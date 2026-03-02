L’authenticité des destinations So Réceptifs



Égypte — Une destination en plein essor

L’Égypte connaît actuellement un développement remarquable. L’ouverture du nouveau musée a fortement dynamisé la destination et boosté les ventes.



Le concept des dahabeyas, petits bateaux traditionnels et authentiques naviguant sur le Nil, répond parfaitement aux attentes d’une clientèle francophone en quête d’expériences uniques et d’authenticité.



Notre croissance atteint 50 % par an, impliquant une organisation solide afin d’assurer un service à la hauteur de cette progression.



Nous disposons aujourd’hui de 4 dahabeyas :

• 18 cabines

• 12 cabines

• 10 cabines

• 7 cabines



Deux nouvelles dahabeyas sont envisagées à l’horizon 2027.



Nos produits sont parfaitement adaptés à une clientèle recherchant du voyage sur mesure :

• Croisière 8 jours / 7 nuits Louxor – Louxor

• Croisière 6 jours / 5 nuits Louxor – Assouan

• Extension à Abou Simbel avec une nuit sur place, spectacle son et lumière et visite tôt le matin afin de profiter pleinement du site



Des pré-tours au Caire peuvent être ajoutés :

• 3 jours / 2 nuits

• 4 jours / 3 nuits incluant la visite des pyramides, du Sphinx et du nouveau musée.



Avec ou sans vols, nos propositions sont entièrement adaptées à la clientèle francophone, nécessitant un important travail technique afin de répondre à l’ensemble des besoins spécifiques.