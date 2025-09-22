SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

La Dahabeya offre une navigation lente et raffinée, idéale pour vos clients en quête de charme et de confort. Une immersion dans la civilisation millénaire égyptienne, loin des grands bateaux classiques.🚢 DÉPARTS & TARIFS PROMO EXCEPTIONNELS 🚢22 & 29 novembre 2025 : 1390€ au lieu de 1690€ (économie : -300€)6 & 13 décembre 2025 : 1190€ au lieu de 1390€ (économie : -200€)🌟 OFFRE SPÉCIALE AGENTS DE VOYAGES & FAMILLE – PRIX NETS 🌟22 & 29 novembre 2025 : 1240€ au lieu de 1690€ (économie : -450€)6 & 13 décembre 2025 : 1040€ au lieu de 1390€ (économie : -350€)CE QUE COMPREND VOTRE VOYAGE✔ Vols Paris – Louxor A/R (taxes incluses : 250 €)✔ Accueil, assistance et transferts✔ Croisière 8J/7N à bord de la Dahabeya Sekhmet (3/4 ****)✔ Pension complète + boissons soft à volonté✔ Excursions et visites incluses avec guide égyptologue✔ Droits d’entrée sur les sitesNON INCLUS✖ Assurances✖ Supplément cabine individuelle : +500 €✖ Frais de visa & frais de service (chauffeurs, porteurs, navettes…) : 50 € (obligatoire)✖ Pourboires : personnel du bateau (35 €) + guide égyptologue (35 €) → Total : 120 €OPTIONS FACULTATIVES➕ Excursion Abou Simbel par la route : 120 €➕ Temple d’Esna : 25 €➕ Villages nubiens : 45 €✉️