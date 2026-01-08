Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

L’équipe, composée de professionnels ancrés sur le territoire, maîtrise les spécificités logistiques, climatiques et culturelles de la destination, permettant d’adapter les programmes aux saisons et aux profils de clientèle.Connections Réunion inscrit son activité dans une démarche de tourisme durable, en collaborant avec des prestataires locaux, en favorisant les circuits courts et en valorisant le patrimoine naturel et humain de l’île.L’agence défend un tourisme respectueux des équilibres environnementaux et sociaux, en cohérence avec les valeurs de la culture créole.Interlocuteur privilégié des tour-opérateurs et agences de voyages, Connections Réunion assure un suivi personnalisé et une grande réactivité. Son savoir-faire couvre aussi bien l’organisation de séjours clés en main que la création de programmes sur-mesure pour le segment MICE.