Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages

Pour 2026, Passion Brazil lance ses Départs Garantis en petits groupes, pensés comme une véritable introduction aux grandes destinations brésiliennes, dans un esprit d’immersion et de confort. Garantis à partir de 2 inscrits avec un maximum de 12 participants seulement, ces itinéraires modulables permettent une découverte fluide, tout en laissant la place à des extensions vers des régions plus confidentielles, vous permettant d’adapter le voyage aux envies de vos clients.

Rédigé par Passion Brazil le Lundi 15 Décembre 2025



Deux itinéraires structurent notre offre :



• Essentiel du Brésil en 8 jours & 7 nuits : Rio de Janeiro – Chutes d’Iguaçu – Salvador de Bahia



• Semaine Carioca en 6 jours & 5 nuits : Immersion complète à Rio de Janeiro



Les destinations emblématiques au cœur de nos programmes GIR

Rio de Janeiro, ville iconique du Brésil entre montagnes et océan, célèbre pour ses plages de Copacabana et Ipanema, le Pain de Sucre et le Christ Rédempteur, offrant un mélange unique de nature spectaculaire, culture vibrante et vie urbaine animée.

Les Chutes d’Iguaçu, un spectacle naturel hors normes, à la frontière du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay. Plus de 275 cascades se jettent dans une gigantesque faille naturelle, dont l’emblématique « Garganta do Diabo », pour une expérience grandiose au cœur d’un parc subtropical préservé.



Salvador de Bahia, ancienne capitale coloniale au riche patrimoine historique coloré et à la culture afro-brésilienne vibrante, où musique, danse et gastronomie créent une ambiance chaleureuse et festive.

Chaque programme peut être enrichi par des extensions :



Paraty, charmante cité portuaire coloniale avec ses rues pavées et ses bâtiments colorés, entre forêt tropicale et plages paradisiaques.



Amazonie, immersion en pleine nature à la découverte des communautés locales et d’une biodiversité exceptionnelle.



Pour le programme Semaine Carioca , une extension à Salvador de Bahia est également envisageable.





Nous vous invitons à contacter nos équipes pour recevoir les programmes complets de nos GIR ou commencer ensemble la création d’un itinéraire sur mesure, parfaitement adapté à vos clients.



Nos contacts :



Pour les demandes d’individuels sur mesure : fit@passionbrazil.com

Pour les demandes de groupes et départs garantis : groups@passionbrazil.com

Passion Brazil , est un DMC franco-brésilien spécialisé dans les voyages sur mesure dans toutes les belles régions brésiliennes, les groupes ad-hoc et les départs garantis. Nos spécialistes francophones vous accompagnent dans la conception de programmes qui mettent en lumière la diversité du pays et la richesse de ses expériences.

Coup de coeur Passion du mois : Fernando de Noronha Cet archipel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est un véritable joyau de l’Atlantique. Ses eaux cristallines, sa faune marine remarquable et ses plages préservées en font une destination idéale pour une parenthèse hors du temps.

Nos recommandations d’expériences à Fernando de Noronha :



• Balade en bateau rapide avec baignade, poisson grillé et sashimi servis à bord.

• Canoë hawaïen, permettant l’observation des dauphins.

• Tour de l’île en 4x4 avec arrêts sur des sentiers et de magnifiques plages.

• Snorkeling dans des eaux cristallines riches en vie marine : tortues, bancs de poissons colorés et bébés requins.

• Baptême de plongée, idéal pour une première expérience, avec instructeur privé et équipement complet.

• Pique-nique au coucher du soleil avec encas, vin pétillant et jus pour les enfants.



Nos suggestions d’hébergements :



Pousada Maria Flor : architecture contemporaine et décoration singulière, service personnalisé et excellente cuisine, pour pour profiter de l’île en toute tranquillité.



Pousada Maria Bonita : atmosphère intimiste, suites raffinées, ambiance chaleureuse et piscine entourée de verdure, idéale pour un séjour confortable et serein.



Notre équipe Passion Brazil vous accompagne pour élaborer des itinéraires personnalisés, basés sur une connaissance réelle et à jour, adaptés aux profils de vos clients.





Laure Drouvot

SALES EXECUTIVE



+ 55 21 3959.4346 / 2549.8457



sales@passionbrazil.com

Passion Brazil



SALES EXECUTIVE



