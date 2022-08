Aérien : face à la hausse des tarifs et à l'inflation, l'hiver pourrait jeter un froid...

Ryanair, WizzAir, Indigo et Southwest Airlines offrent désormais plus de capacités qu’avant la pandémie.



Cette semaine (15 août 2020, nldr), les compagnies aériennes à bas prix représentent 33% de toute la capacité en vente, contre 30% en 2019, soit une augmentation de 10%,

Ces dernières étaient les premières à repartir déjà en 2020 et en 2021. Leur marche en avant ne s'est pas arrêté au changement d'année.En effet, les compagnies à bas coût surperforment par rapport à leurs concurrentes. Sur fond, d'inflation et de restrictions de vols long-courriers, ces acteurs ont su attirer à nouveau massivement les voyageurs." analyse Eurocontrol rejoint aussi ce bilan.Pour l'organisation intergouvernementale européenne,A ce petit jeu,(3 015 vols par jour) comparativement aux volumes d'avant crise, suivi de Wizz Air (818 vols; +20%).Du côté des majors, Turkish Airlines est la compagnie qui se rapproche le plus près des niveaux de 2019 (-1%), devant Iberia (- 8%) et Air France (-10%). Tous ces chiffres démontrent une chose : l'aérien est sur le bon couloir, pour oublier la crise sanitaire.Alors que les compagnies régulières sont toujours en retrait, deux autres secteurs sont aussi à la peine :Des segments de marché toujours impactés par la crise sanitaire et le conflit armé en Ukraine.