TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Un resort urbain au cœur de Sliema


Minor Hotels fait son entrée sur le marché maltais avec la signature du NH Collection Sliema Malta, un nouvel établissement premium attendu pour fin 2026. Avec ce premier projet dans l’archipel, le groupe renforce sa stratégie d’expansion via la franchise et confirme son ambition de s’implanter durablement sur les destinations européennes les plus dynamiques.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema - Depositphotos.com, @toucanet
Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema - Depositphotos.com, @toucanet
TAP Air Portugal
Minor Hotels accélère son expansion européenne et annonce son arrivée à Malte avec la signature du NH Collection Sliema Malta, un nouvel établissement premium attendu d’ici fin 2026.

Ce sera le tout premier hôtel du groupe dans l’archipel, un marché stratégique que Minor Hotels compte développer via son modèle de franchise.

Implanté dans l’une des zones les plus recherchées de la côte maltaise, le futur NH Collection Sliema Malta proposera 268 chambres et suites dans un bâtiment de construction récente.

Pensé comme un resort en pleine ville, l’hôtel réunira des équipements haut de gamme, un spa et centre de bien-être, une piscine, un rooftop bar avec vues panoramiques sur la mer, ainsi qu’un restaurant inspiré des saveurs locales.

À quelques pas du front de mer, des boutiques et des nombreux cafés et restaurants de Sliema, le nouvel hôtel entend séduire une clientèle recherchant un équilibre entre ambiance urbaine, culture méditerranéenne et détente balnéaire.

La capitale, La Valette, se trouve à moins de dix kilomètres, renforçant l’attractivité de cette adresse pour les voyageurs d’affaires comme de loisirs.

NH Collection Sliema : une expansion portée par un modèle de franchise renforcé

Autres articles
L’ouverture du NH Collection Sliema s’inscrit dans la stratégie « asset-right » de Minor Hotels, qui combine actifs détenus (« asset-heavy ») et établissements gérés ou franchisés (« asset-light »).

Cette approche vise à accélérer l’expansion du groupe tout en développant des partenariats durables avec les investisseurs et opérateurs locaux.

Le groupe cible aujourd’hui des opportunités de franchise sur ses marchés déjà établis, mais aussi dans des régions émergentes comme les Balkans ou la région CEI.

Pour soutenir cette dynamique, Minor Hotels a récemment nommé Sandra Cremesini au poste de Senior Vice President Franchise Support pour l’Europe et les Amériques. Forte de plus de dix ans d’expérience dans la franchise hôtelière, notamment chez Marriott, elle aura pour mission de piloter et renforcer la croissance du réseau.

"Malte marque un nouveau chapitre passionnant pour Minor Hotels, souligne Gonzalo Aguilar, CEO de Minor Hotels Europe & Americas.

Nous sommes ravis d’introduire l’expérience NH Collection à Sliema, combinant hôtellerie premium et authenticité locale."


Lu 256 fois

Tags : malte, minor hotels
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 27 Novembre 2025 - 10:57 NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

Mercredi 26 Novembre 2025 - 11:23 One&Only ouvre Moonlight Basin, son premier resort aux États-Unis

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter
Plus que quelques jours pour profiter de l’Invitation Exclusive d’Explora Journeys. En réservant...
Dernière heure

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation

Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

City breaks : les Français de plus en plus adeptes des courts séjours urbains

Trenitalia : Votre voyage en train vers l'Italie depuis la France

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 5 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 2 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation
Partez en France

Partez en France

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois
Production

Production

Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias