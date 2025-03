Finance : Air France - KLM fait-il mieux que Lufthansa ou IAG ? [ABO]

Jetons un oeil à l'évolution des cours boursiers de nos trois groupes sur les quatre dernières années, en comparant les valeurs du 6 mars 2021 à celles du 6 mars 2025.



Le 6 mars 2025, l'action d'Air France-KLM a clôturé à 12,16 €, marquant une hausse spectaculaire de 32,95 % par rapport à la veille, grâce à des résultats financiers meilleurs qu'attendu.



Il faut tout de même relativiser, puisque l’action cotait plus de 26 € quatre ans plus tôt et encore 18 € il y a deux ans.



Le cours a donc perdu plus de la moitié de sa valeur en quatre ans et le marché applaudit. Il faut dire qu'entre temps le covid est passé par là.



Si on peut apprécier le petit rattrapage à l’annonce des résultats, on a de la peine pour les investisseurs de l’époque. Vendredi, le cours de l’action avait déjà reperdu plus de 5 % à la clôture. Spéculation donc plus que rattrapage. Dommage.



Outre-Rhin, maintenant où l’action de Lufthansa atteignait 8,2 €, pour un niveau quasi similaire quatre ans auparavant (3,38 euros) et 8,01 € à l’annonce des résultats, en forte progression sur les derniers jours.



Pour IAG, le cours est bien plus faible encore aujourd'hui, malgré une nette amélioration puisque l'action est passée de 2,4 € à 3,8 €.



Bilan des courses sur quatre exercices : un cours de bourse relativement stable pour Lufthansa, un gain de 58 %pour IAG et un plongeon de plus de 50 % pour Air France-KLM.