SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

Du Nil égyptien aux steppes de Mongolie, en passant par l’Ouzbékistan et le Vietnam, nous mettons à votre disposition des brochures dédiées, des départs garantis et des tarifs confidentiels, pensés pour accompagner la préparation des ventes, qu’il s’agisse de FIT, de groupes ou de mini-groupes.
Chaque destination réserve son lot de nouveautés et d’opportunités, offrant aux créateurs de voyages une source d’inspiration pour concevoir leurs prochains programmes.
EGYPTE avec Dahabeya Egypte
Croisière intimiste et authenticité sur le Nil
La Dahabeya offre une navigation lente et raffinée, idéale pour vos clients en quête de charme et de confort. Une immersion dans la civilisation millénaire égyptienne, loin des grands bateaux classiques.
📖 Télécharger la brochure « Voiles sur le Nil 2026 »
PROMOTION ÉGYPTE - Croisière Dahabeya Sekhmet (novembre - décembre 2025)
🚢 DÉPARTS & TARIFS PROMO EXCEPTIONNELS 🚢
22 & 29 novembre 2025 : 1390€ au lieu de 1690€ (économie : -300€)
6 & 13 décembre 2025 : 1190€ au lieu de 1390€ (économie : -200€)
🌟 OFFRE SPÉCIALE AGENTS DE VOYAGES & FAMILLE – PRIX NETS 🌟
22 & 29 novembre 2025 : 1240€ au lieu de 1690€ (économie : -450€)
6 & 13 décembre 2025 : 1040€ au lieu de 1390€ (économie : -350€)
CE QUE COMPREND VOTRE VOYAGE
✔ Vols Paris – Louxor A/R (taxes incluses : 250 €)
✔ Accueil, assistance et transferts
✔ Croisière 8J/7N à bord de la Dahabeya Sekhmet (3/4 ****)
✔ Pension complète + boissons soft à volonté
✔ Excursions et visites incluses avec guide égyptologue
✔ Droits d’entrée sur les sites
NON INCLUS
✖ Assurances
✖ Supplément cabine individuelle : +500 €
✖ Frais de visa & frais de service (chauffeurs, porteurs, navettes…) : 50 € (obligatoire)
✖ Pourboires : personnel du bateau (35 €) + guide égyptologue (35 €) → Total : 120 €
OPTIONS FACULTATIVES
➕ Excursion Abou Simbel par la route : 120 €
➕ Temple d’Esna : 25 €
➕ Villages nubiens : 45 €
📖 Promotion arrière-saison novembre - décembre 2025 - Dahabeya Sekhmet
✉️ Contact : contact@dahabeyaegypte.com
CHINE avec Tai Yang
25 ans d’expertise et un réseau solide
Tai Yang dévoile la Chine 2026 avec des programmes adaptés à tous les profils : FIT, mini-groupes et groupes sur mesure. Nouveautés : liaisons directes Marseille – Shanghai Airlines, et une offre renforcée sur les grandes villes culturelles.
📖 Brochure Groupes 2026
📖 Programmes Vols Shanghai Airlines de Marseille
✉️ Contact : yves@taiyangchine.com
MONGOLIE avec Urga Mongolie
Déconnexion et immersion nature
Urga Mongolie vous emmène au cœur des steppes et traditions nomades. Des circuits adaptés aux curieux en quête d’aventure et aux groupes cherchant authenticité et paysages grandioses.
📖 Tarif Confidentiel individuels et groupes 2026
📖 Départs Garantis 2026
✉️ Contact : urga@taiyangchine.com
VIETNAM & CAMBODGE avec Transtravel
Expériences francophones au cœur de l’Asie du Sud-Est
Transtravel vous propose des itinéraires équilibrés entre culture, paysages, patrimoine et rencontres locales. Une expertise francophone pour FIT et groupes à la recherche d’un service de qualité.
📖 Départs Garantis 2026
📖 Programmes Groupes
✉️ Contact : yves@transtravel.vn
MAROC avec Maroc Incoming Tours
Une expertise terrain et un réseau national
Du désert aux villes impériales, Maroc Incoming Tours construit des programmes adaptés à toutes vos demandes : incentives, circuits culturels ou séjours authentiques.
📖 Brochure Groupes 2026
📖 Départs Garantis 2026
✉️ Contact : contact@marocincoming.com ou contact@soreceptifs.com
OUZBÉKISTAN avec Ouzbek Tours
Aux confins de la Route de la Soie
Samarcande, Boukhara et Khiva révèlent leurs trésors. Ouzbek Tours combine hospitalité et authenticité avec des circuits repensés pour 2026.
📖 Tarifs Confidentiels Individuels et groupes 2026
📖 Départs Garantis 2026
✉️ Contact : contact@ouzbektours.com
NOS AUTRES DESTINATIONS
Corée du Sud
Modernité étonnante entre traditions et high-tech.
kimchi@taiyangchine.com
Algérie
Patrimoine culturel et naturel d’exception, encore confidentiel. Circuits Sahara.
Visas : si 20% du séjour se fait dans le sud, nous nous occupons de votre visa !
algerie@terrealgerie.com
SO RECEPTIFS
contact@soreceptifs.com
Tél : 00 33 6 95 96 74 54 ou 00 33 6 12 90 96 58
Des réceptifs expérimentés. Des idées renouvelées. Des voyages incarnés.
SO Réceptifs 2026, c’est votre réseau de confiance pour répondre aux attentes de vos clients : circuits inspirants, partenaires fiables et un accompagnement constant.
SO VOYAGES Numéro d’immatriculation ( licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox.
Une garantie de plus pour vous.
Nos sites internet :
www.sovoyages.com
www.soreceptifs.com
www.terrealgerie.com
www.clubdescroisieres.com
www.dahabeyaegypte.com
Yves BERGAUZY
Portable : 00 33 6 95 96 74 54
Mail : urga@taiyangchine.com ou ouzbekistan@ouzbektours.com
