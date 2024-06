La Cité du Vin se met à l’heure d’été

La Cité du Vin propose des ateliers de dégustation quotidiens pour approfondir ses connaissances en compagnie d’un sommelier.En juillet et en août, les visiteurs peuvent participer àpour découvrir les bases de la dégustation, et àpour explorer le vignoble bordelais en immersion visuelle tout en dégustant quatre vins. L’atelier Initiation est également accessible en anglais, espagnol, italien et allemand, tandis que l’atelier Bordeaux 360° est disponible en anglais tous les jours en août à 14h30.Pour les, des visites guidées sont proposéespermettant de découvrir les secrets de l’architecture de la Cité du Vin. Les prochaines sessions auront lieu les dimanches, cœur de l'offre de la Cité du Vin, est ouverte tout l’été de 10h à 19h. Elle offre une immersion pédagogique, spectaculaire et ludique dans l’univers du vin, abordant histoire, géographie, sciences, savoir-faire et art de vivre.Le, propose des séances quotidiennes pour une expérience de relaxation et de dégustation. En une heure, un sommelier guide les participants à travers les quatre saisons, chaque étape incluant une boisson en accord avec la saison. L’expérience est accessible en français, anglais et espagnol, avec un âge minimal recommandé de 6 ans pour les familles.