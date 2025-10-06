Le Coffee Tour de Chamarel, une expérience sensorielle au cœur des Terres des Sept Couleurs

Un héritage revisité
Introduit en 1715, le café n’a pas suivi à Maurice l’essor de la canne à sucre. Il faudra attendre 1967 pour qu’à Chamarel, sous l’impulsion de la Bel Ombre Sugar Company, la culture de l’Arabica reprenne vie.
À seulement 280 mètres d’altitude, dans un microclimat nourri par un sol volcanique fertile, le Café de Chamarel s’est imposé comme l’unique production commerciale de café du pays.
La première récolte a lieu en 1970 et, depuis, 54 saisons se sont succédé, consolidant une tradition qui conjugue exigence et adaptation locale.
Une culture durable au service du terroir
Le Coffee Tour Experience met en lumière des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Les cerises de café sont nourries par un compost naturel à base de feuilles de bananiers. Les arbres fruitiers et d’ombrage créent un écosystème qui protège les caféiers des vents, favorise la régénération de la biodiversité et attire plus de 50 espèces d’oiseaux observées sur le site. Ce modèle agricole, pensé comme un équilibre entre production et conservation, s’inscrit dans une démarche durable qui fait la singularité du lieu.
Des chiffres qui parlent
Chaque année, environ 40 tonnes de cerises sont récoltées par une trentaine de travailleurs sur une période de trois mois. Derrière chaque tasse, une chaîne de passionnés est mobilisée : 25 personnes interviennent tout au long du processus, du tri à la torréfaction, avant que le café ne soit prêt à être dégusté. Deux mois s’écoulent entre la récolte et le conditionnement final, le tout dans le respect des méthodes artisanales. La torréfaction, opérée entre 200 et 220 °C, révèle les nuances aromatiques de ce café unique.
Le parcours du visiteur
Accompagné par un guide, le visiteur suit un parcours d’environ 450 mètres au cœur de la plantation. Les étapes de culture, la cueillette manuelle et la transformation du grain sont expliquées avec précision. Le circuit, d’une durée totale d’une heure, se conclut par une dégustation de vingt minutes où plusieurs profils de café sont proposés, du plus doux au plus corsé. C’est une immersion complète, qui permet de comprendre chaque détail, du fruit rouge à la tasse fumante.
Un savoir-faire transmis avec passion
Le Coffee Tour Experience est animé par de jeunes ambassadeurs locaux formés à la médiation culturelle et aux techniques agricoles. Leur rôle ne se limite pas à transmettre un savoir, il consiste à partager une identité et une fierté. Chaque visite devient ainsi un moment d’échange humain, où le terroir se raconte à travers la voix de ceux qui le font vivre.
Une dégustation personnalisée
Au terme du parcours, la séance de cupping invite à explorer la palette aromatique du Café de Chamarel. Les visiteurs sont guidés dans leurs choix selon leurs goûts, qu’ils préfèrent un café rond et léger ou plus intense et corsé. L’expérience met en avant l’art de savourer et de personnaliser sa tasse, avec la possibilité de prolonger l’aventure en repartant avec des paquets de café fraîchement torréfié.
Un ancrage dans un lieu iconique
Cette expérience ne vit pas en vase clos. Il s’intègre dans l’ensemble du Chamarel 7 Coloured Earth Geopark, aux côtés de la majestueuse cascade de Chamarel, des tortues géantes d’Aldabra et bien sûr des Terres des 7 Couleurs. Ces dunes, formées il y a plus de 600 millions d’années, constituent un phénomène géologique rare et mondialement reconnu. Associer l’expérience du café à ce décor naturel unique renforce la dimension immersive de la visite et inscrit le Café de Chamarel dans une identité plus large, celle d’un patrimoine naturel et culturel vivant.
Une expérience complète et authentique
Au-delà de la découverte d’un produit, cette visite offre une compréhension élargie du lien entre nature, culture et gastronomie. C’est une invitation à ralentir, à observer et à goûter un terroir, en harmonie avec un environnement préservé. En sortant de cette expérience, chaque visiteur repart non seulement avec des arômes en mémoire, mais aussi avec une vision nouvelle de ce que représente la consommation responsable et locale.
