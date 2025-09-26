TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les Chalets du Mont d’Arbois rouvrent leurs portes le 19 décembre 2025

L’adresse iconique de Megève mise sur le bien-être et la gastronomie


Les Chalets du Mont d’Arbois, propriété de la famille Edmond de Rothschild depuis près d’un siècle, accueilleront de nouveau leurs hôtes cet hiver. L’établissement 5 étoiles, intégré à la collection Les Petites Maisons de Beyond Places, veut conjuguer luxe alpin, bien-être et expériences culinaires.


Rédigé par le Vendredi 26 Septembre 2025

À Megève, les Chalets du Mont d’Arbois rouvriront le 19 décembre 2025 - Photo : Les Chalets du Mont d’Arbois
À Megève, les Chalets du Mont d’Arbois rouvriront le 19 décembre 2025 - Photo : Les Chalets du Mont d’Arbois
À Megève, les Chalets du Mont d’Arbois, classés 5 étoiles, rouvriront le 19 décembre prochain.

Située sur les hauteurs de la station, cette adresse emblématique entend s’imposer une fois encore comme une vitrine du luxe alpin.

L’an passé, l’établissement a intégré la collection Les Petites Maisons, nouveau concept hôtelier de luxe convivial développé par Beyond Places.

Il regroupe 40 chambres dont 8 suites, réparties dans trois chalets traditionnels - Eve, Noémie et Alice - qui portent les prénoms de trois filles du baron Benjamin et d’Ariane de Rothschild.

Gastronomie et bien-être comme axes stratégiques

L’offre culinaire évolue cette saison avec le restaurant bistronomique Héritage, placé sous la direction du chef Marc-Henri Mazure.

Inspiré par les produits du terroir, il présentera une nouvelle carte hivernale, afin de faire redécouvrir les saveurs alpines à travers une cuisine inventive et généreuse.

Côté bien-être, le partenariat avec Susanne Kaufmann permet à l’hôtel de proposer un espace dédié incluant piscine intérieure et extérieure chauffée, avec vue sur les cimes. Le spa constitue un élément clé pour capter une clientèle haut de gamme en quête de détente après le ski.

Les Chalets ne négligent pas non plus la dimension familiale de leur clientèle. Des menus adaptés aux enfants, un espace dédié - le Kids Corner - et des activités en libre accès visent à renforcer l’attractivité de l’adresse pour les séjours multigénérationnels.

Avec des tarifs à partir de 640€ en chambre double avec petit-déjeuner, l’établissement s’inscrit dans le segment premium du marché mégevan.

