États-Unis : vers de grands changements pour l’ESTA et le contrôle des voyageurs ?

"Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Executive Order 14161, signé en janvier 2025 et consacré au renforcement des dispositifs de protection contre les menaces étrangères, le CBP propose de rendre obligatoire la déclaration des identifiants de réseaux sociaux utilisés au cours des cinq dernières années par tout demandeur d’ESTA.



Jusqu’ici facultative, cette information deviendrait un élément structurant de l’analyse de sécurité menée par le Département de la Sécurité intérieure (DHS)" précise VisaNews.



Le projet est en consultation publique (citoyens, experts et agences) jusqu’au 9 février 2026 pour commenter la réforme. Les observations peuvent porter sur : la pertinence des nouvelles données collectées ; la charge administrative ; le respect de la vie privée et l’accessibilité du système pour les voyageurs.



La réforme intervient à un moment stratégique pour les États-Unis, qui s’apprêtent à accueillir, avec le Canada et le Mexique, la Coupe du monde de football 2026, l’un des plus grands événements sportifs planétaires. Des millions de visiteurs supplémentaires sont attendus dans les aéroports américains,