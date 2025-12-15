TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion


Heritage Awali Golf & Spa Resort réaffirme son identité intemporelle tout en se réinventant avec simplicité et sincérité. Face à la beauté brute de la côte sud mauricienne, l’établissement dévoile des évolutions subtiles qui enrichissent l’expérience de séjour : un confort accru, un service encore plus attentionné et une véritable parenthèse de temps retrouvé. Dans ce refuge où l’on ralentit, se reconnecte et se laisse envelopper de bienveillance, chaque instant est pensé pour offrir une sensation profonde de ressourcement.


Rédigé par ER Hospitality le Lundi 5 Janvier 2026

© Heritage Awali Golf & Spa Resort
© Heritage Awali Golf & Spa Resort
TAP Air Portugal
Guidé par les six piliers d’Heritage Resorts & Golf : Tropical Art de Vivre, Reconnexion, Golf, Saveurs Insulaires, Service du Cœur et Hospitalité Engagée, ce nouveau chapitre reflète une intention simple : inspirer des moments qui ont du sens pour chaque hôte.

Des espaces affinés, une lumière retrouvée


Dès les premiers instants, tout semble plus ancré : des notes d’orange et de cannelle parfument l’air, le tempo feutré des percussions africaines enveloppe les lieux et un jus de tamarin est offert avec un sourire familier. Le rythme ralentit, l’accueil devient plus personnel et chaque geste trouve son intention.

Ce renouveau se déploie dans l’ensemble des hébergements du resort, désormais habillés de textiles plus légers, de tonalités adoucies et d’une atmosphère propice au calme et à l’équilibre. Une nouvelle catégorie fait également son apparition : les chambres Deluxe Beach View. Comptant 28 clés, elles conjuguent confort et horizons dégagés sur le lagon, offrant une perspective inspirante à chaque moment du séjour.

L’offre d’hébergement s’étend ainsi des chambres jardin, entourées de nature luxuriante, jusqu’à la Villa Ulundi, résidence privée en bord de mer, où intimité et partage se rejoignent. Les clients peuvent y découvrir l’expérience signature “Ulundi is Yours” : un massage en couple au coucher du soleil, du champagne, un dîner privé aux chandelles et un petit déjeuner flottant dans leur propre piscine. Autant d’attentions imaginées pour créer des moments profondément personnels.
© Heritage Awali Golf & Spa Resort
© Heritage Awali Golf & Spa Resort

The Heritage Spa & Wellness

Au cœur des jardins, le Spa entièrement rénové incarne la transformation la plus marquante d’Heritage Awali. Conçu comme un sanctuaire, il marie volumes ouverts et intimité tropicale. De la lumière naturelle aux senteurs d’huiles essentielles, chaque élément invite à ralentir, respirer, être pleinement présent.

Son espace de 3 000 m2 se vit comme un parcours. Les couples se retrouvent dans des kiosques à ciel ouvert. Les futures mariées réservent un salon privé et lèvent un verre au bar bien-être. Les familles partagent désormais des soins, créant un rare moment de détente intergénérationnelle. Pour d’autres, l’attrait réside dans le calme : hammams, bassin vitalité, ou une tisane tonique à la main.
© Heritage Awali Golf & Spa Resort
© Heritage Awali Golf & Spa Resort

L’offre dépasse les soins : bar à cheveux et ongles, sélection boutique, boissons nourrissantes proposées au wellness bar qui viennent créer un juste équilibre entre confort et bien-être. Les rituels signature s’accordent au rythme de chacun, laissant une empreinte durable. Le Spa incarne durablement le nouveau chapitre du resort. Un lieu immersif, généreux et profondément attentif à ceux qui le découvrent.

La gastronomie mise à l'honneur

Ce nouveau chapitre marque l’arrivée du Chef Exécutif Veerapen Govinden. Son parcours culinaire a débuté à Bel Ombre en tant que Chef de Cuisine au C Beach Club, avant de se poursuivre dans plusieurs cuisines internationales. Reconnu pour sa maîtrise de la cuisine méditerranéenne et un large répertoire de techniques, le Chef Govinden revient aujourd’hui à Heritage Resorts pour porter la vision culinaire d’Heritage Awali, alliant authenticité, précision et créativité inspirée du terroir.

Le nouveau Kizuri, qui signifie « délicieux » en swahili, introduit une approche fraîche et décontractée de la restauration. Ce corner grab-and-go propose des en-cas mauriciens authentiques et des douceurs servies tout au long de la journée. Simple, local, accessible.

Au Zafarani, le Chef Sobat Singh Negi apporte une nouvelle profondeur à l’expérience indienne, avec un menu ancré dans les recettes traditionnelles et sublimé par les produits locaux et des mélanges d’épices maison.

