Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Réceptif - Île de La Réunion / Océan Indien


Spécialiste de l’Île de La Réunion, Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG. L’agence conçoit et opère des séjours sur-mesure au cœur de l’océan Indien, à destination des voyageurs individuels, des groupes loisirs et du segment entreprises.


Jeudi 8 Janvier 2026

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG - Photo : Connections Réunion - Louise Hulin
Photo : Connections Réunion - Louise Hulin
Créée en 2002, Connections Réunion s’appuie sur une expertise locale solide et un réseau de partenaires engagés pour proposer des expériences authentiques, responsables et ancrées dans la culture réunionnaise.

L’agence réceptive intervient aussi bien sur des voyages de découverte que sur des programmes incentive, séminaires et événements professionnels.

Connections Réunion privilégie une conception personnalisée de chaque séjour : "Chaque voyage est imaginé en fonction des envies, des rythmes et des objectifs de nos clients, qu’il s’agisse de loisirs, de MICE ou de voyages affinitaires", précise-t-elle.

Groupes, FIT, familles, couples ou entreprises bénéficient d’un accompagnement dédié, depuis la conception jusqu’au déroulement du séjour.

L’agence propose une large palette de prestations : circuits, autotours, excursions, hébergements, transferts, activités nature, culturelles ou sportives, avec une attention particulière portée à la cohérence des programmes et à la qualité des prestations.

Grâce à sa parfaite connaissance du territoire, Connections Réunion valorise toute la diversité de l’île : cirques de Cilaos, Salazie et Mafate, Sud Sauvage, lagons de la côte ouest, Piton de la Fournaise, randonnées, rencontres chez l’habitant et expériences immersives au plus près des traditions locales.

Connections Réunion : une équipe de professionnels, ancrée sur le territoire

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
L’équipe, composée de professionnels ancrés sur le territoire, maîtrise les spécificités logistiques, climatiques et culturelles de la destination, permettant d’adapter les programmes aux saisons et aux profils de clientèle.

Connections Réunion inscrit son activité dans une démarche de tourisme durable, en collaborant avec des prestataires locaux, en favorisant les circuits courts et en valorisant le patrimoine naturel et humain de l’île.

L’agence défend un tourisme respectueux des équilibres environnementaux et sociaux, en cohérence avec les valeurs de la culture créole.

Interlocuteur privilégié des tour-opérateurs et agences de voyages, Connections Réunion assure un suivi personnalisé et une grande réactivité. Son savoir-faire couvre aussi bien l’organisation de séjours clés en main que la création de programmes sur-mesure pour le segment MICE.

