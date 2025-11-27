Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Un resort urbain au cœur de Sliema

Minor Hotels fait son entrée sur le marché maltais avec la signature du NH Collection Sliema Malta, un nouvel établissement premium attendu pour fin 2026. Avec ce premier projet dans l’archipel, le groupe renforce sa stratégie d’expansion via la franchise et confirme son ambition de s’implanter durablement sur les destinations européennes les plus dynamiques.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 28 Novembre 2025

Lu 256 fois