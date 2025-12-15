Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion

Ce nouveau chapitre marque l’arrivée du Chef Exécutif Veerapen Govinden. Son parcours culinaire a débuté à Bel Ombre en tant que Chef de Cuisine au C Beach Club, avant de se poursuivre dans plusieurs cuisines internationales. Reconnu pour sa maîtrise de la cuisine méditerranéenne et un large répertoire de techniques, le Chef Govinden revient aujourd’hui à Heritage Resorts pour porter la vision culinaire d’Heritage Awali, alliant authenticité, précision et créativité inspirée du terroir.



Le nouveau Kizuri , qui signifie « délicieux » en swahili, introduit une approche fraîche et décontractée de la restauration. Ce corner grab-and-go propose des en-cas mauriciens authentiques et des douceurs servies tout au long de la journée. Simple, local, accessible.



Au Zafarani , le Chef Sobat Singh Negi apporte une nouvelle profondeur à l’expérience indienne, avec un menu ancré dans les recettes traditionnelles et sublimé par les produits locaux et des mélanges d’épices maison.



Sur l’ensemble du domaine de Bel Ombre, qui abrite Heritage Resorts & Golf, les clients ont accès à 13 restaurants aux cuisines et ambiances variées. Le calendrier culinaire garantit des dîners étoilés tout au long de l’année, faisant de la gastronomie un fil conducteur de l’expérience Heritage Awali. Nichée au cœur du restaurant Savana , la cave à vins offre une découverte intime, particulièrement appréciée à travers l’expérience signature « Murmures de la Cave ».