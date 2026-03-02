L’authenticité des destinations So Réceptifs

TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Égypte – Chine – Mongolie – Ouzbékistan – Vietnam


So Réceptifs met à l’honneur des destinations authentiques portées par des partenaires locaux experts. De l’Égypte au Vietnam, en passant par la Chine, la Mongolie et l’Ouzbékistan, découvrez des voyages sur mesure conçus pour répondre aux attentes d’une clientèle francophone en quête d’expériences uniques, culturelles et immersives.


Rédigé par So Réceptifs le Lundi 2 Mars 2026 à 00:05

© Unsplash - Marina Lobato
Aer Lingus

Égypte — Une destination en plein essor


L’Égypte connaît actuellement un développement remarquable. L’ouverture du nouveau musée a fortement dynamisé la destination et boosté les ventes.

Le concept des dahabeyas, petits bateaux traditionnels et authentiques naviguant sur le Nil, répond parfaitement aux attentes d’une clientèle francophone en quête d’expériences uniques et d’authenticité.

Notre croissance atteint 50 % par an, impliquant une organisation solide afin d’assurer un service à la hauteur de cette progression.

Nous disposons aujourd’hui de 4 dahabeyas :
• 18 cabines
• 12 cabines
• 10 cabines
• 7 cabines

Deux nouvelles dahabeyas sont envisagées à l’horizon 2027.

Nos produits sont parfaitement adaptés à une clientèle recherchant du voyage sur mesure :
• Croisière 8 jours / 7 nuits Louxor – Louxor
• Croisière 6 jours / 5 nuits Louxor – Assouan
• Extension à Abou Simbel avec une nuit sur place, spectacle son et lumière et visite tôt le matin afin de profiter pleinement du site

Des pré-tours au Caire peuvent être ajoutés :
• 3 jours / 2 nuits
• 4 jours / 3 nuits incluant la visite des pyramides, du Sphinx et du nouveau musée.

Avec ou sans vols, nos propositions sont entièrement adaptées à la clientèle francophone, nécessitant un important travail technique afin de répondre à l’ensemble des besoins spécifiques.

À partir du 1er mars, le visa passe de 25 € à 30 €, soit 55 € incluant frais de visa et de services à l’arrivée.

Conditions commerciales :
• Prix bruts commissionnables à 12 % pour les individuels
15 % pour les groupes (minimum 10 participants)
• Gratuité à partir de 20 pax

📧 contact@dahabeyaegypte.com
🌐 www.dahabeyaegypte.com
📖 Voir la brochure
© Unsplash - Dmitrii Zhodzishskili

La Chine avec Taï Yang — 26 ans d’expérience

Présent depuis 2000, soit 26 ans d’expertise, Taï Yang travaille en totale transparence avec un réceptif local reconnu.

La Chine évolue à une vitesse impressionnante, avec une hôtellerie en constante montée en gamme. Le pays offre aujourd’hui un niveau de vie exceptionnel et un environnement qui s’améliore chaque jour.

Parmi les villes spectaculaires à découvrir :
• Chongqing
• Chengdu
• Zhangjiajie (sites ayant inspiré Avatar)
Nous proposons des programmes groupes et individuels entièrement sur mesure.

📧 yves@taiyangchine.com
📖 Voir la brochure
© Pexels - Magda Ehlers

La Mongolie avec URGA Mongolie

Destination de niche mais d’une authenticité incomparable.

La Mongolie offre :
• des paysages grandioses,
• la rencontre avec les nomades,
• l’hébergement en yourtes,
• des explorations en 4x4,
pour un véritable voyage hors du temps.

📧 urga@taiyangchine.com
📖 Voir la brochure Départs Garantis
© Unsplash - Fadhil Abhimantra

Ouzbékistan avec Ouzbek Tours

Agence réceptive – DMC Ouzbékistan créée en 2008, issue de guides professionnels du pays possédant une parfaite connaissance du terrain et une grande expérience des voyages sur place.

Ces guides, se connaissant depuis l’université, sont devenus guides professionnels de toute l’Asie centrale après une formation au Kirghizistan en 2008.

En 2012, l’agence et son équipe ont été désignées parmi les meilleurs opérateurs et guides du pays, constituant un véritable gage de sécurité et de qualité.

L’agence UZBEK SALOM TRAVEL SERVICE, basée au cœur de Samarcande, est spécialisée dans :
• les circuits culturels,
• le trekking,
• les randonnées et balades mythiques sur la Route de la Soie.

Organisation de voyages en :
Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan et Kazakhstan.

L’agence compte 7 collaborateurs :
• Mr Kahramon, Directeur (francophone)
• Mr Akbar, Assistant (francophone et russophone)
• Mme Nashiba (anglophone)
• Mme Dildora, responsable réservations hôtels, billets d’avion et trains
• Mr Po’at, responsable transport
• Guides permanents : Mr Dilshod et Mr Murod (francophones)
ainsi que des guides freelances.

Spécialité : marchés russe, français et anglophone.

📧 ouzbekistan@ouzbektours.com
📖 Voir la brochure
© Unsplash - Hans-Jürgen Weinhardt

Vietnam avec Transtravel

Plus de 25 ans d’amitié et de collaboration avec un partenaire franco-vietnamien.

Spécialiste des départs garantis, Transtravel est leader dans ce secteur : que vous soyez 2 ou 30 participants, un départ est toujours assuré.

📧 yves@transtravel.vn
📖 Voir la brochure

SO VOYAGES Numéro d'immatriculation ( licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox.
Une garantie de plus pour vous.
Nos sites internet :
www.sovoyages.com
www.soreceptifs.com
www.terrealgerie.com
www.clubdescroisieres.com
www.dahabeyaegypte.com

Yves BERGAUZY
Portable : 00 33 6 95 96 74 54
Mail : contact@sovoyages.com


TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
