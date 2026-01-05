SO Réceptifs vous souhaite une année 2026 lumineuse

À l’aube de cette nouvelle année, SO Réceptifs et ses partenaires terrain adressent leurs vœux chaleureux à l’ensemble des professionnels du tourisme.
Dans un marché en recomposition, votre force reste la même : proposer des prestations solides, différenciantes et parfaitement calibrées pour vos clientèles.
Notre mission : vous accompagner avec des réceptifs fiables, des tarifs cohérents et un suivi constant pour sécuriser vos ventes 2026.
Vos projets 2026 sur nos destinations phares
SO Réceptifs mobilise son réseau pour soutenir vos productions sur :
· Égypte – Navigations intimistes et expériences authentiques.
· Chine – 25 ans d’expertise, programmes pour tous formats.
· Mongolie – Immersion au cœur de la culture nomade (tarif confidentiel).
· Ouzbékistan – Étape majeure de la Route de la Soie.
· Vietnam & Cambodge – Itinéraires francophones culture & nature.
Des destinations pensées pour une montée en gamme, un rythme maîtrisé et une fiabilité opérationnelle renforcée.
FIT, groupes, mini-groupes : votre relais fiable 2026
Notre rôle : vous aider à bâtir des productions performantes et sécurisées.
· Identifier le réceptif adapté à votre segment.
· Optimiser programmes & tarifs.
· Assurer un suivi rapide et constant de vos dossiers.
Un projet sur l’une de nos destinations ? Parlons-en.
Contacter SO Réceptifs
Plus d’informations : soreceptifs.com
SO VOYAGES Numéro d'immatriculation ( licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox.
Nos sites internet :
www.sovoyages.com
www.soreceptifs.com
www.terrealgerie.com
www.clubdescroisieres.com
www.dahabeyaegypte.com
Yves BERGAUZY
Portable : 00 33 6 95 96 74 54
Mail : contact@sovoyages.com
