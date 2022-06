Lufthansa supprime plus de 900 vols cet été

Les annulations de vols faute de personnels se poursuivent en Europe.Faute de personnel, l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol avait demandé aux compagnies dont KLM, d'annuler des réservations, l'infrastructure n'arrivant plus à suivre. Cette fois c'est le groupe Lufthansa, qui anticipe les difficultés pour la haute saison estivale.Selon la presse allemande, le plus important groupe aérien d'Allemagne a annoncé qu'il allait annuler quelque 900 vols en juillet, en raison du manque de personnel.Cela représenterait environ 5 % des vols les vendredis, samedis et dimanches - principalement au départ des aéroports de Francfort et Munich.Les filiales de Lufthansa ajustent également leurs programmes.