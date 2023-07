Un week-end à Bordeaux... so chic ! 🔑

découvrir Bordeaux en marchant de place en place comme dans toutes les villes qui ont beaucoup d’histoire

triangle d’or

castrum

C’est là aussi que débute le fameuxde Bordeaux, délimité par les Allées de Tourny, le Cours Georges Clémenceau et le Cours de l’Intendance, sorte de Champs Elysées bordelais où débouche le passage Sarget, couvert d’une belle verrière sous laquelle sont installées de jolies boutiques…Ce quartier désormais luxueux –on n’y compte plus les hôtels particuliers, les belles enseignes et les joailliers- né à partir de 1790 grâce à l’architecte Chalifour, abrite aussi leautrement dit l'Opéra.Ce chef d’œuvre de l’architecte Victor Louis se distingue avec sonqui aurait inspiré Charles Garnier pour l’Opéra de Paris et lapeinte par Charles Robin…Catherine Bord, guide-conférencière et autrice, avec une amie, d’un guide consacré à Bordeaux (la version française est épuisée, la version en anglais encore disponible) et d‘un guide ludique pour visiter Bordeaux avec les enfants (on les trouve chez Mollat et à l’Office de tourisme), suggère d’ailleurs de «».Ce conseil vaut pour découvrir le «», mais aussi pour les quartiers Saint-Eloi et Saint-Paul qui abritent, dans un dédale de ruelles pavées le Bordeaux médiéval ainsi qu’une cérigé au XVe siècle en lieu et place de l’ancienne porte Saint-Eloi.On gagnera aussi à marcher de place en place pour aborder le b[quartier Saint-Pierre, qui est le cœur de l’ancienromain. ]bChemin faisant, on découvre combienà la stricte architecture classique, mais on a quelque difficulté pour choisir où poser les yeux tant d’innombrables monuments et façades se donnent en spectacle.