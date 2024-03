ITA Airways : retrouvez toutes les dernières actualités

ITA Airways augmente les liaisons entre le Japon et l'Italie - 14/03/24



ITA Airways renforce sa desserte directe entre Tokyo Haneda et Rome Fiumicino pour répondre à la demande croissante des voyageurs.



À partir de ce mois-ci, la compagnie propose 2 vols supplémentaires par semaine entre ces deux capitales, portant le total à 7 vols hebdomadaires entre le Japon et l'Italie.



Cette expansion de l'offre vers Tokyo reflète les excellents résultats enregistrés en 2023 en termes de taux de remplissage sur cette route, ouverte à la fin de l'année 2022.



ITA Airways poursuit son expansion sur les marchés long-courriers et moyen-courriers cette année, avec un accent particulier sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et le Moyen-Orient depuis son hub de Rome Fiumicino. Plus précisément, la compagnie prévoit d'inaugurer de nouveaux vols directs au départ de Rome Fiumicino vers Chicago en avril, ainsi que des liaisons directes vers Toronto et Riyad en mai. En juin, des vols sans escale seront lancés vers Accra et Koweït City, suivis en juillet par une nouvelle liaison directe vers Dakar et en août vers Djeddah.



Pendant l'été 2024, ITA Airways desservira un total de 57 destinations, comprenant 16 destinations domestiques, 26 internationales et 15 intercontinentales. De plus, pendant la saison estivale, la compagnie ajoutera 10 liaisons saisonnières, sélectionnées parmi les destinations touristiques méditerranéennes les plus prisées, notamment en Grèce, en Espagne, en Croatie et dans les îles italiennes, accessibles par des vols sans escale au départ de Rome Fiumicino et de Milan Linate. Parmi ces destinations figurent Rhodes, Ibiza, Palma de Majorque, Minorque, Héraklion, Corfou, Lampedusa, Pantelleria, ainsi que Split et Kefalonia, uniquement au départ de Rome Fiumicino.



Ces nouvelles destinations intercontinentales pour l'été 2024 viennent s'ajouter aux vols directs long-courriers déjà en service vers New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo et New Delhi.