TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

Un boutique hôtel avec chambres Deluxe jusqu'aux Junior Suites


Au cœur du 8ᵉ arrondissement, à deux pas des Champs-Élysées et du Triangle d’Or, NH Collection inaugure son premier hôtel parisien au design raffiné, aux chambres élégantes et au restaurant imprégné d'influences françaises et espagnoles.


Rédigé par le Jeudi 27 Novembre 2025

NH Collection renforce sa présence internationale en ouvrant son premier hôtel parisien - Photo : NH Collection
NH Collection renforce sa présence internationale en ouvrant son premier hôtel parisien - Photo : NH Collection
TAP Air Portugal
NH Collection Hotels & Resorts signe son arrivée à Paris avec l’ouverture du NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées, un boutique hôtel qui met à l’honneur l’art de vivre à la française au cœur du prestigieux 8ᵉ arrondissement.

À quelques minutes de l’Arc de Triomphe, du Grand Palais ou encore des grandes maisons de couture de l’avenue Montaigne, l’établissement s’impose comme un point de départ idéal pour découvrir la capitale avec raffinement.

Installé dans un bâtiment haussmannien datant de 1910, l’hôtel conjugue patrimoine historique et design contemporain.

Les espaces intérieurs ont été entièrement rénovés, mêlant matériaux nobles, photographies artistiques et atmosphère chaleureuse, pour proposer une expérience d’hospitalité personnalisée et moderne.

Design, gastronomie et art de vivre au NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Autres articles
Les chambres et suites reflètent cette dualité entre classicisme parisien et confort contemporain.

Chaque chambre est décorée d’une collection de photographies en noir et blanc célébrant les icônes du style des années 50 et 60.

Les catégories varient des chambres Deluxe aux Junior Suites, permettant à chaque voyageur de trouver un cadre sur-mesure pour son séjour.

Au cœur de l’établissement, le restaurant L’Angle des Champs offre une approche originale de la gastronomie. Véritable néo-bistrot, il combine la finesse de la cuisine française avec l’esprit convivial des tapas espagnoles.

Fromages, charcuterie, viandes et plats à partager sont réalisés avec des produits de haute qualité, faisant de chaque repas une expérience sensorielle et culturelle.

Le NH Collection Ponthieu Champs-Élysées propose également des expériences immersives à la parisienne, comme des parcours privés à bord de la légendaire Citroën DS ou des ateliers de confection de macarons et pâtisseries traditionnelles.

Ces propositions permettent aux hôtes de plonger dans la culture française et de découvrir Paris autrement, au-delà des circuits touristiques classiques.

Lire aussi : Ras Al Khaimah : Minor Hotels va ouvrir un NH Collection


Lu 151 fois

Tags : nh collection, paris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 26 Novembre 2025 - 11:23 One&Only ouvre Moonlight Basin, son premier resort aux États-Unis

Mercredi 26 Novembre 2025 - 07:14 Honfleur : la Collection Saint Siméon cultive un luxe discret et authentique

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter
Explora Journeys, la marque de voyages en mer d’exception propose jusqu’au 4 décembre une nouvelle...
Dernière heure

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

ANA déploie son contenu NDC mondial via SabreMosaic

Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALGERIE TOURS - Conseiller vendeur voyages expérimenté H/F - CDI - (Marseille 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Mantes la Jolie (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !

Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !
Partez en France

Partez en France

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Monténégro, la nouvelle star des Balkans ?

Le Monténégro, la nouvelle star des Balkans ?
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire
Transport

Transport

Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre

Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées
HotelMaG

Hébergement

Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy

Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles

Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias