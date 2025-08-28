TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

les utilisateurs de Concur Travel auront accès à Hcorpo


Un partenariat entre SAP Concur et Gekko Group permet d’ajouter l’offre hôtelière Hcorpo au nouvel écosystème Concur Travel.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group - Depositphotos.com Auteur keport
SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group - Depositphotos.com Auteur keport
TAP Air Portugal
Le 1er septembre 2025, Gekko Group, spécialiste de la distribution hôtelière, a officialisé un partenariat avec SAP Concur, acteur mondial de la gestion des voyages et des notes de frais.

L’objectif annoncé est d’améliorer l’expérience de réservation hôtelière au sein de la nouvelle plateforme Concur Travel, grâce à l’intégration de la technologie Gekko Tech et de la solution Hcorpo.

L’intégration de Gekko Tech à l’Hotel Connector de SAP Concur permet d’ouvrir l’inventaire d’Hcorpo aux utilisateurs de Concur Travel.

A lire aussi : Hcorpo se lance sur le marché espagnol

Gekko Group partenaire de SAP Concur

Ce portefeuille couvre plus de deux millions d’établissements répartis dans 180 pays, allant des grandes chaînes internationales aux appartements avec services.

L’offre inclut différents types de tarifs : publics, négociés et dynamiques. Le dispositif propose également des outils liés au paiement, à la récupération de TVA et à la gestion des dépenses.

La collaboration ne se limite pas aux grandes entreprises. Elle est également conçue pour les TMC locales et autres agrégateurs souhaitant intégrer facilement du contenu hôtelier à Concur Travel.

Selon Salomé Mogier, Chief Commercial Officer chez Hcorpo :

« Avec SAP Concur, nous redéfinissons la réservation hôtelière pour la rendre plus inclusive, agile et accessible. Cette intégration a été pensée pour simplifier les opérations et optimiser la performance, aussi bien pour les grandes entreprises que pour les TMC locales. »

A lire aussi : Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Lu 271 fois

Tags : gekko, hcorpo, sap concur
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 28 Août 2025 - 14:04 CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires

Mardi 26 Août 2025 - 16:26 Aviation d’affaires : VistaJet intègre l’EBAA France

ANA
Dernière heure

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France

Interhome : Jörg Herrmann reprend seul la direction

JEAN-FRANCOIS MICHEL

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable Concept voyages H/F - CDI - (Lumbres (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025

États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025
Production

Production

Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France

Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France
AirMaG

AirMaG

Qatar Airways renforce son programme hiver

Qatar Airways renforce son programme hiver
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel
HotelMaG

Hébergement

Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels

Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias