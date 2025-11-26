NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

Un boutique hôtel avec chambres Deluxe jusqu'aux Junior Suites

Au cœur du 8ᵉ arrondissement, à deux pas des Champs-Élysées et du Triangle d’Or, NH Collection inaugure son premier hôtel parisien au design raffiné, aux chambres élégantes et au restaurant imprégné d'influences françaises et espagnoles.



Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 27 Novembre 2025

