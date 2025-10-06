Le Coffee Tour de Chamarel, une expérience sensorielle au cœur des Terres des Sept Couleurs

ER Hospitality – le pôle hôtellerie et loisirs du groupe ER anciennement connu sous le nom de Rogers, une entreprise mauricienne diversifiée et cotée en bourse – propose une panoplie d’offres, réparties en sept catégories cohérentes : hôtellerie de charme avec les marques Veranda Resorts et Kaz’alala ; hôtellerie de luxe avec les établissements Heritage Resorts ; business hotels avec Voilà ; loisirs avec le Bel Ombre Nature Reserve, le Heritage Golf Club, le Chamarel 7 Coloured Earth Geopark, l’«edutainment » avec le World of Seashells, et le bien-être avec les spas Seven Colours ; les restaurants gourmets tels que Le Chamarel, Le Château de Bel Ombre et le C Beach Club ; les « Quick service restaurants » dont Ocean Basket, Domino’s Pizza, MOKA’Z ; et les marques territoriales telles que Bel Ombre, Case Noyale et Chamarel. ER Hospitality emploie 2 000 personnes.