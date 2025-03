ITA Airways lance les vols en partage de code avec Lufthansa

Les accords de partage de codes avec les compagnies aériennes du groupe Lufthansa représentent une étape clé vers un accroissement majeur de la connectivité pour nos passagers, qui bénéficieront de liaisons vers plus d'une centaine de nouvelles destinations

Grâce à ces, les passagers pourront réserver un billet unique, s'enregistrer à l'aéroport de départ et récupérer leurs bagages à leur destination finale. Les clients d'ITA Airways bénéficieront d'un plus grand choix et d'une plus grande flexibilité, avec l'accès à plus de 100 nouvelles liaisons. Joerg Eberhart , a déclaré : "".Les clients du groupe Lufthansa pourront également atteindre les destinations desservies par ITA Airways, incluant les lieux touristiques italiens tels que, ainsi que des destinations domestiques comme, et des destinations internationales commevia les hubs d'ITA Airways àLes passagers d'ITA Airways pourront voler sous le code AZ sur les vols opérés parau départ de Francfort et de Munich vers plusieurs villes d'Italie, d'Allemagne et vers certaines destinations internationales comme Prague, Dublin et Cracovie.Grâce au partenariat avec, les passagers d'ITA Airways auront accès au départ de Zurich aux principales villes italiennes ainsi qu'à de nombreuses destinations internationales du réseau de la compagnie suisse, telles que Varsovie, Copenhague et Stockholm.L'accord avecpermettra aux clients d'ITA Airways de rejoindre les destinations desservies par la compagnie autrichienne depuis Vienne, tant en Italie que dans toute l'Europe.De plus, avec, les passagers d'ITA Airways pourront voyager de Bruxelles vers plusieurs destinations italiennes. Air Dolomiti proposera de nombreuses liaisons vers l'Italie au départ de Munich et de Francfort, ainsi qu'une liaison internationale vers Cracovie.