Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux

Le restaurant Chez la Tante propose une cuisine au feu de bois élaborée par le, avec plats alpins, recettes à partager et viandes grillées.Le midi, la terrasse devient une halte pour skieurs dans une ambiance festive, du jeudi au dimanche et pendant les vacances scolaires, animée par des DJ.Le soir,avec des produits de Haute-Savoie et des pains maison. La carte des cocktails valorise plantes alpines, gin du Mont Blanc et whisky des Hautes Glaces., avecLe refuge propose également: veillées avec écrivains et explorateurs, observation des étoiles, randonnées en raquettes au coucher du soleil encadrées par un guide. L’établissement est proposé