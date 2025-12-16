TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Transport aérien : attention, des grèves à prévoir pour la fin décembre !

grève le 17 décembre en Italie


Plusieurs grèves pourraient venir perturber le transport aérien fin décembre dans plusieurs pays européens. En Italie, en Espagne ou encore Royaume-Uni : voici un point sur les mouvements sociaux qui pourraient provoquer des temps d'attente plus longs, des retards voire des annulations de vols.


Rédigé par le Mardi 16 Décembre 2025

Transport aérien : attention, des grèves à prévoir pour la fin décembre ! - Depositphotos.com Auteur romrodinka
Des perturbations sont attendues dans les aéroports italiens ce mercredi 17 décembre.

Une grève de quatre heures, programmée de 13h à 17h, affectera une partie du personnel du transport aérien, entraînant des retards et d’éventuelles annulations de vols, indique la presse italienne.

Le mouvement social, lancé par plusieurs syndicats, concerne notamment les agents d’enregistrement, les bagagistes et les personnels d’embarquement dans l’ensemble des aéroports du pays. Des contrôleurs aériens à Rome sont également appelés à participer, ce qui pourrait accentuer les difficultés pour les passagers en transit ou au départ des plateformes italiennes.

Des perturbations à prévoir à Londres !

Des perturbations pourraient également affecter les passagers d’easyJet au départ de l’aéroport de Londres-Luton vers la France pendant la période des fêtes. Les personnels chargés de l’enregistrement et du traitement des bagages ont confirmé six jours de grève en pleine période de pointe de Noël annonce le site Connexion France.

Environ 200 agents de piste employés par DHL, et dédiés exclusivement aux opérations d’easyJet à Luton, cesseront le travail du 19 décembre à 3 heures au 22 décembre à 3 heures, puis du 26 décembre à 3 heures au 29 décembre à 3 heures.

Ce mouvement social fait planer un risque de retards et d’annulations de vols, même si la compagnie assure prévoir le maintien de l’intégralité de son programme malgré la mobilisation annoncée.


Londres‑Heathrow : les vols vers la Scandinavie pourraient être perturbés

Le personnel navigant commercial (PNC) de Scandinavian Airlines Services (SAS) basé à Londres‑Heathrow est aussi au cœur d’un conflit social majeur lié aux salaires, avec des jours de grève annoncés à Noël 2025, détaille Euronews.​

Plus de 130 PNC SAS employés via SAS Crew Services à Heathrow, représentés par le syndicat Unite, ont voté la grève à plus de 90% après le rejet d’une hausse salariale de 3,5%, jugée inférieure à l’inflation.​

Des arrêts de travail sont programmés les 22, 23, 24 et 26 décembre 2025, visant les vols SAS entre Londres‑Heathrow et les hubs de Copenhague, Stockholm et Oslo, avec risque de retards et annulations pour les correspondances vers la Scandinavie (Laponie, etc.).​l[

En Espagne : appel à la grève d'Azul Handling

Les agents d’Azul Handling, prestataire d’assistance au sol du groupe Ryanair (enregistrement, bagages, piste), sont en grève depuis le 15 août 2025 et le mouvement a été reconduit jusqu’à la fin de l’année.​

Les débrayages ont lieu chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche, par créneaux horaires : environ 5 h–9 h, 12 h–15 h et 21 h–23 h 59 (heures locales).

La grève touche plus d’une douzaine d’aéroports, dont Madrid, Barcelone, Málaga, Alicante, Valence, Séville, Palma de Majorque, Ibiza, Gérone, Tenerife Sud, Lanzarote et Saint‑Jacques‑de‑Compostelle.

Elle concerne surtout les vols Ryanair et certaines compagnies charter qui utilisent Azul Handling.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias