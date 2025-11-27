Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema - Depositphotos.com, @toucanet
Minor Hotels accélère son expansion européenne et annonce son arrivée à Malte avec la signature du NH Collection Sliema Malta, un nouvel établissement premium attendu d’ici fin 2026.
Ce sera le tout premier hôtel du groupe dans l’archipel, un marché stratégique que Minor Hotels compte développer via son modèle de franchise.
Implanté dans l’une des zones les plus recherchées de la côte maltaise, le futur NH Collection Sliema Malta proposera 268 chambres et suites dans un bâtiment de construction récente.
Pensé comme un resort en pleine ville, l’hôtel réunira des équipements haut de gamme, un spa et centre de bien-être, une piscine, un rooftop bar avec vues panoramiques sur la mer, ainsi qu’un restaurant inspiré des saveurs locales.
À quelques pas du front de mer, des boutiques et des nombreux cafés et restaurants de Sliema, le nouvel hôtel entend séduire une clientèle recherchant un équilibre entre ambiance urbaine, culture méditerranéenne et détente balnéaire.
La capitale, La Valette, se trouve à moins de dix kilomètres, renforçant l’attractivité de cette adresse pour les voyageurs d’affaires comme de loisirs.
NH Collection Sliema : une expansion portée par un modèle de franchise renforcé
L’ouverture du NH Collection Sliema s’inscrit dans la stratégie « asset-right » de Minor Hotels, qui combine actifs détenus (« asset-heavy ») et établissements gérés ou franchisés (« asset-light »).
Cette approche vise à accélérer l’expansion du groupe tout en développant des partenariats durables avec les investisseurs et opérateurs locaux.
Le groupe cible aujourd’hui des opportunités de franchise sur ses marchés déjà établis, mais aussi dans des régions émergentes comme les Balkans ou la région CEI.
Pour soutenir cette dynamique, Minor Hotels a récemment nommé Sandra Cremesini au poste de Senior Vice President Franchise Support pour l’Europe et les Amériques. Forte de plus de dix ans d’expérience dans la franchise hôtelière, notamment chez Marriott, elle aura pour mission de piloter et renforcer la croissance du réseau.
"Malte marque un nouveau chapitre passionnant pour Minor Hotels, souligne Gonzalo Aguilar, CEO de Minor Hotels Europe & Americas.
Nous sommes ravis d’introduire l’expérience NH Collection à Sliema, combinant hôtellerie premium et authenticité locale."
Publié par Amelia Brille
