief Commercial Officer chez Hcorpo :
« Avec SAP Concur, nous redéfinissons la réservation hôtelière pour la rendre plus inclusive, agile et accessible. Cette intégration a été pensée pour simplifier les opérations et optimiser la performance, aussi bien pour les grandes entreprises que pour les TMC locales. »
