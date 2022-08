Bagages manquants : les égarements de la gestion en ligne 🔑

A l’arrivĂ©e Ă Marseille-Provence, aucun prĂ©posĂ© n’est prĂ©sent au service rĂ©clamation. DĂ©brouillez-vous ! Quatre bornes automatiques, prises d’assaut par quelques familles, proposent une rĂ©clamation immĂ©diate. Il est possible aussi de faire une dĂ©claration en ligne sur le site de la compagnie.



J’opte pour cette solution et remplis le formulaire ad hoc quelques heures plus tard. Dans la nuit je reçois un email avec la mention “noreply” qui accuse rĂ©ception (Vos bagages manquants), s’excuse et m’attribue un nom et un numĂ©ro de dossier.



Le message se veut rassurant quant aux chances de rĂ©cupĂ©rer ma valise. En lisant plus attentivement on me demande nĂ©anmoins, sans nouvelles dans les 3 jours, de complĂ©ter et d’envoyer le BIF (Bagage inventory form) pour dĂ©tailler la nature des effets Ă©garĂ©s.



Ce dĂ©lai Ă©coulĂ© je m’exĂ©cute mais le formulaire en question sur le site d’AF me rĂ©pond laconiquement : i ”aucun enregistrement ne correspond Ă votre saisie.”



Bigre ! AF me confirme la bonne réception de mon dossier mais le formulaire estampillé du logo de la compagnie (mais hébergé sur worldtracer.aero), lui, ne reconnait pas ma demande. Sans cela, pas moyen de faire avancer le schmilblick et de compléter le descriptif.



J’appelle Air France, mais le rĂ©pondeur me prĂ©vient immĂ©diatement que pour les bagages, le transporteur n’en sait pas davantage que les donnĂ©es dĂ©jĂ disponibles en ligne. Bref, je tourne en rond. Je m’accroche mais aprĂšs avoir passĂ© un petit moment Ă prĂ©sĂ©lectionner des chiffres, me vlĂ Ă la case dĂ©part.