Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion

Guidé par les six piliers d’Heritage Resorts & Golf : Tropical Art de Vivre, Reconnexion, Golf, Saveurs Insulaires, Service du Cœur et Hospitalité Engagée, ce nouveau chapitre reflète une intention simple : inspirer des moments qui ont du sens pour chaque hôte.
Dès les premiers instants, tout semble plus ancré : des notes d’orange et de cannelle parfument l’air, le tempo feutré des percussions africaines enveloppe les lieux et un jus de tamarin est offert avec un sourire familier. Le rythme ralentit, l’accueil devient plus personnel et chaque geste trouve son intention.
Des espaces affinés, une lumière retrouvée
Ce renouveau se déploie dans l’ensemble des hébergements du resort, désormais habillés de textiles plus légers, de tonalités adoucies et d’une atmosphère propice au calme et à l’équilibre. Une nouvelle catégorie fait également son apparition : les chambres Deluxe Beach View. Comptant 28 clés, elles conjuguent confort et horizons dégagés sur le lagon, offrant une perspective inspirante à chaque moment du séjour.
L’offre d’hébergement s’étend ainsi des chambres jardin, entourées de nature luxuriante, jusqu’à la Villa Ulundi, résidence privée en bord de mer, où intimité et partage se rejoignent. Les clients peuvent y découvrir l’expérience signature “Ulundi is Yours” : un massage en couple au coucher du soleil, du champagne, un dîner privé aux chandelles et un petit déjeuner flottant dans leur propre piscine. Autant d’attentions imaginées pour créer des moments profondément personnels.
The Heritage Spa & Wellness
Au cœur des jardins, le Spa entièrement rénové incarne la transformation la plus marquante d’Heritage Awali. Conçu comme un sanctuaire, il marie volumes ouverts et intimité tropicale. De la lumière naturelle aux senteurs d’huiles essentielles, chaque élément invite à ralentir, respirer, être pleinement présent.
Son espace de 3 000 m2 se vit comme un parcours. Les couples se retrouvent dans des kiosques à ciel ouvert. Les futures mariées réservent un salon privé et lèvent un verre au bar bien-être. Les familles partagent désormais des soins, créant un rare moment de détente intergénérationnelle. Pour d’autres, l’attrait réside dans le calme : hammams, bassin vitalité, ou une tisane tonique à la main.
L’offre dépasse les soins : bar à cheveux et ongles, sélection boutique, boissons nourrissantes proposées au wellness bar qui viennent créer un juste équilibre entre confort et bien-être. Les rituels signature s’accordent au rythme de chacun, laissant une empreinte durable. Le Spa incarne durablement le nouveau chapitre du resort. Un lieu immersif, généreux et profondément attentif à ceux qui le découvrent.
La gastronomie mise à l'honneur
Ce nouveau chapitre marque l’arrivée du Chef Exécutif Veerapen Govinden. Son parcours culinaire a débuté à Bel Ombre en tant que Chef de Cuisine au C Beach Club, avant de se poursuivre dans plusieurs cuisines internationales. Reconnu pour sa maîtrise de la cuisine méditerranéenne et un large répertoire de techniques, le Chef Govinden revient aujourd’hui à Heritage Resorts pour porter la vision culinaire d’Heritage Awali, alliant authenticité, précision et créativité inspirée du terroir.
Le nouveau Kizuri, qui signifie « délicieux » en swahili, introduit une approche fraîche et décontractée de la restauration. Ce corner grab-and-go propose des en-cas mauriciens authentiques et des douceurs servies tout au long de la journée. Simple, local, accessible.
Au Zafarani, le Chef Sobat Singh Negi apporte une nouvelle profondeur à l’expérience indienne, avec un menu ancré dans les recettes traditionnelles et sublimé par les produits locaux et des mélanges d’épices maison.
Sur l’ensemble du domaine de Bel Ombre, qui abrite Heritage Resorts & Golf, les clients ont accès à 13 restaurants aux cuisines et ambiances variées. Le calendrier culinaire garantit des dîners étoilés tout au long de l’année, faisant de la gastronomie un fil conducteur de l’expérience Heritage Awali. Nichée au cœur du restaurant Savana, la cave à vins offre une découverte intime, particulièrement appréciée à travers l’expérience signature « Murmures de la Cave ».
« Il s’agit d’un programme culinaire porté par des talents d’exception, d’espaces pensés pour le confort et l’élégance, et d’expériences à résonance personnelle. Chaque détail à Heritage Awali vise à ce que nos clients se sentent réellement pris en soin, pendant le séjour et dans les souvenirs qu’ils emportent », souligne Jérôme Carlier, General Manager d’Heritage Awali.
Une histoire locale au Kids Club
Le Timomo Kids Club a gagné en couleur, en énergie et en ancrage. Ses murs s’animent d’une fresque de Guillaume St Flour, jeune artiste de Baie du Cap. Inspirée de Tikoulou, personnage emblématique de l’enfance mauricienne, l’œuvre invite faune, flore et imaginaire au cœur du resort et crée un lien joyeux avec la culture de l’île.
L’esprit de découverte se prolonge au-delà du club. Chaque semaine, les biologistes marins du Heritage Marine Education Centre accompagnent les jeunes voyageurs dans l’initiative Yellow Submarine, créée avec l’ONG Reef Conservation, afin d’éveiller la conscience de la fragilité des écosystèmes marins mauriciens.
Les familles explorent également le terrain de jeu de Bel Ombre : le charme de Le Château de Bel Ombre, manoir du XIXe siècle entouré de jardins à la française, et la Bel Ombre Nature Reserve, 1 300 hectares de nature préservée, cascades, forêts endémiques et faune offrant d’innombrables possibilités d’aventure. Ces moments dévoilent la profondeur du patrimoine mauricien et le plaisir de le partager d’une génération à l’autre.
Des expériences personnalisées
Dîners les pieds dans le sable, lumière dorée sur le trou n°1 de La Réserve Golf Links : chaque moment paraît plus personnel. Certains se planifient - vol panoramique en hélicoptère, parcours de golf, dîner aux chandelles - d’autres surgissent : une conversation près du feu du Boma, un lever de soleil, un silence.
Le Umuzi Activity Centre prolonge cette dynamique avec des cours de tir à l’arc et des randonnées guidées vers quelques-uns des paysages les plus remarquables de l’île, dont des itinéraires choisis autour du Morne.
Un nouveau chapitre
Heritage Awali demeure un lieu où la simplicité, la chaleur et une hospitalité attentive se rencontrent. Des expériences personnelles vécues au spa et dans les restaurants, aux moments de partage en famille au Kids Club et aux immersions dans la nature, chaque instant est pensé pour être vécu comme quelque chose de personnel et de mémorable. Ancré dans la culture locale et la beauté naturelle de la côte sud mauricienne, le resort continue d’inspirer des moments qui ont du sens, où l’on peut relâcher le rythme, se reconnecter et emporter avec soi les souvenirs du séjour longtemps après le départ.
