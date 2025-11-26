NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

NH Collection renforce sa présence internationale en ouvrant son premier hôtel parisien - Photo : NH Collection
NH Collection Hotels & Resorts signe son arrivée à Paris avec l’ouverture du NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées, un boutique hôtel qui met à l’honneur l’art de vivre à la française au cœur du prestigieux 8ᵉ arrondissement.
À quelques minutes de l’Arc de Triomphe, du Grand Palais ou encore des grandes maisons de couture de l’avenue Montaigne, l’établissement s’impose comme un point de départ idéal pour découvrir la capitale avec raffinement.
Installé dans un bâtiment haussmannien datant de 1910, l’hôtel conjugue patrimoine historique et design contemporain.
Les espaces intérieurs ont été entièrement rénovés, mêlant matériaux nobles, photographies artistiques et atmosphère chaleureuse, pour proposer une expérience d’hospitalité personnalisée et moderne.
Design, gastronomie et art de vivre au NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées
Les chambres et suites reflètent cette dualité entre classicisme parisien et confort contemporain.
Chaque chambre est décorée d’une collection de photographies en noir et blanc célébrant les icônes du style des années 50 et 60.
Les catégories varient des chambres Deluxe aux Junior Suites, permettant à chaque voyageur de trouver un cadre sur-mesure pour son séjour.
Au cœur de l’établissement, le restaurant L’Angle des Champs offre une approche originale de la gastronomie. Véritable néo-bistrot, il combine la finesse de la cuisine française avec l’esprit convivial des tapas espagnoles.
Fromages, charcuterie, viandes et plats à partager sont réalisés avec des produits de haute qualité, faisant de chaque repas une expérience sensorielle et culturelle.
Le NH Collection Ponthieu Champs-Élysées propose également des expériences immersives à la parisienne, comme des parcours privés à bord de la légendaire Citroën DS ou des ateliers de confection de macarons et pâtisseries traditionnelles.
Ces propositions permettent aux hôtes de plonger dans la culture française et de découvrir Paris autrement, au-delà des circuits touristiques classiques.
Lire aussi : Ras Al Khaimah : Minor Hotels va ouvrir un NH Collection
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
