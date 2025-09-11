TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat

Une collaboration renforcée pour le voyage d’affaires


Hcorpo et Booking.com renforcent leur alliance pour proposer aux entreprises une meilleure intégration technologique, une gestion simplifiée des paiements et un accès élargi à l’inventaire hôtelier.


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat - Depositphotos.com Auteur Boarding2Now
Booking.com et Hcorpo annoncent un nouveau cap dans leur partenariat, initié en 2016, avec l’ambition d’améliorer l’expérience utilisateur dans le secteur du voyage d’affaires.

L’accord vise à combiner la puissance de l’inventaire mondial de Booking.com - plus de 31 millions d’hébergements répartis dans 175 000 destinations - avec l’expertise corporate d’Hcorpo.

L’objectif affiché est d’apporter aux entreprises et aux Travel Management Companies (TMCs) davantage de flexibilité, de personnalisation et de productivité dans leurs processus de réservation.

La collaboration repose notamment sur l’intégration de l’inventaire de Booking.com directement via la plateforme Hcorpo.

Hcorpo, Booking.com : un des axes majeurs concerne la centralisation des paiements

Parmi les fonctionnalités mises en avant figurent la réservation de groupes, l’accès à des tarifs spécifiques, une nouvelle génération d’API (V3) ainsi que des avis vérifiés.

L’un des axes majeurs de ce partenariat porte sur la centralisation des paiements. Les entreprises et agences peuvent ainsi regrouper l’ensemble des transactions liées aux nuitées d’affaires dans une facturation unique.

Un communiqué de presse ajoute que les départements R&D des deux sociétés travaillent conjointement pour développer des solutions simplifiant encore davantage l’intégration des systèmes de paiement et de facturation.

Pour Salomé Mogier, Chief Commercial Officer d’Hcorpo, ce renouvellement « illustre l’engagement envers la croissance et la création de valeur pour les clients, avec des ambitions fortes en Europe et à l’international ».

