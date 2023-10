Indigo Bordeaux, un nouveau boutique-hôtel en plein centre-ville

Chaque détail a été soigneusement pensé par l’architecte d’intérieur Stella Cadente qui a cherché à évoquer les vacances d’une famille dans une maison d’hôtes du bassin d’Arcachon.



Pour le mobilier et la décoration, elle a donc choisi des matières nobles, des pièces en céramique avec leurs petites imperfections puisque faites à la main et aussi, pour le rooftop, des tables en zellige fabriquées spécialement au Maroc.



Cette quête d’authenticité et d’évasion se retrouve jusqu’au septième étage.



À mi-chemin entre Arcachon et Venice Beach en Californie, le restaurant offre au petit-déjeuner comme au dîner, des plats sains, frais et copieux réalisés à partir d’ingrédients locaux. Le menu du chef Stacy Williams, habitué de la région, se veut généreux et gourmand avec des fruits de mer à déguster, des pâtes à partager, de la lotte rôtie mais aussi du poulpe cuit à la plancha.



L’expérience Tchanqué va encore plus loin avec un bar à huîtres, « la table du chef » pour une soirée conviviale et inédite, des cocktails signatures et une carte de vins locale construite avec des producteurs de la région.