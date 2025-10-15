TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les États-Unis éjectés du Top 10 des passeports les puissants du monde

Selon le Henley Passport Index


Pour la première fois depuis vingt ans, le passeport américain quitte le Top 10 des passeports les puissants du monde, le Henley Passport Index. Singapour, la Corée du Sud et le Japon dominent quant eux, le classement.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

Les États-Unis éjectés du Top 10 mondial des passeports les puissants du monde - Depositphotos.com Auteur Mehaniq
Les États-Unis éjectés du Top 10 mondial des passeports les puissants du monde - Depositphotos.com Auteur Mehaniq
Aerticket
Le Henley Passport Index, référence mondiale depuis deux décennies, classe les passeports selon le nombre de destinations accessibles sans visa préalable. En octobre 2025, le verdict tombe : les détenteurs d’un passeport américain accèdent sans visa à 180 des 227 destinations mondiales. En 2014, ils occupaient la première place.

Pour la première fois depuis vingt ans, les États-Unis quittent le Top 10 du Henley Passport Index. Leur passeport glisse à la 12ᵉ place, à égalité avec la Malaisie.

Le trio de tête appartient désormais à l’Asie : Singapour (193 destinations), la Corée du Sud (190) et le Japon (189) dominent un classement fondé sur les données exclusives de l’Association du transport aérien international (IATA). La France se classe à la 5e place.

La chute américaine s’explique par une série de décisions réciproques : la perte de l’accès sans visa au Brésil en avril, l’exclusion des États-Unis de la liste chinoise des pays sans visa, suivies d’ajustements en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Myanmar. La Somalie, puis le Vietnam, ont achevé de précipiter le recul américain, détaille Henley & Parners.

Passeports les puissants du monde : les Etats-Unis sort du TOP 10, le passeport britannique recule

Autres articles
« Ces changements apparemment mineurs ont des conséquences considérables », observe le Dr Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners et créateur de l’indice. Selon lui, « le déclin du passeport américain témoigne d’une transformation fondamentale de la mobilité mondiale et de la dynamique du soft power ».

Le passeport britannique subit une trajectoire similaire : il tombe à sa position la plus basse jamais enregistrée, 8ᵉ, contre la 6ᵉ en juillet, bien loin de sa première place en 2015.

L'Henley Openness Index 2025 publié par Henley, met en évidence un déséquilibre profond. Si les Américains peuvent voyager sans visa dans 180 pays, leur pays n’accorde cette facilité qu’à 46 nationalités, soit une 77ᵉ place mondiale.

Ce déséquilibre entre liberté de circulation et ouverture s’avère l’un des plus marqués au monde, juste derrière l’Australie, mais devant le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Les États privilégiant la réciprocité progressent, celles qui s’enferment dans la restriction reculent.

Réciprocité : déséquilibre entre liberté de circulation et ouverture pour les Etats-Unis

Pour Annie Pforzheimer, ancienne diplomate et chercheuse au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington, la cause est politique : « Même avant une seconde présidence Trump, la politique américaine s’était repliée sur elle-même. Cet isolationnisme se reflète aujourd’hui dans la perte de pouvoir du passeport américain. »

Les conséquences touchent particulièrement les pays en développement. Sous Donald Trump, douze pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est ont vu leurs visas suspendus, sept autres ont subi des restrictions sévères, et jusqu’à 36 ont été menacés d’interdiction.

S’ajoutent une caution de visa de 5 000 à 15 000 dollars imposée à sept pays africains et des frais d’intégrité de 250 dollars prévus pour la plupart des visas non immigrants. Le coût du système électronique ESTA, désormais fixé à 40 dollars, a presque doublé depuis le 30 septembre 2025.

La revanche asiatique : la Chine progresse

Pendant que Washington se replie, Pékin avance. En dix ans, la Chine passe de la 94ᵉ à la 64ᵉ place du Henley Passport Index, gagnant 37 destinations accessibles sans visa. Dans l’Indice d’ouverture, elle grimpe à la 65ᵉ place, autorisant l’entrée à 76 pays — 30 de plus que les États-Unis.

Cette stratégie s’inscrit dans une politique d’influence maîtrisée : libéralisation des visas pour la Russie, accords avec les États du Golfe, l’Amérique du Sud et plusieurs pays européens.

Ce recul du passeport américain stimule une tendance spectaculaire : la ruée vers les secondes citoyennetés. D’après Henley & Partners, les Américains représentent désormais la première nationalité demandeuse de programmes d’immigration par investissement.

À la fin du troisième trimestre 2025, les demandes américaines ont augmenté de 67 % par rapport à l’ensemble de 2024, déjà en hausse de 60 % sur un an. « Face à une volatilité sans précédent, les familles fortunées adoptent une stratégie d’arbitrage géopolitique », explique Dominic Volek, directeur de la clientèle privée du cabinet. « Elles diversifient leurs juridictions pour protéger leur patrimoine et optimiser leur mobilité. »

Top 10 des passeports les puissants du monde

Rank Passport(s) Visa-free score
1 Singapore 193
2 South Korea 190
3 Japan 189
4 Germany, Italy, Luxembourg, Spain, Switzerland 188
5 Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Netherlands 187
6 Greece, Hungary, New Zealand, Norway, Portugal, Sweden 186
7 Australia, Czechia, Malta, Poland 185
8 Croatia, Estonia, Slovakia, Slovenia, United Arab Emirates, United Kingdom 184
9 Canada 183
10 Latvia, Liechtenstein 182

Lu 261 fois

Tags : etats-unis
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne
À quelques kilomètres au nord-ouest de Vienne se dresse l’abbaye de Klosterneuburg (Stift...
Assur-Travel
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Les États-Unis éjectés du Top 10 des passeports les puissants du monde

Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027

Taxation des aides aux vacances : le gouvernement revient à la charge ! [ABO]

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
AirMaG

AirMaG

Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier

Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027
Distribution

Distribution

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis

Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis
Partez en France

Partez en France

Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025

Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
Voyages responsables

Voyages Responsables

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias