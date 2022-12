Eurowings Discover : nouveau vol Montpellier - Francfort

"Nous sommes très heureux d'ajouter Montpellier à notre programme de vols pour l'été prochain. Le Sud de la France est particulièrement populaire auprès des voyageurs allemands et nous sommes fiers d'offrir la seule liaison sans escale entre Francfort et la magnifique ville de Montpellier.



C'est un excellent complément à notre portefeuille de vols de loisirs et une extension précieuse du réseau du groupe Lufthansa en Méditerranée" , déclare Helmut Woelfel, directeur commercial d'Eurowings Discover.



Horaires :

Montpellier > Francfort 4Y615/LH4256 15h10 16h50 mercredi, vendredi

Francfort > Montpellier 4Y 614/LH4257 12h50 14h25 mercredi, vendredi