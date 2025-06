Un fonds, une filiale : The Originals Hôtels étoffe son modèle coopératif

TourMaG – Comment, dans un modèle coopératif, est-il possible de mettre en place une politique RSE efficace et cohérente ?



Olivier Dufit : La coopérative donne la direction. Nous sommes la seule chaîne hôtelière française certifiée RSE Afnor, avec un niveau « 1 étoile » depuis deux ans.



C’est un engagement fort et exigeant, avec des critères stricts. Nous serons réévalués en novembre 2025 et nous travaillons activement pour obtenir une seconde étoile. Par ailleurs, nous venons d’obtenir le label « ChooseMyCompany », label soulignant les entreprises pour lesquelles le bien-être au travail est clé.



Notre ambition est d’inciter et accompagner nos coopérateurs à leur rythme, avec une palette de services pour les aider à progresser dans cette voie.



En France, sur les trois hôtels classés Afnor 3 étoiles, deux adhèrent à The Originals Hôtels : Ara Hôtel à Landerneau et Alteora au Futuroscope. Ils inspirent les autres établissements du réseau. Les entreprises sont de plus en plus exigeantes sur ces critères RSE dans leurs appels d’offre et le sujet devient sensible pour la clientèle loisirs, même s’il y encore un gap entre l’envie et la pratique. Dans un avenir proche, ceux qui ne s’engagent pas dans cette voie se disqualifieront rapidement d’eux-mêmes du marché.