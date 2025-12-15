TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux

Une nouvelle adresse d’altitude signée Beyond Places


À 1 850 mètres, "Le Refuge Chez la Tante" ouvre le 20 décembre 2025. Entièrement repensé après deux ans de travaux, l’établissement de 20 chambres associe matériaux alpins, restauration au feu de bois, spa et expériences en montagne, avec un accès direct aux pistes.


Rédigé par le Mardi 16 Décembre 2025

Le Refuge Chez la Tante ouvre au Mont Joux - Photo : Le Refuge Chez la Tante
Le Refuge Chez la Tante ouvre au Mont Joux - Photo : Le Refuge Chez la Tante
Aerticket
Beyond Places ouvre cet hiver "Le Refuge Chez la Tante" sur le Mont Joux, accessible depuis Saint-Gervais via les télécabines de l’Alpin puis du Bettex-Mont d’Arbois.

Installé à 1 850 mètres, le lieu surplombe le Mont-Blanc, le Mont Joly, les Fiz et les Aravis.

Ancien premier self d’altitude des Alpes, il a été entièrement réaménagé par le cabinet Monts et Merveilles, qui a privilégié les matériaux et savoir-faire alpins, menuiserie sur-mesure, étoffes Arpin, objets conçus localement.

L’hôtel compte 20 chambres, dont la Suite Arbois destinée aux familles, avec une atmosphère simple et chaleureuse. Les étages inférieurs accueillent une piste de bowling professionnelle.

L’environnement naturel constitue un élément central de l’expérience, avec terrasses ouvertes sur les panoramas et accès direct aux pistes.

À lire aussi : Montagne : entre enchantement et désenchantement

Le Refuge Chez la Tante : une offre complète et immersive

Le restaurant Chez la Tante propose une cuisine au feu de bois élaborée par le chef exécutif Weder Vil, avec plats alpins, recettes à partager et viandes grillées.

Le midi, la terrasse devient une halte pour skieurs dans une ambiance festive, du jeudi au dimanche et pendant les vacances scolaires, animée par des DJ.

Le soir, le service se recentre sur une quarantaine de couverts avec des produits de Haute-Savoie et des pains maison. La carte des cocktails valorise plantes alpines, gin du Mont Blanc et whisky des Hautes Glaces.

Le spa adopte l’esthétique d’une grange alpine, avec piscine intérieure de plus de 40 m², sauna, hammam et soins Susanne Kaufmann.

Le refuge propose également des expériences en montagne : veillées avec écrivains et explorateurs, observation des étoiles, randonnées en raquettes au coucher du soleil encadrées par un guide. L’établissement est proposé à partir de 528 euros la nuit en demi-pension pour deux personnes.

À lire aussi : Les Chalets du Mont d’Arbois rouvrent leurs portes le 19 décembre 2025

Lu 220 fois

Tags : beyond places
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 15 Décembre 2025 - 14:51 Centara ouvre son premier hôtel au Népal

Vendredi 12 Décembre 2025 - 12:30 Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026

Climats du Monde

Brand news LuxuryTravelMaG

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®
En tant que professionnel du voyage, vous savez que le cadeau le plus précieux que vous pouvez...
Dernière heure

European Camping Group accélère son développement en Europe

FREDERIC d'HAUTHUILLE

Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…

Destination Canada lance une nouvelle série de webinaires

Transport aérien : attention, des grèves à prévoir pour la fin décembre !

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Gestionnaire Back-office H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

VIC Transport veut dépasser les 30 agences de voyages d’ici trois ans

VIC Transport veut dépasser les 30 agences de voyages d’ici trois ans
Partez en France

Partez en France

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

European Camping Group accélère son développement en Europe

European Camping Group accélère son développement en Europe
Production

Production

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B
AirMaG

AirMaG

Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…

Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…
Transport

Transport

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye
La Travel Tech

La Travel Tech

Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio

Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux

Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux
HotelMaG

Hébergement

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

Un monde déraisonnable ! [ABO]

Un monde déraisonnable ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers mise sur l’été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles

Star Clippers mise sur l’été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles
TravelJobs

Emploi & Formation

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias