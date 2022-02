Saison touristique à Bordeaux : la ville se prépare un été « smart »

Du 16 au 22 juin prochain,donne une nouvelle dimension au rendez-vous annuelElle proposera, sous des formes très diverses, un programme à la fois culturel, festif, touristique, œnologique, économique et scientifique qui valorisera la richesse des terroirs de la planète vin et les démarches environnementales entreprises par les vignobles de France et d’ailleurs.Du jeudi 16 au dimanche 26 juin 2022, les événements du jour seront embellis par des soirées iconiques à la nuit tombée, comme celles de la Jurade de Saint-Emilion et de l’Union des Grands Crus de Bordeaux, pour que la fête soit totale.Le programme comprendra :- Un nouveau temps fort international orchestré par Vinexposium pour les professionnels des vins et spiritueux français et étrangers autour de deux grands rendez-vous :les 20 et 21 juin à la Cité du vin avec un cycle de conférences animées par des intervenants internationaux etrassembleront les professionnels français et étrangers autour de nouveaux rendez-vous d’affaires dédiés aux vins bios et certifiés.- Du 23 au 26 juin, Bordeaux fête le Vin, organisé par l’OTCBM et le CIVB, revient sur les quais :organisée en villages autour des appellations. Les visiteurs profiteront aussi d’une offre gourmande faite essentiellement de produits du terroir locaux.La Fête se vivra aussi en avant-première dès le jeudi 16 juin dans la Métropole, dans les restaurants et chez les cavistes, en musique dans les salles de spectacles partenaires mais aussi dans des espaces festifs dans un esprit guinguette, créés pour l’occasion.Une attention particulière a été portée aux démarches écoresponsables à travers la valorisation des produits régionaux, la sélection des partenaires en fonction de leur démarche environnementale et sociale notamment.