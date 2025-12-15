Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux

Beyond Places ouvre cet hiver "Le Refuge Chez la Tante" sur le Mont Joux, accessible depuis Saint-Gervais via les télécabines de l’Alpin puis du Bettex-Mont d’Arbois.
Installé à 1 850 mètres, le lieu surplombe le Mont-Blanc, le Mont Joly, les Fiz et les Aravis.
Ancien premier self d’altitude des Alpes, il a été entièrement réaménagé par le cabinet Monts et Merveilles, qui a privilégié les matériaux et savoir-faire alpins, menuiserie sur-mesure, étoffes Arpin, objets conçus localement.
L’hôtel compte 20 chambres, dont la Suite Arbois destinée aux familles, avec une atmosphère simple et chaleureuse. Les étages inférieurs accueillent une piste de bowling professionnelle.
L’environnement naturel constitue un élément central de l’expérience, avec terrasses ouvertes sur les panoramas et accès direct aux pistes.
Le Refuge Chez la Tante : une offre complète et immersive
Le restaurant Chez la Tante propose une cuisine au feu de bois élaborée par le chef exécutif Weder Vil, avec plats alpins, recettes à partager et viandes grillées.
Le midi, la terrasse devient une halte pour skieurs dans une ambiance festive, du jeudi au dimanche et pendant les vacances scolaires, animée par des DJ.
Le soir, le service se recentre sur une quarantaine de couverts avec des produits de Haute-Savoie et des pains maison. La carte des cocktails valorise plantes alpines, gin du Mont Blanc et whisky des Hautes Glaces.
Le spa adopte l’esthétique d’une grange alpine, avec piscine intérieure de plus de 40 m², sauna, hammam et soins Susanne Kaufmann.
Le refuge propose également des expériences en montagne : veillées avec écrivains et explorateurs, observation des étoiles, randonnées en raquettes au coucher du soleil encadrées par un guide. L’établissement est proposé à partir de 528 euros la nuit en demi-pension pour deux personnes.
