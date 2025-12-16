Avantages CSE : Club Employés lève 15 M€ pour accélérer sa croissance

Cette opération stratégique va permettre à l’entreprise de renforcer ses équipes, de lancer une nouvelle offre carte et de soutenir son expansion en Europe

En un seul point d’accès, ils peuvent faire bénéficier aux salariés de subventions, e-chèques et cartes cadeaux, de remises sur plus de 500 000 offres en France, mais aussi organiser des voyages de groupe, des événements professionnels ou se former, grâce à un réseau de partenaires spécialisés