Sur l’ensemble du domaine de Bel Ombre, qui abrite Heritage Resorts & Golf, les clients ont accès à 13 restaurants aux cuisines et ambiances variées. Le calendrier culinaire garantit des dîners étoilés tout au long de l’année, faisant de la gastronomie un fil conducteur de l’expérience Heritage Awali. Nichée au cœur du restaurant Savana, la cave à vins offre une découverte intime, particulièrement appréciée à travers l’expérience signature « Murmures de la Cave ».
© Heritage Awali Golf & Spa Resort
© Heritage Awali Golf & Spa Resort

« Il s’agit d’un programme culinaire porté par des talents d’exception, d’espaces pensés pour le confort et l’élégance, et d’expériences à résonance personnelle. Chaque détail à Heritage Awali vise à ce que nos clients se sentent réellement pris en soin, pendant le séjour et dans les souvenirs qu’ils emportent », souligne Jérôme Carlier, General Manager d’Heritage Awali.

Une histoire locale au Kids Club

© Heritage Awali Golf & Spa Resort
© Heritage Awali Golf & Spa Resort
Le Timomo Kids Club a gagné en couleur, en énergie et en ancrage. Ses murs s’animent d’une fresque de Guillaume St Flour, jeune artiste de Baie du Cap. Inspirée de Tikoulou, personnage emblématique de l’enfance mauricienne, l’œuvre invite faune, flore et imaginaire au cœur du resort et crée un lien joyeux avec la culture de l’île.

L’esprit de découverte se prolonge au-delà du club. Chaque semaine, les biologistes marins du Heritage Marine Education Centre accompagnent les jeunes voyageurs dans l’initiative Yellow Submarine, créée avec l’ONG Reef Conservation, afin d’éveiller la conscience de la fragilité des écosystèmes marins mauriciens.

Les familles explorent également le terrain de jeu de Bel Ombre : le charme de Le Château de Bel Ombre, manoir du XIXe siècle entouré de jardins à la française, et la Bel Ombre Nature Reserve, 1 300 hectares de nature préservée, cascades, forêts endémiques et faune offrant d’innombrables possibilités d’aventure. Ces moments dévoilent la profondeur du patrimoine mauricien et le plaisir de le partager d’une génération à l’autre.

Des expériences personnalisées

Dîners les pieds dans le sable, lumière dorée sur le trou n°1 de La Réserve Golf Links : chaque moment paraît plus personnel. Certains se planifient - vol panoramique en hélicoptère, parcours de golf, dîner aux chandelles - d’autres surgissent : une conversation près du feu du Boma, un lever de soleil, un silence.

Le Umuzi Activity Centre prolonge cette dynamique avec des cours de tir à l’arc et des randonnées guidées vers quelques-uns des paysages les plus remarquables de l’île, dont des itinéraires choisis autour du Morne.

Un nouveau chapitre

© Heritage Awali Golf & Spa Resort
© Heritage Awali Golf & Spa Resort
Heritage Awali demeure un lieu où la simplicité, la chaleur et une hospitalité attentive se rencontrent. Des expériences personnelles vécues au spa et dans les restaurants, aux moments de partage en famille au Kids Club et aux immersions dans la nature, chaque instant est pensé pour être vécu comme quelque chose de personnel et de mémorable. Ancré dans la culture locale et la beauté naturelle de la côte sud mauricienne, le resort continue d’inspirer des moments qui ont du sens, où l’on peut relâcher le rythme, se reconnecter et emporter avec soi les souvenirs du séjour longtemps après le départ.

Contacter Heritage Resorts & Golf

Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion
Bel Ombre Territory
61002, Bel Ombre – Mauritius

Mauritius : +230 260 5101
France : +33 1 85 73 62 00
U.K : +44 2070 48 20 32

Site web : heritageresorts.mu
Email : booking@heritageresorts.mu

facebook linkedin twitterinstagrampinterestyoutube


Lu 164 fois

Tags : ER Hospitality, Heritage Resorts & Golf
Notez
Legends and Paradise

Brand news LuxuryTravelMaG

Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion

Heritage Awali Golf &amp; Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion
Heritage Awali Golf & Spa Resort réaffirme son identité intemporelle tout en se réinventant...
Dernière heure

Adriana Minchella et Jean-Virgile Crance élevés au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EXCLUSIF VOYAGES - Technicien(ne) Back-office confirmé(e) Voyages sur-mesure pour une clientèle de luxe H/F - CDI - (Paris 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !
Distribution

Distribution

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Production

Production

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience
AirMaG

AirMaG

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !

TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias