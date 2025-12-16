Avantages CSE : Club Employés lève 15 M€ pour accélérer sa croissance

Romain Rostagnat et Pierre-Thomas Lebatteux, les cofondateurs de Club Employés - Photo Club Employés
La plateforme d’avantages et de voyages pour les CSE, Club Employés, fête ses 9 ans et réorganise son capital.
La scale-up annonce une levée de fonds de 15 millions d’euros auprès du fonds de capital développement Verto.
"Cette opération stratégique va permettre à l’entreprise de renforcer ses équipes, de lancer une nouvelle offre carte et de soutenir son expansion en Europe", indique le Groupe dans un communiqué.
Pour rappel, Club Employés propose une plateforme qui centralise l’ensemble des services liés aux avantages salariés, facilitant leur mise en œuvre pour les élus de CSE comme pour les directions RH.
"En un seul point d’accès, ils peuvent faire bénéficier aux salariés de subventions, e-chèques et cartes cadeaux, de remises sur plus de 500 000 offres en France, mais aussi organiser des voyages de groupe, des événements professionnels ou se former, grâce à un réseau de partenaires spécialisés", résume Club Employés.
Club Employés : premiers pas au Royaume-Uni
Aujourd'hui, la jeune pousse accompagne plus de 10 000 entreprises clientes et 1,6 million d’utilisateurs.
Rentable depuis 2024, son chiffre d’affaires a atteint 60 M€ l’an dernier et devrait atteindre les 100 M€ dès 2025.
Cette levée de fonds doit lui permettre d’accélérer sa croissance pour atteindre 300 millions d’euros à court terme.
Pour ce faire, le Groupe prévoit de renforcer ses équipes (projets, sales, fonctions support), alors qu'il dispose déjà de 16 bureaux implantés dans les principales villes de France.
Il prévoit également de "lancer une nouvelle offre carte et d’investir dans sa technologie pour proposer une plateforme toujours plus fluide, complète et personnalisée", indique-t-il.
En parallèle, Club Employés se développe à l’international avec une première implantation au Royaume-Uni dès cette année.
"Cette levée de fonds marque une étape importante pour Club Employés. Elle nous donne les moyens de renforcer notre impact concret au service du pouvoir d’achat des salariés en accompagnant toujours plus d’entreprises dans leurs politiques sociales", a déclaré Romain Rostagnat, co-fondateur et CEO de Club Employés.
