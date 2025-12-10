États-Unis : vers de grands changements pour l’ESTA et le contrôle des voyageurs ? - Depositphotos.com Auteur rss.vladimir@gmail.com
Les autorités américaines envisagent une réforme importante des formalités d’entrée et de sortie du territoire.
Selon un avis officiel publié dans le Federal Register le 10 décembre 2025, le U.S. Customs and Border Protection (CBP) souhaite modifier en profondeur le fonctionnement du formulaire I-94 et de l’autorisation ESTA.
D’après VisasNews, les autorités américaines envisagent de supprimer la possibilité de déposer une demande ESTA sur Internet. Toute demande devrait passer par l’application mobile officielle.
Le site resterait accessible uniquement pour consulter le statut d’une demande - mais plus pour en déposer une nouvelle.
Selon un avis officiel publié dans le Federal Register le 10 décembre 2025, le U.S. Customs and Border Protection (CBP) souhaite modifier en profondeur le fonctionnement du formulaire I-94 et de l’autorisation ESTA.
D’après VisasNews, les autorités américaines envisagent de supprimer la possibilité de déposer une demande ESTA sur Internet. Toute demande devrait passer par l’application mobile officielle.
Le site resterait accessible uniquement pour consulter le statut d’une demande - mais plus pour en déposer une nouvelle.
ESTA : selfie obligatoire pour valider sa demande
Autres articles
-
Fin du shutdown : à quand la reprise complète des vols aux USA ?
-
Shutdown : vers la fermeture de l’espace aérien aux États-Unis ?
-
Les États-Unis éjectés du Top 10 des passeports les puissants du monde
-
Tourisme USA : l’hécatombe évitée, 2026 sera l'année de la relance ? [ABO]
-
Formalités de voyage : ce qui change pour les Français !
Le CBP souhaite imposer la prise d’un selfie « live » pour confirmer l'identité du demandeur. Ce selfie serait comparé automatiquement à la photo contenue dans le passeport.
Cette obligation s’appliquerait même si un tiers (par exemple un agent de voyage) réalise la demande.
Selon VisasNews, les États-Unis envisagent d’exiger des informations supplémentaires, appelées « High-Value Data Elements », notamment :
- numéros de téléphone des cinq dernières années
- adresses e-mail
- adresses IP
- identifiants de réseaux sociaux des cinq dernières années
- contacts familiaux (noms, dates et lieux de naissance, adresses et contacts)
- certaines données biométriques (photo, empreintes, éventuellement iris)
Ces données seraient destinées à renforcer la sécurité et prévenir les fraudes, selon le CBP.
Cette obligation s’appliquerait même si un tiers (par exemple un agent de voyage) réalise la demande.
Selon VisasNews, les États-Unis envisagent d’exiger des informations supplémentaires, appelées « High-Value Data Elements », notamment :
- numéros de téléphone des cinq dernières années
- adresses e-mail
- adresses IP
- identifiants de réseaux sociaux des cinq dernières années
- contacts familiaux (noms, dates et lieux de naissance, adresses et contacts)
- certaines données biométriques (photo, empreintes, éventuellement iris)
Ces données seraient destinées à renforcer la sécurité et prévenir les fraudes, selon le CBP.
Le projet est en consultation publique
"Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Executive Order 14161, signé en janvier 2025 et consacré au renforcement des dispositifs de protection contre les menaces étrangères, le CBP propose de rendre obligatoire la déclaration des identifiants de réseaux sociaux utilisés au cours des cinq dernières années par tout demandeur d’ESTA.
Jusqu’ici facultative, cette information deviendrait un élément structurant de l’analyse de sécurité menée par le Département de la Sécurité intérieure (DHS)" précise VisaNews.
Le projet est en consultation publique (citoyens, experts et agences) jusqu’au 9 février 2026 pour commenter la réforme. Les observations peuvent porter sur : la pertinence des nouvelles données collectées ; la charge administrative ; le respect de la vie privée et l’accessibilité du système pour les voyageurs.
La réforme intervient à un moment stratégique pour les États-Unis, qui s’apprêtent à accueillir, avec le Canada et le Mexique, la Coupe du monde de football 2026, l’un des plus grands événements sportifs planétaires. Des millions de visiteurs supplémentaires sont attendus dans les aéroports américains,
Jusqu’ici facultative, cette information deviendrait un élément structurant de l’analyse de sécurité menée par le Département de la Sécurité intérieure (DHS)" précise VisaNews.
Le projet est en consultation publique (citoyens, experts et agences) jusqu’au 9 février 2026 pour commenter la réforme. Les observations peuvent porter sur : la pertinence des nouvelles données collectées ; la charge administrative ; le respect de la vie privée et l’accessibilité du système pour les voyageurs.
La réforme intervient à un moment stratégique pour les États-Unis, qui s’apprêtent à accueillir, avec le Canada et le Mexique, la Coupe du monde de football 2026, l’un des plus grands événements sportifs planétaires. Des millions de visiteurs supplémentaires sont attendus dans les aéroports américains,
Qu’est-ce que l’ESTA et qui peut en bénéficier ?
L’Electronic System for Travel Authorization (ESTA) est une autorisation de voyage électronique permettant d’effectuer des séjours touristiques ou d’affaires de moins de 90 jours aux États-Unis sans visa, dans le cadre du Visa Waiver Program (VWP). Ce dispositif concerne aujourd’hui 41 pays, dont la France, la Belgique, la Suisse et la plupart des États de l’Union européenne.
L’ESTA doit être obtenu avant l’embarquement et reste valable deux ans, sauf changement de passeport. Seuls les voyageurs effectuant une entrée par voie aérienne ou maritime peuvent en bénéficier.
Les personnes arrivant par voie terrestre doivent remplir un formulaire I-94.
Depuis les modifications apportées au Visa Waiver Program, les voyageurs ayant séjourné depuis le 1er mars 2011 dans certains pays jugés sensibles – notamment Cuba, l’Iran, l’Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie ou le Yémen – ne sont plus éligibles à l’ESTA et doivent obligatoirement solliciter un visa B1/B2 auprès d’un consulat américain.
Depuis le 30 septembre 2025, le prix de l'ESTA est passé de de 21 à 40 USD.
L’ESTA doit être obtenu avant l’embarquement et reste valable deux ans, sauf changement de passeport. Seuls les voyageurs effectuant une entrée par voie aérienne ou maritime peuvent en bénéficier.
Les personnes arrivant par voie terrestre doivent remplir un formulaire I-94.
Depuis les modifications apportées au Visa Waiver Program, les voyageurs ayant séjourné depuis le 1er mars 2011 dans certains pays jugés sensibles – notamment Cuba, l’Iran, l’Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie ou le Yémen – ne sont plus éligibles à l’ESTA et doivent obligatoirement solliciter un visa B1/B2 auprès d’un consulat américain.
Depuis le 30 septembre 2025, le prix de l'ESTA est passé de de 21 à 40 USD.