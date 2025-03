Beyond Places reprend la gestion du Courtyard By Marriott Montpellier

Beyond Places ajoute une nouvelle adresse à son portefeuille. Il s'agit de l’hôtel Courtyard By Marriott Montpellier 4*. Au total, Beyond Places exploite et gère huit hôtels ou marques hôtelières en France.Situé sur le parvis de l’Hôtel de Ville, au cœur du quartier Port Marianne, le Courtyard By Marriott Montpellier dispose de 123 chambres ainsi qu’un espace évènementiel de 278 m2, modulable en 5 salles, dédiés aux séminaires et réunions.L'établissement dispose d'un restaurant, d’une salle de fitness ouverte 24h/24 et d’une piscine extérieure accessible de mai à octobre. L’hôtel a obtenu le label Clef Verte en 2025.