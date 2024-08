Le Grand Pic Saint-Loup, terre de cocagne languedocienne

On s’y rendra donc aussi pour son « phare » montagneux, le très anguleux Pic Saint-Loup . Dans ce « pays » de falaises et de plateaux calcaires au climat influencé par les Cévennes, le pic, dressé à 658 m d’altitude, forme un vrai totem. Depuis, l’ascension par un chemin facile, via son versant sud-ouest, conduit en 1h15 jusqu’au sommet. Soit une belle montée à travers une végétation sèche de chênes blancs et verts, de salsepareilles, de cades, de pistachiers sauvages et de garances voyageuses…