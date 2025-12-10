TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

États-Unis : vers de grands changements pour l’ESTA et le contrôle des voyageurs ?

un avis officiel publié dans le Federal Register


ESTA sur appli mobile, selfie obligatoire et collecte de données élargie : les États-Unis préparent une refonte profonde des formalités d’entrée, à l’approche du Mondial 2026. Parmi les nouvelles mesures : les voyageurs pourraient être amenés à fournir leur identifiant de leurs réseaux sociaux.


Rédigé par le Mercredi 10 Décembre 2025

États-Unis : vers de grands changements pour l’ESTA et le contrôle des voyageurs ? - Depositphotos.com Auteur rss.vladimir@gmail.com
États-Unis : vers de grands changements pour l’ESTA et le contrôle des voyageurs ? - Depositphotos.com Auteur rss.vladimir@gmail.com
Aerticket
Les autorités américaines envisagent une réforme importante des formalités d’entrée et de sortie du territoire.

Selon un avis officiel publié dans le Federal Register le 10 décembre 2025, le U.S. Customs and Border Protection (CBP) souhaite modifier en profondeur le fonctionnement du formulaire I-94 et de l’autorisation ESTA.

D’après VisasNews, les autorités américaines envisagent de supprimer la possibilité de déposer une demande ESTA sur Internet. Toute demande devrait passer par l’application mobile officielle.

Le site resterait accessible uniquement pour consulter le statut d’une demande - mais plus pour en déposer une nouvelle.

ESTA : selfie obligatoire pour valider sa demande

Autres articles
Le CBP souhaite imposer la prise d’un selfie « live » pour confirmer l'identité du demandeur. Ce selfie serait comparé automatiquement à la photo contenue dans le passeport.

Cette obligation s’appliquerait même si un tiers (par exemple un agent de voyage) réalise la demande.

Selon VisasNews, les États-Unis envisagent d’exiger des informations supplémentaires, appelées « High-Value Data Elements », notamment :

- numéros de téléphone des cinq dernières années
- adresses e-mail
- adresses IP
- identifiants de réseaux sociaux des cinq dernières années
- contacts familiaux (noms, dates et lieux de naissance, adresses et contacts)
- certaines données biométriques (photo, empreintes, éventuellement iris)

Ces données seraient destinées à renforcer la sécurité et prévenir les fraudes, selon le CBP.

Le projet est en consultation publique

"Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Executive Order 14161, signé en janvier 2025 et consacré au renforcement des dispositifs de protection contre les menaces étrangères, le CBP propose de rendre obligatoire la déclaration des identifiants de réseaux sociaux utilisés au cours des cinq dernières années par tout demandeur d’ESTA.

Jusqu’ici facultative, cette information deviendrait un élément structurant de l’analyse de sécurité menée par le Département de la Sécurité intérieure (DHS)" précise VisaNews.

Le projet est en consultation publique (citoyens, experts et agences) jusqu’au 9 février 2026 pour commenter la réforme. Les observations peuvent porter sur : la pertinence des nouvelles données collectées ; la charge administrative ; le respect de la vie privée et l’accessibilité du système pour les voyageurs.

La réforme intervient à un moment stratégique pour les États-Unis, qui s’apprêtent à accueillir, avec le Canada et le Mexique, la Coupe du monde de football 2026, l’un des plus grands événements sportifs planétaires. Des millions de visiteurs supplémentaires sont attendus dans les aéroports américains,

Qu’est-ce que l’ESTA et qui peut en bénéficier ?

L’Electronic System for Travel Authorization (ESTA) est une autorisation de voyage électronique permettant d’effectuer des séjours touristiques ou d’affaires de moins de 90 jours aux États-Unis sans visa, dans le cadre du Visa Waiver Program (VWP). Ce dispositif concerne aujourd’hui 41 pays, dont la France, la Belgique, la Suisse et la plupart des États de l’Union européenne.

L’ESTA doit être obtenu avant l’embarquement et reste valable deux ans, sauf changement de passeport. Seuls les voyageurs effectuant une entrée par voie aérienne ou maritime peuvent en bénéficier.

Les personnes arrivant par voie terrestre doivent remplir un formulaire I-94.

Depuis les modifications apportées au Visa Waiver Program, les voyageurs ayant séjourné depuis le 1er mars 2011 dans certains pays jugés sensibles – notamment Cuba, l’Iran, l’Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie ou le Yémen – ne sont plus éligibles à l’ESTA et doivent obligatoirement solliciter un visa B1/B2 auprès d’un consulat américain.

Depuis le 30 septembre 2025, le prix de l'ESTA est passé de de 21 à 40 USD.

Lu 309 fois

Tags : etats-unis
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 10 Décembre 2025 - 11:18 Canada : Club Med ouvrira un nouveau resort à Tremblant en 2028

Mercredi 10 Décembre 2025 - 07:38 2026, une année résolument optimiste pour New York City ?

Brand News DestiMaG

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes
Avec un calendrier 2026 particulièrement riche, Tahiti Et Ses Îles confirme son positionnement...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L'éveil des sens au coeur du voyage : la vision d’Anne-Sophie Toutain pour Easia Exclusive

L'éveil des sens au coeur du voyage : la vision d’Anne-Sophie Toutain pour Easia Exclusive
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

États-Unis : vers de grands changements pour l’ESTA et le contrôle des voyageurs ?

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact

Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil

Certification B Corp : HomeExchange progresse !

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
AirMaG

AirMaG

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Futuroscopie

Futuroscopie

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact

Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
Transport

Transport

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
Voyages responsables

Voyages Responsables

A Room for Tomorrow : un serious game qui projette les hôteliers en 2050

A Room for Tomorrow : un serious game qui projette les hôteliers en 2050
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias