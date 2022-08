Voyage d’affaires : le retour au niveau de 2019 "pas attendu avant 2026"

récupérés

"par l'inflation persistante, les prix élevés de l'énergie, les graves problèmes de chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre, un ralentissement économique et des blocages importants en Chine et les principaux impacts régionaux liés à la guerre en Ukraine".

Ce n’est pas une grosse surprise mais ça fait néanmoins l'effet d’une douche froide, désagréable, même en été.Selon l’indice GBTA BTI du voyage d’affaires, révélé mi-août lors de la convention annuelle à San Diego,Le précédent indice, qui s'appuie sur des données recueillies dans 73 pays, publié en novembre 2021, était bien plus optimiste, en prévoyant un retour à la normale en 2024., soit 5,5 % de plus que le ceux de l'ère pandémique de 2020. La reprise , on le sait, a été court-circuitée par le variant Omicron et la flambée des cas dans le monde entier.Elle a ensuite été contrariée