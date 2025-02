Eurowings met le paquet pour devenir l'un des 10 premiers tour-opérateurs allemands !

"à partir d'une seule source, y compris pour plus de 20 millions de clients qui ont jusqu'à présent réservé principalement des vols avec Eurowings."

"forfaits de voyage flexibles comprenant, en plus des vols, l'hébergement à l'hôtel, les transferts, etc. Avec des acomptes réduits et la possibilité de modifier la réservation sans frais ainsi que d'annuler à un prix raisonnable"

La nouvelle société, qui fait partie du groupe Lufthansa, a l'ambition de proposer des vacances sur mesureÀ l'avenir, l'entreprise proposera desUne autre branche d'Eurowings, Eurowings Digital GmbH, spécialisée dans les domaines du commerce électronique, de la science des données et de l'intelligence artificielle (IA), travaillera aussi au développement futur d'Eurowings Holidays.La filiale d'Eurowings Digital, basée dans le quartier des start-ups de la Schanzenstraße à Cologne, a connu une croissance dynamique depuis sa création en 2018 et emploie aujourd'hui près de 300 experts numériques issus de 36 pays du monde entier.Sous la direction de Jens Bischof, Eurowings est passée d'une compagnie aérienne principalement axée sur les voyages d'affaires à une compagnie aérienne de tourisme. Eurowings propose notamment plus de 400 liaisons hebdomadaires entre Palma et 26 aéroports différents pendant la haute saison.