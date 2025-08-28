SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

Le 1er septembre 2025, Gekko Group, spécialiste de la distribution hôtelière, a officialisé un partenariat avec SAP Concur, acteur mondial de la gestion des voyages et des notes de frais.L’objectif annoncé est d’améliorer l’expérience de réservation hôtelière au sein de la nouvelle plateforme Concur Travel, grâce à l’intégration de la technologie Gekko Tech et de la solution Hcorpo.L’intégration de Gekko Tech à l’Hotel Connector de SAP Concur permet d’ouvrir l’inventaire d’Hcorpo aux utilisateurs de Concur Travel.