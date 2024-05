Bordeaux City Tours fera rouler ses bus au biocarburant

En 2024,amorcée depuis plusieurs années et vise l'obtention dupar l' AFNOR en, après avoir obtenu leAvec une, l'entreprise explore des solutions pour réduire son empreinte carbone, notamment enet en optant pour unEn signant la, Bordeaux City Tours s'engage à faire circuler ses bus avec du, ce qui entraînera une, conformément aux normes établies parSur le plan social et sociétal, l'entreprise a mis en place diverses actions pour, notamment en proposant des supports visuels en(Facile À Lire et à Comprendre), en formant ses conducteurs à l'accueil des personnes en situation de handicap, et en développant destels que "" sur son site web.De plus, la présence dedans tous les bus ainsi que le lancement de nouveaux canaux pour les commentaires audiodécrits témoignent de l'engagement de Bordeaux City Tours en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité universelle.