TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Avantages CSE : Club Employés lève 15 M€ pour accélérer sa croissance

Le Groupe vise 300 millions d’euros de croissance à court terme


Club Employés, la plateforme d’avantages salariés pour les CSE, annonce une levée de fonds de 15 millions d’euros auprès du fonds de capital développement Verto. Cette opération stratégique va permettre à l’entreprise d’accélérer sa croissance pour atteindre 300 millions d’euros à court terme.


Rédigé par le Mardi 16 Décembre 2025

Romain Rostagnat et Pierre-Thomas Lebatteux, les cofondateurs de Club Employés - Photo Club Employés
Romain Rostagnat et Pierre-Thomas Lebatteux, les cofondateurs de Club Employés - Photo Club Employés
Aerticket
La plateforme d’avantages et de voyages pour les CSE, Club Employés, fête ses 9 ans et réorganise son capital.

La scale-up annonce une levée de fonds de 15 millions d’euros auprès du fonds de capital développement Verto.

"Cette opération stratégique va permettre à l’entreprise de renforcer ses équipes, de lancer une nouvelle offre carte et de soutenir son expansion en Europe", indique le Groupe dans un communiqué.

Pour rappel, Club Employés propose une plateforme qui centralise l’ensemble des services liés aux avantages salariés, facilitant leur mise en œuvre pour les élus de CSE comme pour les directions RH.

"En un seul point d’accès, ils peuvent faire bénéficier aux salariés de subventions, e-chèques et cartes cadeaux, de remises sur plus de 500 000 offres en France, mais aussi organiser des voyages de groupe, des événements professionnels ou se former, grâce à un réseau de partenaires spécialisés", résume Club Employés.

Lire aussi : Qui est Travel & Vous, le nouveau TO groupiste français ?

Club Employés : premiers pas au Royaume-Uni

Autres articles
Aujourd'hui, la jeune pousse accompagne plus de 10 000 entreprises clientes et 1,6 million d’utilisateurs.

Rentable depuis 2024, son chiffre d’affaires a atteint 60 M€ l’an dernier et devrait atteindre les 100 M€ dès 2025.

Cette levée de fonds doit lui permettre d’accélérer sa croissance pour atteindre 300 millions d’euros à court terme.

Pour ce faire, le Groupe prévoit de renforcer ses équipes (projets, sales, fonctions support), alors qu'il dispose déjà de 16 bureaux implantés dans les principales villes de France.

Il prévoit également de "lancer une nouvelle offre carte et d’investir dans sa technologie pour proposer une plateforme toujours plus fluide, complète et personnalisée", indique-t-il.

En parallèle, Club Employés se développe à l’international avec une première implantation au Royaume-Uni dès cette année.

"Cette levée de fonds marque une étape importante pour Club Employés. Elle nous donne les moyens de renforcer notre impact concret au service du pouvoir d’achat des salariés en accompagnant toujours plus d’entreprises dans leurs politiques sociales", a déclaré Romain Rostagnat, co-fondateur et CEO de Club Employés.

Lu 197 fois

Tags : club employes
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde
Dernière heure

Avantages CSE : Club Employés lève 15 M€ pour accélérer sa croissance

European Camping Group accélère son développement en Europe

FREDERIC d'HAUTHUILLE

Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…

Destination Canada lance une nouvelle série de webinaires

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

Avantages CSE : Club Employés lève 15 M€ pour accélérer sa croissance

Avantages CSE : Club Employés lève 15 M€ pour accélérer sa croissance
Partez en France

Partez en France

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

European Camping Group accélère son développement en Europe

European Camping Group accélère son développement en Europe
Production

Production

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B
AirMaG

AirMaG

Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…

Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…
Transport

Transport

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye
La Travel Tech

La Travel Tech

Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio

Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux

Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux
HotelMaG

Hébergement

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

Un monde déraisonnable ! [ABO]

Un monde déraisonnable ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers mise sur l’été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles

Star Clippers mise sur l’été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles
TravelJobs

Emploi & Formation

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias