Transport aérien : attention, des grèves à prévoir pour la fin décembre !

Des perturbations sont attendues dans les aéroports italiens ce mercredi 17 décembre.



Une grève de quatre heures, programmée de 13h à 17h, affectera une partie du personnel du transport aérien, entraînant des retards et d’éventuelles annulations de vols, indique la presse italienne.



Le mouvement social, lancé par plusieurs syndicats, concerne notamment les agents d’enregistrement, les bagagistes et les personnels d’embarquement dans l’ensemble des aéroports du pays. Des contrôleurs aériens à Rome sont également appelés à participer, ce qui pourrait accentuer les difficultés pour les passagers en transit ou au départ des plateformes italiennes.