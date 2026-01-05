TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

SO Réceptifs vous souhaite une année 2026 lumineuse


Que 2026 soit marquée par des réussites, des projets inspirants et des voyages porteurs de sens.


Rédigé par So réceptifs le Lundi 5 Janvier 2026

© Pexels - AXP Photography
© Pexels - AXP Photography
TAP Air Portugal
À l’aube de cette nouvelle année, SO Réceptifs et ses partenaires terrain adressent leurs vœux chaleureux à l’ensemble des professionnels du tourisme.

Dans un marché en recomposition, votre force reste la même : proposer des prestations solides, différenciantes et parfaitement calibrées pour vos clientèles.

Notre mission : vous accompagner avec des réceptifs fiables, des tarifs cohérents et un suivi constant pour sécuriser vos ventes 2026.

Vos projets 2026 sur nos destinations phares

SO Réceptifs mobilise son réseau pour soutenir vos productions sur :

· Égypte – Navigations intimistes et expériences authentiques.
· Chine – 25 ans d’expertise, programmes pour tous formats.
· Mongolie – Immersion au cœur de la culture nomade (tarif confidentiel).
· Ouzbékistan – Étape majeure de la Route de la Soie.
· Vietnam & Cambodge – Itinéraires francophones culture & nature.

Des destinations pensées pour une montée en gamme, un rythme maîtrisé et une fiabilité opérationnelle renforcée.

FIT, groupes, mini-groupes : votre relais fiable 2026

Notre rôle : vous aider à bâtir des productions performantes et sécurisées.

· Identifier le réceptif adapté à votre segment.
· Optimiser programmes & tarifs.
· Assurer un suivi rapide et constant de vos dossiers.

Un projet sur l’une de nos destinations ? Parlons-en.
Contacter SO Réceptifs

Plus d’informations : soreceptifs.com

SO Réceptifs vous souhaite une année 2026 lumineuse
SO VOYAGES Numéro d’immatriculation ( licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox.
Une garantie de plus pour vous.
Nos sites internet :
www.sovoyages.com
www.soreceptifs.com
www.terrealgerie.com
www.clubdescroisieres.com
www.dahabeyaegypte.com

Yves BERGAUZY
Portable : 00 33 6 95 96 74 54
Mail : contact@sovoyages.com


Lu 307 fois

Tags : Soreceptifs
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 5 Janvier 2026 - 06:56 Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Lundi 5 Janvier 2026 - 00:05 Les webinaires Canada en janvier

Brand News DestiMaG

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026
L’année 2025 s’inscrit comme une année de consolidation pour la destination Tahiti Et Ses Îles,...
Legends and Paradise
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Adriana Minchella et Jean-Virgile Crance élevés au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !
AirMaG

AirMaG

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
Distribution

Distribution

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !

TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Production

Production

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias